"لا يحافظ على السمعة الصارمة" .. ماكس إيبرل مُهدد بالطرد من بايرن ميونخ بعد ورطة العقود الباهظة

وراء الكواليس في بايرن ميونخ، يفسح الموسم الرياضي المجال لمناورات سياسية مكثفة..

يوم الاثنين، سيجتمع مجلس الإشراف القوي للنادي، برئاسة الرئيس هربرت هاينر، لتقييم أداء مجلس الإدارة التنفيذي. ويحتل إيبرل مركز الصدارة في هذه المناقشات، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي – إلى جانب عقود الرئيس التنفيذي يان-كريستيان دريسن والمدير الرياضي كريستوف فرويند – في صيف عام 2027.

وفي حين يُنظر إلى تمديد عقود دريسن وفرويند على أنه "مجرد إجراء شكلي"، يجد إيبرل نفسه في موقف يتعين عليه فيه أن يكافح بنشاط للحفاظ على ثقة مجلس الإدارة.

وفقًا لـ Sport1، يشعر بعض أعضاء مجلس الإدارة بخيبة أمل متزايدة من أساليب إيبرل. وقد أثيرت مخاوف من أنه يتأثر بسهولة شديدة بوكلاء اللاعبين، ويتبنى نهجًا لينًا بدلاً من الحفاظ على السمعة الصارمة التي اشتهر بها بايرن ميونخ تاريخيًا في سوق الانتقالات.

ويُزعم أن هذه الضعف الملحوظ في المفاوضات أدى إلى تجديدات عقود باهظة الثمن دون داعٍ، وأضر، في نظر بعض المديرين، بمكانة النادي العالمية.