ماكتوميناي والشائعات حول الانتقال إلى السعودية بين كأس العالم وتجديد العقد: موقف نابولي واللاعب

سيشارك ماكتوميناي لأول مرة في مسيرته في كأس العالم مع منتخب اسكتلندا، الذي تأهل على حساب منتخب الدنمارك بقيادة هوجلوند بفضل هدف مذهل سجله بضربة خلفية، محققاً بذلك تأهلاً مباشراً لم يحققه المنتخب منذ عام 1998. وفي الوقت نفسه، يعمل نادي نابولي، من خلال مديره الرياضي جيوفاني مانا، على تجديد عقده لتعزيز بقاء قائد خط وسط فريق كونتي.

"سكوت لاعب مهم قال إنه يرى مستقبله في نابولي لفترة طويلة. نحن سعداء، ولا نريد أن يصبح هذا الأمر موضوعًا متكررًا في المستقبل. سنرى ما سيحدث في الأشهر المقبلة، لكنه لم يعرب عن رغبته في الرحيل ونحن سعداء بذلك. سكوت لاعب مهم، وهو سعيد بوجوده في نابولي، وأعتقد أنه يثبت ذلك عندما يلعب وعندما يعيش في المدينة. لا يزال لديه عامان في عقده، ولدينا علاقة واضحة وصريحة للغاية معه. نحن نتحدث، وهذا ليس موضوعًا مطروحًا حاليًا. نحن ندرك أهمية سكوت، ولم نتلق حتى اليوم أي عروض، أيضًا لأن اللاعب لم يبدِ أبدًا رغبة في تغيير الأجواء"، قال مانا مؤخرًا لميدياسيت.



