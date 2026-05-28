بعدما ترك أنطونيو كونتي الساحة فارغة في نابولي، على إثر قراره بالاستقالة بعد نهاية الموسم، بات ماسيميليانو أليجري يظهر مجددًا في الصورة، في ظل المنافسة مع فينتشنزو إيتاليانو، لقيادة السماوي في الموسم الرياضي الجديد.
رغم فشل مهمته مع ميلان .. أليجري مرشح بقوة لتدريب عملاق إيطالي!
أليجري يقترب مجددًا من نابولي
وقررت إدارة نادي ميلان، اتخاذ خطوة جذرية، بإقالة المدير الفني ماسيميليانو أليجري، بعدما فشل في قيادة الروسونيري للعودة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا، في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.
وأفادت قناة سكاي، إلى أن ماسيميليانو أليجري، عاد مجددًا إلى الواجهة، من أجل خلافة أنطونيو كونتي في تدريب نابولي، حيث يتفوق في المنافسة على فينتشنزو إيتاليانو، رغم الإعلان للتو عن الانفصال بين إيتاليانو ونادي بولونيا.
وبحسب آخر التطورات، فإن المفاوضات بين الطرفين، باتت في طريقها نحو التوصل إلى اتفاق، رغم وجود بعض التفاصيل التي لا يزال يتعين تسويتها أولًا.
مفاجأة أليجري
المثير في الأمر، أن اقتراب أليجري من نابولي، جاء رغم أن اسم إيتاليانو تردد بأنه هو الخيار النهائي الذي وقع عليه الاختيار من أجل قيادة البارثينوبيين، حيث كان من المقرر أن يلتقي المدير الفني السابق لفيرونا، بأوريليو دي لورينتيس، إلى جانب المدير الرياضي مانا، وفريق عمل المدرب، في اجتماع بروما.
ولكن، بعدما أعلن بولونيا عن إنهاء عقد إيتاليانو بالتراضي، عاد اسم ماسيميليانو أليجري ليكون في صدارة المرشحين لقيادة نابولي، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات المُقبلة.
خطوات هادئة
وكانت الشكوك التي أثرت سلبًا على أليجري، والتي ظهرت وبدت ثقيلة، في سباق التكهنات حول المدرب الذي سيتولى تتدريب نابولي، تتعلق بالنهاية الكارثية التي حققها المدرب مع ميلان، في السان سيرو، الأحد الماضي، حينما فشل في تجاوز كالياري، وخسر مباراة الجولة الأخيرة، ليصبح رسميًا خارج حسابات التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما كان قريبًا للغاية من حجز مقعد أوروبي، بل والتواجد أيضًا في سباق المنافسة على لقب الكالتشيو.
ولكن مع مرور الأيام، وبعد أن أصبح ذهنه أكثر صفاءً وأفكاره أكثر هدوءًا، يبدو أن أدريان ديريبيلي قد اقتنع بالاعتماد على الرجل الذي تمت ملاحقته مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة، تمامًا كما حدث مع أنطونيو كونتي، صاحب اللقب الرابع لنابولي في الدوري الإيطالي، والذي أصبح الآن الاسم الأبرز الذي يجب استبداله.
لماذا قرر كونتي الرحيل؟
في تصريحاته عقب فوز نابولي 1-0 على أودينيزي في الجولة الأخيرة من موسم الدوري الإيطالي، تحدث كونتي بصراحة شديدة عن الأسباب التي دفعته إلى الشعور بعدم قدرته على الاستمرار في منصبه.
وعلى الرغم من النجاح المحلي الذي حققه، حيث قاد نابولي إلى الفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2024-2025، أشار المدرب السابق لتشيلسي وتوتنهام إلى أن الأجواء المحيطة بالنادي أصبحت صعبة بشكل متزايد.
وقال كونتي: "في نابولي، فشلت في شيء واحد: لم أتمكن من تحقيق التماسك في نابولي، وإذا لم تتمكن من تحقيق ذلك، يصبح من الصعب مواجهة الفرق الأخرى. لقد رأيت الكثير من السموم، وأولئك الذين ينشرونها هم فاشلون. نابولي لا يحتاج إلى الفاشلين، أولئك الذين يحتاجون إلى الإعجاب. إنه يحتاج إلى أشخاص جادين يريدون حب الفريق، تمامًا مثل المشجع الذي يدفع ثمن التذكرة، وبدلاً من ذلك، يجب أن يبتعد هؤلاء الأشخاص لأنهم ضارون. لقد فشلت من وجهة النظر هذه، وأدركت أنني لن أتمكن أبدًا من توحيد البيئة. بالنسبة لي كان ذلك أمرًا أساسيًا، لذلك رفعت يدي".
المتأهلون إلى دوري الأبطال
وتوج إنتر بلقب الدوري الإيطالي، بموسم 2025-2026، بعدما حل في الصدارة برصيد 87 نقطة، ليحجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، برفقة نابولي وروما، وكومو الذي حقق المعجزة بتأهله إلى تشامبيونزليج في ثاني مواسمه بـ(السيري آ).
في المقابل، جاء ميلان ويوفنتوس في المركزين الخامس والسادس، ليتقرر مشاركتهما في الدوري الأوروبي، بالموسم المُقبل، بينما قطع أتالانتا تذكرة التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.