رغم فشل مهمته مع ميلان .. أليجري مرشح بقوة لتدريب عملاق إيطالي!

وقررت إدارة نادي ميلان، اتخاذ خطوة جذرية، بإقالة المدير الفني ماسيميليانو أليجري، بعدما فشل في قيادة الروسونيري للعودة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا، في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وأفادت قناة سكاي، إلى أن ماسيميليانو أليجري، عاد مجددًا إلى الواجهة، من أجل خلافة أنطونيو كونتي في تدريب نابولي، حيث يتفوق في المنافسة على فينتشنزو إيتاليانو، رغم الإعلان للتو عن الانفصال بين إيتاليانو ونادي بولونيا.

وبحسب آخر التطورات، فإن المفاوضات بين الطرفين، باتت في طريقها نحو التوصل إلى اتفاق، رغم وجود بعض التفاصيل التي لا يزال يتعين تسويتها أولًا.