Goal.com
مباشر
Man Utd sales GFXGOAL
Richard Martin

ترجمه

ماسون ماونت وماركوس راشفورد واللاعبون الستة الذين يجب على مانشستر يونايتد بيعهم لجمع الأموال من أجل إعادة بناء الفريق في الصيف

التحليل الفني
انتقالات
فقرات ومقالات

مع مرور 24 يوماً بين آخر مباراة لمانشستر يونايتد ضد بورنموث ومباراته المقبلة ضد ليدز، كان لدى مايكل كاريك متسع من الوقت للتفكير في الجوانب التي يحتاج إلى تحسينها في تشكيلة الفريق إذا تم تعيينه مدرباً دائماً في الصيف. وقد استغل كاريك هذه الفترة الطويلة من الراحة بأخذ فريقه إلى معسكر تدريبي في منتصف الموسم في أيرلندا، مما أتاح له الفرصة لتقييم تشكيلة فريقه بشكل أعمق.

ومع ذلك، لن يكون كاريك هو الوحيد الذي يقيّم تشكيلة الفريق، ولن يكون له الكلمة الأخيرة. فقد كان كريستوفر فيفيل، رئيس قسم التعاقدات، وجيسون ويلكوكس، مدير الشؤون الكروية، يخططان منذ فترة لفترة الانتقالات الصيفية، حيث سيكون العثور على لاعب وسط دفاعي جديد ليتولى زمام الأمور بعد رحيل كاسيميرو هو الأولوية القصوى. كما ينبغي أن يكون الاستثمار في ظهير أو اثنين من الظهيرين الجانبيين من الأولويات.

أنفق مانشستر يونايتد أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني العام الماضي بعد أن أنفق مبالغ كبيرة في الصيفات الثلاثة السابقة، وحتى لو قاد كاريك الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، فسيحتاج النادي إلى إنفاق مبالغ طائلة إذا أراد تزويد المدرب بالفريق الذي يحتاجه لموسمه الكامل الأول على مقاعد البدلاء في أولد ترافورد.

كاسيميرو ليس الوحيد الذي سيغادر عند انتهاء عقده في يونيو، حيث من المقرر أن يغادر جادون سانشو وتيريل مالاسيا أيضًا. لن يجلب هذا الثلاثي أي رسوم انتقال، لكن رحيلهم سيؤدي إلى توفير كبير في فاتورة الرواتب يمكن تخصيصه لتجنيد لاعبين جدد.

حددت GOAL ستة لاعبين يجب على النادي بيعهم في الصيف لتوفير الموارد المالية اللازمة لصفقات الانتقالات.

  • Aston Villa v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    مايسون ماونت

    قال روبن أموريم إنه عندما ينظر في عيني ماسون ماونت «يرى أنه يتوق بشدة إلى ذلك»، لكن على الرغم من رغبة لاعب الوسط الشديدة في التخلص من مشاكل الإصابات ليصبح لاعباً أساسياً في صفوف «الشياطين الحمر»، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق ذلك. خاض ماونت 67 مباراة على مدار المواسم الثلاثة التي قضاها منذ انضمامه قادماً من تشيلسي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار) في عام 2023، بمتوسط 879 دقيقة في الموسم الواحد.

    في تلك المباريات، سجل سبعة أهداف فقط وصنع هدفين، وهو أمر مخيب للآمال بشكل كبير بالنظر إلى أنه ساهم في 29 هدفًا في موسمه قبل الأخير مع تشيلسي قبل عام من انتقاله. أدت إصاباته السبع إلى قضائه 11 شهرًا إجمالاً على مقاعد البدلاء، وغاب عن 58 مباراة. مثل هذا السجل من الإصابات يعني أنه لن يكون من السهل بيعه، لكن مانشستر يونايتد يدرك أنه لا يمكنه الاعتماد عليه بعد الآن.

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    مانويل أوغارتي

    عندما تعاقد مانشستر يونايتد مع أوغارتي قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، كان من المتوقع أن يحل محل كاسيميرو في خط وسط إريك تين هاج، حيث بدا أن البرازيلي في تراجع وأنه في طريقه لمغادرة أولد ترافورد. لكن العكس هو ما حدث، حيث استعاد كاسيميرو مكانه كلاعب خط وسط دفاعي رئيسي في النادي، ودفع بالأوروغواياني إلى مقاعد البدلاء.

    لم يشارك أوغارتي في أي مباراة أساسية تحت قيادة كاريك، كما فقد ثقة أموريم، على الرغم من أن البرتغالي كان مدربه السابق في سبورتينغ لشبونة. في الواقع، أفادت التقارير أن أموريم أعرب للاعب خط الوسط أمام الفريق بأكمله عن مدى خيبة أمله من أدائه مع مانشستر يونايتد.

    سيتعين على مانشستر يونايتد تحمل خسارة أخرى إذا باع أوغارتي، لكن أي مبلغ يحصل عليه النادي سيساعده في المهمة الصعبة المتمثلة في التعاقد مع بديل لكاسيميرو.

  • Hellas Verona FC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    راسموس هوجلوند

    راسموس هوجلوند هو لاعب آخر أعاد بناء مسيرته في الخارج بعد أن عانى من ضغوط التوقعات الكبيرة في مانشستر يونايتد. ويحتل المهاجم الدنماركي المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 10 أهداف، من أصل 14 هدفاً و4 تمريرات حاسمة سجلها مع نابولي.

    وأكد المدير الرياضي للبطل الإيطالي جيوفاني مانا الشهر الماضي أن النادي يسعى للتعاقد مع هوجلوند بشكل دائم في الصيف، وسوف يفعّل بند الانتقال الدائم بقيمة 44 مليون يورو (38 مليون دولار) الذي اتفق عليه مع مانشستر يونايتد، شريطة تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا، وهو أمر يبدو أنه مسألة وقت وليس احتمال، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في الدوري الإيطالي مع تبقي سبع مباريات على نهاية الموسم.

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    جوشوا زيركزي

    لم يشارك جوشوا زيركزي في أي مباراة أساسية تحت قيادة كاريك، ولا بد من العودة إلى مباراة التعادل 1-1 مع ولفرهامبتون في أواخر ديسمبر لتجد آخر مرة تم فيها إدراجه في التشكيلة الأساسية، إلا أن أموريم استبدله في نهاية الشوط الأول رغم تسجيله لهدف. سجل الهولندي هدفين فقط وصنع هدفاً واحداً هذا الموسم، بينما سجل 11 هدفاً منذ انتقاله من بولونيا مقابل 34 مليون جنيه إسترليني في عام 2024.

    لا يزال زيركزي يحظى بإعجاب عدد من الأندية في إيطاليا، حيث أعربت روما عن رغبتها في التعاقد معه على سبيل الإعارة في يناير الماضي. سيكون مانشستر يونايتد مستعدًا لتكبد خسارة مالية في صفقة المهاجم، لكنها تكلفة تستحق الدفع لأنه لم يقدم ما يكفي لإثبات أن له مستقبلًا طويل الأمد في النادي، وغالبًا ما يبدو أنه لا يستطيع التعامل مع الوتيرة المكثفة للدوري الإنجليزي الممتاز.


  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-BARCELONAAFP

    ماركوس راشفورد

    يُعد راشفورد اللاعب الذي يمتلك القدرة على جلب أكبر عائد مالي لخزينة النادي، حيث قدم موسمًا ممتازًا خلال فترة إعارته لبرشلونة، وسجل 11 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات رغم عدم مشاركته بانتظام في التشكيلة الأساسية. وقبل عيد الميلاد، كان من المسلّم به أن النادي الكتالوني سيُفعّل بند الشراء البالغ 30 مليون يورو الذي اتفق عليه مع مانشستر يونايتد الصيف الماضي للتعاقد مع المهاجم بشكل نهائي.

    لكن نظراً لكون برشلونة نادياً شديد المتطلبات، لم يرضي راشفورد أصحاب عمله المؤقتين تماماً، وبالنظر إلى الصعوبات المالية المعروفة التي يواجهها النادي، فإنهم يسعون الآن إلى التفاوض على المبلغ من أجل خفضه.

    ويحق لمانشستر يونايتد رفض هذا العرض والبحث عن نادٍ أوروبي آخر يرغب في ضمه، على الرغم من أن راتب راشفورد الضخم، الذي وافق عليه برشلونة هذا الموسم، لا يزال يمثل عقبة كبيرة أمام معظم الفرق. لكن الشيء الوحيد الواضح هو أن راشفورد لا يمكنه العودة إلى مانشستر يونايتد لأن علاقته بنادي طفولته قد انتهت، حتى مع رحيل أموريم.

  • Turkish-Super-LeagueAFP

    أندريه أونانا

    انتهت آخر مباراة خاضها أندريه أونانا بقميص مانشستر يونايتد بخروج النادي من الكأس في أكثر المباريات إهانةً في تاريخه على يد فريق غريمسبي تاون من دوري الدرجة الثانية، لكنه أعاد إحياء مسيرته خلال فترة إعارته إلى ترابزونسبور، حيث ساعد الفريق في سعيه نحو اللقب، وأطلق عليه فريق وسائل التواصل الاجتماعي التابع للنادي لقب «الجدار».

    وفي حين أفادت تقارير أنه يرغب في العودة إلى مانشستر يونايتد واستعادة القميص رقم 1 من سين لامينز، فإن النادي أقل استعداداً لمنحه فرصة أخرى، خاصةً بالنظر إلى أنه يتقاضى راتباً يقدر بـ 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، في حين يسعى النادي إلى خفض تكاليف الرواتب.

    ورغم أنه من غير المرجح أن يسترد مانشستر يونايتد مبلغ الـ47 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه لضم أونانا من إنتر، فإن خبرته ستساعده على الأقل في جني مبلغ كبير يمكنه إعادة استثماره في الفريق.

الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز