ماسون ماونت وماركوس راشفورد واللاعبون الستة الذين يجب على مانشستر يونايتد بيعهم لجمع الأموال من أجل إعادة بناء الفريق في الصيف

ومع ذلك، لن يكون كاريك هو الوحيد الذي يقيّم تشكيلة الفريق، ولن يكون له الكلمة الأخيرة. فقد كان كريستوفر فيفيل، رئيس قسم التعاقدات، وجيسون ويلكوكس، مدير الشؤون الكروية، يخططان منذ فترة لفترة الانتقالات الصيفية، حيث سيكون العثور على لاعب وسط دفاعي جديد ليتولى زمام الأمور بعد رحيل كاسيميرو هو الأولوية القصوى. كما ينبغي أن يكون الاستثمار في ظهير أو اثنين من الظهيرين الجانبيين من الأولويات.

أنفق مانشستر يونايتد أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني العام الماضي بعد أن أنفق مبالغ كبيرة في الصيفات الثلاثة السابقة، وحتى لو قاد كاريك الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، فسيحتاج النادي إلى إنفاق مبالغ طائلة إذا أراد تزويد المدرب بالفريق الذي يحتاجه لموسمه الكامل الأول على مقاعد البدلاء في أولد ترافورد.

كاسيميرو ليس الوحيد الذي سيغادر عند انتهاء عقده في يونيو، حيث من المقرر أن يغادر جادون سانشو وتيريل مالاسيا أيضًا. لن يجلب هذا الثلاثي أي رسوم انتقال، لكن رحيلهم سيؤدي إلى توفير كبير في فاتورة الرواتب يمكن تخصيصه لتجنيد لاعبين جدد.

حددت GOAL ستة لاعبين يجب على النادي بيعهم في الصيف لتوفير الموارد المالية اللازمة لصفقات الانتقالات.