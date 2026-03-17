ماسون غرينوود يلتقي بزين الدين زيدان خلال زيارة فريق مرسيليا لمركز البادل الجديد الذي أنشأه أسطورة فرنسا وريال مدريد

وبعد أن استعاد الفريق نشاطه، يتجه التركيز الآن مرة أخرى إلى المباريات المحلية. ويحتل مرسيليا حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 49 نقطة، خلف المتصدر باريس سان جيرمان ولينس صاحب المركز الثاني. وقد ساهم فوزه الأخير 1-0 على أوكسير يوم الجمعة في إبقائه في صلب المنافسة على مقاعد التأهل إلى البطولات الأوروبية. وفي المباراة المقبلة، سيخوض الفريق مباراة صعبة على أرضه أمام ليل، صاحب المركز الخامس، يوم الأحد. وبعد تلك المباراة، سيتوجه الفريق لمواجهة موناكو في 5 أبريل، قبل أن يستضيف ميتز بعد بضعة أيام.