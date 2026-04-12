"إلهة كرة القدم" التي لا تؤمن بـ"الكوتا النسائية" .. ماري لويس أيتا أول امرأة في تاريخ بوندسليجا ودوري الأبطال يعرفها جيدًا

في نادرة من نوادر الكرة الألمانية، نحن على موعد مع "سيدة" على رأس القيادة الفنية في بوندسليجا خلال ما تبقى من الموسم الجاري 2025-2026.

الخروج عن المألوف في المسابقة هذا تم بقرار جرئ من قبل مجلس إدارة نادي أونيون برلين، حيث تقرر تعيين ماري لويس إيتا لتولي القيادة الفنية للفريق الأول للرجال، بعد إقالة ستيفن باومجارت، في محاولة لانتشال الذي يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الألماني.

وتعد ماري لويس أيتا هي أول امرأة في تاريخ البوندسليجا، تتولى تدريب فريق أول للرجال، في تحدٍ لكلا الطرفين، قبل أن تعود بنهاية الموسم الجاري للعمل مع فريق السيدات بالنادي.

فما القصة وراء ماري لويس أيتا؟







