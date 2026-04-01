ماريو غوتزه، الفائز بكأس العالم، يوقع على تمديد عقده مع أحد أندية الدوري الألماني
جوتزه يوقع عقدًا جديدًا
سيواصل جوتزه ارتداء قميص أينتراخت فرانكفورت بعد انتهاء الموسم الحالي. فقد أعلن الفريق الذي يحتل المركز السابع في الدوري الألماني رسمياً يوم الأربعاء أن صانع الألعاب البالغ من العمر 33 عاماً قد مدد عقده الذي كان من المقرر أن ينتهي، لمدة عامين إضافيين. ويضمن هذا القرار استمرار اللاعب المخضرم في مسيرته مع «النسور»، التي بدأت في عام 2022 عقب انتقاله من نادي بي إس في.
"إنترخت فرانكفورت يعني لي الكثير. أنا هنا منذ ما يقرب من أربع سنوات وقضيت وقتًا رائعًا حتى الآن. أشعر أنا وعائلتي براحة كبيرة في فرانكفورت"، أوضح جوتزه في الإعلان.
وتحدث نجم خط الوسط، الذي قاد ألمانيا إلى لقبها الرابع في كأس العالم بهدفه الأسطوري في المباراة النهائية ضد الأرجنتين، عن الفترة المتبقية له كلاعب محترف: "في المرحلة الحالية من مسيرتي، هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا - وأنا أعلم أن مسيرة كرة القدم محدودة. ولهذا السبب، أعتز بكل لحظة أقضيها على أرض الملعب وفي الاستاد. لقد أقنعتني متعة كرة القدم وهذا النادي بتمديد عقدي".
بطل كأس العالم يواجه تحديات مع فريق في الدوري الألماني
على الرغم من تمديد العقد، لم تخلو الأسابيع القليلة الماضية من العقبات الرياضية بالنسبة لغوتزه. ففي ظل المدرب الجديد ألبرت رييرا، فقد اللاعب المخضرم مؤخرًا مكانه الأساسي في التشكيلة الأساسية. وقبل فترة التوقف الدولية، خلال الهزيمة بنتيجة 2-1 أمام ماينز 05، وجد صانع الألعاب الموهوب تقنيًّا نفسه، بشكل مفاجئ، مستبعدًا تمامًا من قائمة المباراة. ومع ذلك، تبدو الثقة بين اللاعب والنادي راسخة.
يعتبر غوتزه نفسه المرحلة الحالية جزءاً من عملية مستمرة ويبقى متحدياً. "لدينا بعض التحديات التي يجب التغلب عليها في الوقت الحالي. لكننا مستعدون لمواجهتها"، أكد غوتزه فيما يتعلق بالوضع الرياضي لـ SGE. في حين أن مقاعد دوري أبطال أوروبا تبدو بعيدة المنال هذا الموسم، فإن غوتزه يضع نصب عينيه بالفعل هدفاً رئيسياً للسنوات القادمة: "ومن يدري ما هو ممكن في المستقبل القريب. الفوز بالكأس مرة أخرى، على سبيل المثال، هو شيء سأستمتع به حقًا."
كروش يشيد بالدور القيادي لغوتزه
بالنسبة للمدير الرياضي ماركوس كروشيه، فإن قيمة اللاعب السابق في دورتموند وبايرن ميونيخ لا شك فيها. وعلى الرغم من تغير دوره على أرض الملعب، إلا أن غوتزه يُعد مرشدًا لا غنى عنه ضمن تشكيلة فرانكفورت الشابة. وقد خاض حتى الآن 148 مباراة رسمية مع أينتراخت، وسجل 12 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة.
وأشاد كروشيه بلاعبه الأكثر خبرة قائلاً: "ماريو لاعب مهم للغاية وشخصية لا تقل أهمية بالنسبة للفريق والنادي". وأبرز المدير الرياضي أن تأثير جوتزه يتجاوز كرة القدم بحد ذاتها: "لقد خاض كل شيء تقريباً في مسيرته الاحترافية، ومر بأوقات ذروة وأوقات انحدار، وبالتالي اكتسب ثروة من الخبرة التي يرغب الآن في مشاركتها مع العديد من اللاعبين الشباب في نادينا".
في انتظار المواجهة مع كولونيا
تأتي أنباء تمديد العقد في توقيت مهم من الناحية الاستراتيجية، مع اقتراب موعد مباراة الدوري الألماني ضد كولونيا يوم عيد الفصح. وقد شارك اللاعب في 26 مباراة خلال الموسم الحالي في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، رغم أنه لم يسجل أي أهداف حتى الآن، لكنه ساهم في صنع هدفين خلال تلك الفترة.