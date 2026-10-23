مارينو بوسيتش يدافع عن نفسه أمام "تهمة" إصابات الأهلي.. وإيفان توني يكشف عن سر تجاهله "سخرية" الخليج!

وفي هذا السياق.. رد الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، على الاتهامات الموجهة إلى الجهازين الفني والطبي؛ بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها نجوم الفريق الأول، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

آخر ضحايا إصابات الأهلي، هو المدافع التركي ميريح ديميرال؛ الذي تعرض للإصابة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الخليج في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونفى بوسيتش في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الخليج، أن يكون "الحمل التدريبي" هو السبب في إصابات نجوم الفريق الأهلاوي، كما يردد البعض.