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أحمد فرهود

بين مبررات مارينو بوسيتش ومحاولة تحويله إلى "شماعة".. أزمة كلاسيكو النصر تكشف خللًا خطيرًا في الأهلي!

فقرات ومقالات
الأهلي
النصر
مارينو بوسيتش
فراس البريكان
دوري روشن السعودي

موعد مباراة واحدة أثار ضجة كبيرة للغاية..

المباريات التالية
الأهلي

الأهلي

دوري روشن السعودي

20 نوفمبر 2026

النصر

النصر

لا يمر يوم الآن؛ إلا وتندلع أزمة جديدة في الشارع الرياضي السعودي، بطلها عملاق جدة النادي الأهلي.

الأهلي يعيش أزمة فنية وإدارية كبيرة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وسط تراجع في الأداء والنتائج، سواء محليًا أو خارجيًا.

آخر أزمات الأهلي؛ تمثلت في موعد الكلاسيكو الكبير "المؤجل" ضد عملاق الرياض النصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت إقامة الكلاسيكو "المؤجل" بين الأهلي والنصر، في العشرين من نوفمبر الجاري؛ أي بعد يومين من آخر مباراة للمنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي، وبعد يوم واحد فقط من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وينافس فراس البريكان، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على جائزة "أفضل لاعب في آسيا"؛ ما يعني أنه قد لا يلحق بكلاسيكو النصر، حال حضوره الحفل قبل المباراة بيوم واحد، في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتضاربت الروايات أساسًا، بشأن المسؤول عن اختيار هذا الموعد؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

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  • Al Ahli vs Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    روايات متضاربة.. من اختار موعد كلاسيكو الأهلي والنصر؟

    من المعروف أن عملاق جدة الأهلي؛ هو الفريق المستضيف للكلاسيكو "المؤجل" من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027، ضد نادي النصر.

    وبالتالي.. عندما نتحدث عن الروايات المتضاربة بشأن موعد الكلاسيكو؛ سنجد أنها جميعًا مرتبطة بالأهلي أساسًا، سواء المدرب أو الإدارة.

    لكن أيضًا؛ هناك رواية متعلقة بالرابطة السعودية للمحترفين نفسها، بخصوص أزمة كلاسيكو الأهلي والنصر لا يمكن التغافل عنها.

    ولذا؛ من الممكن استعراض الروايات المتعلقة بموعد كلاسيكو الأهلي والنصر "المؤجل"، على النحو التالي:

    * أولًا: الكرواتي-الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ هو من اختار موعد الكلاسيكو الجديد، بعد الرجوع إليه من جانب الإدارة.

    * ثانيًا: إدارة الأهلي هي من اختارت موعد الكلاسيكو الجديد؛ دون الرجوع إلى بوسيتش أساسًا.

    * ثالثًا: الرابطة المحترفة هي من حددت الموعد الجديد؛ وفرضته على الأهلي والنصر معًا، دون أن يكون للناديين دور حاسم في الاختيار.

    وحتى الآن.. الرواية الأكثر تداولًا؛ هي أن بوسيتش هو من اختار موعد 20 نوفمبر 2026 لإقامة الكلاسيكو "المؤجل"، بعد الرجوع إليه من جانب الإدارة الأهلاوية.

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إدارة الأهلي.. سيناريوهان في أزمة كلاسيكو النصر!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن ما ذكره الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، تعليقًا على عدم مسؤولية إدارة عملاق جدة الأهلي عن الموعد الجديد للكلاسيكو "المؤجل" أمام النصر.

    الشمراني كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "وهل عند الأهلي مدرب حتى يستشار في موعد كلاسيكو النصر؟.. احترموا جمهوركم!".

    وحديث الشمراني يقودنا إلى أمرين بخصوص مسؤولية إدارة الأهلي، في أزمة كلاسيكو النصر؛ وهما:

    * أولًا: تخبط في القرارات

    المقصود هو أن إدارة الأهلي أصبحت لا تثق في بوسيتش أو عمله، بل وتتجه نحو الاستغناء عنه، حسب التقارير المتداولة؛ ورغم ذلك توافقه على قرار حساس، مثل موعد كلاسيكو النصر "المؤجل".

    وبالطبع.. يجب أن يؤخذ رأي المدرب في مثل هذه الملفات؛ لكننا نتحدث هنا عن شخص تحيط بمستقبله حالة من الغموض، وسط أنباء عن رغبة الإدارة في رحيله، بل والتفاوض بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم.

    * ثانيًا: تحميل المدرب المسؤولية

    أما الأمر الثاني المقصود؛ فقد يكون هو أن إدارة الأهلي هي من اختارت موعد كلاسيكو النصر "المؤجل"، دون الرجوع إلى بوسيتش.

    لكن.. بما أن هناك غضبًا جماهيريًا؛ فمن الممكن أنه تم تحميل بوسيتش المسؤولية أمام المشجعين، لأنه يواجه رفضًا جماهيريًا كبيرًا، وقد يقال في أي لحظة.

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أسباب اختيار مارينو بوسيتش موعد كلاسيكو النصر!

    وبعد ما استعرضناه في السطور الماضية؛ دعونا نسير مع الرواية الأكثر انتشارًا في الشارع الرياضي، وهي أن المدير الفني الكرواتي-الهولندي مارينو بوسيتش هو من اختار الموعد الجديد لكلاسيكو الأهلي والنصر "المؤجل".

    هنا.. قد يكون اختيار بوسيتش لهذا الموعد تحديدًا؛ يعود إلى مجموعة من الأسباب المهمة، هي:

    * أولًا: تحقيق نتيجة جيدة أمام النصر؛ وبالتالي تغيير مستقبله، مع استمراره لفترة أطول مع الأهلي.

    * ثانيًا: النصر يمتلك لاعبين دوليين مؤثرين؛ لذا قد يتأثر سلبًا أكثر من الأهلي، عند إقامة المباراة يوم 20 نوفمبر.

    * ثالثًا: فراس البريكان ليس لاعبًا أساسيًا باستمرار في صفوف الأهلي؛ لذا قد يعود من الحفل على "دكة البدلاء"، وهو ما يخفف من الأضرار المحتملة لغيابه عن الاستعدادات للمباراة.

    وبالطبع؛ نحن لا نجزم أن هذا ما فكر به بوسيتش، ولكننا نحلل بناءً على اختياره موعد 20 نوفمبر لإقامة الكلاسيكو بدلًا من ديسمبر 2026 أو يناير 2027.

    أي إن حسابات المدير الفني الكرواتي-الهولندي، قد تكون مرتبطة بأنه قد يرحل عن الأهلي أساسًا؛ لذا ربما تحقق نتيجة إيجابية تغييرًا في مستقبله، مع الاستفادة من إرهاق نجوم النصر الدوليين أيضًا.

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  • Al Ahli vs Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. المشهد في الأهلي غامض تمامًا

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ، أن المشهد داخل عملاق جدة الأهلي أصبح بمثابة "اللغز"؛ فلا أحد يعرف من يتخذ القرارات المهمة، وهل هو المدرب أم الرئيس التنفيذي أم مجلس الإدارة المعيّن أم إداري ما.

    مثلًا.. الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني حمّل إداري أهلاوي - لم يذكر اسمه -، مسؤولية الموعد الجديد لكلاسيكو النصر "المؤجل"؛ الأمر الذي ربطه البعض بمدير العمليات التشغيلية في النادي عبدالله الضو، الذي حضر اجتماع الرابطة السعودية المحترفة.

    أما الصحفي الأهلاوي الآخر فيصل زيد؛ فتحدث عن أن المدير الفني الكرواتي-الهولندي مارينو بوسيتش هو من ورّط النادي في موعد الكلاسيكو، بعد عرض الأمر عليه من قِبل الإدارة.

    اختلاف الروايات في المشهد الأهلاوي؛ يؤكد أن هناك خطأ ما داخل هذا الكيان الرياضي الكبير، الذي سيطر على القارة الآسيوية في آخر موسمين.

    نعم.. الأهلي توّج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، في موسمي 2024-2025 و2025-2026؛ قبل أن يعاني بشدة في العام الرياضي الحالي، خاصة بعد رحيل الإدارة السابقة والمدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله.

    والمثير في الأمر أن التخبط، لم يكن في موعد كلاسيكو النصر فقط؛ بل إن الأهلي عانى في ملفات عديدة، مثل اختيار المدرب وأزمة المدير الرياضي وغيرها الكثير.

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