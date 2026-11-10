بين مبررات مارينو بوسيتش ومحاولة تحويله إلى "شماعة".. أزمة كلاسيكو النصر تكشف خللًا خطيرًا في الأهلي!

المباريات التالية الأهلي دوري روشن السعودي 12:30 النصر

لا يمر يوم الآن؛ إلا وتندلع أزمة جديدة في الشارع الرياضي السعودي، بطلها عملاق جدة النادي الأهلي.

الأهلي يعيش أزمة فنية وإدارية كبيرة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وسط تراجع في الأداء والنتائج، سواء محليًا أو خارجيًا.

آخر أزمات الأهلي؛ تمثلت في موعد الكلاسيكو الكبير "المؤجل" ضد عملاق الرياض النصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت إقامة الكلاسيكو "المؤجل" بين الأهلي والنصر، في العشرين من نوفمبر الجاري؛ أي بعد يومين من آخر مباراة للمنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي، وبعد يوم واحد فقط من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وينافس فراس البريكان، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على جائزة "أفضل لاعب في آسيا"؛ ما يعني أنه قد لا يلحق بكلاسيكو النصر، حال حضوره الحفل قبل المباراة بيوم واحد، في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتضاربت الروايات أساسًا، بشأن المسؤول عن اختيار هذا الموعد؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..