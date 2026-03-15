"في حالة البطاقة الصفراء الأولى، كان لدى دياو مساحة كبيرة، لذا فإن الإنذار كان تلقائياً؛ أما في حالة ويسلي، فقد كان التلامس خفيفاً ولم يكن خطيراً، لكنه يُعتبر مخالفة فنية وليس مجرد تهور. وفي الحالة الثانية أيضًا، وهي حالة الطرد، كان لدى دياو مساحة كبيرة للركض، وبالتالي فإن الإنذار تلقائي مرة أخرى، لكن المشكلة تكمن في المخالفة نفسها. من ما نراه، لم يكن هناك تلامس، ولم تتلامس الأرجل أبدًا، وشعر دياو بيد على جنبه لكنها كانت يد رينش. من الصعب رؤية مخالفة هنا. يمكن أن يتدخل VAR في حالة تغيير الشخص ويتم المضي قدماً في نقض القرار من خلال OFR. ربما لامس ذراع ويسلي ظهر دياو وربما اعتقد VAR أن ذلك هو التلامس الذي رآه ماسا. إنها تفسير بالطبع، فليس هناك صور واضحة تماماً".