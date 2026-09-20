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"هذا يعني لي الكثير".. تير شتيجن يفتح قلبه بعد عودته العاطفية لمنتخب ألمانيا
كلوب يحسم الجدل التاريخي حول حراسة المرمى
لم يهدر كلوب الكثير من الوقت لوضع بصمته كمدير فني جديد لمنتخب ألمانيا، حيث أكد رسميًا أن تير شتيجن سيكون الحارس الأساسي لـ "الماكينات" بلا منازع. يمثل هذا القرار نهاية لجدل استمر عقدًا من الزمان حول ترتيب الحراس، وذلك في أعقاب الاعتزال الدولي للأسطورة مانويل نوير. وبالنسبة لتير شتيجن، الذي قضى معظم مسيرته في ظل نوير، فإن هذا التعيين يمثل اعترافًا مستحقًا بمكانته ضمن نخبة حماة العرين في العالم.
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تير شتيجن يتأمل رحلة عودته العاطفية
تأتي هذه العودة في لحظة محورية بالنسبة لتير شتيجن، الذي استبدل مؤخرًا كتالونيا بأمستردام بحثًا عن المشاركة بانتظام. وعقب تعادل أياكس الأخير بنتيجة 2-2 أمام إكسيلسيور، لم يخف الحارس مشاعره تجاه العودة إلى الساحة الدولية لأول مرة منذ عام. وفي معرض تأمله لمعاناة الـ 24 شهرًا الماضية، والتي شابتها مشاكل بدنية متكررة وفقدان لمكانته البارزة في برشلونة، أعرب عن امتنانه العميق لفرصة تمثيل "المانشافت" مرة أخرى.
وأوضح تير شتيجن عند سؤاله عن إدراجه في خطط كلوب الأولية: "هذا يعني لي الكثير، لقد عانيت كثيرًا خلال فترة التعافي. أحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدي، وإظهار أفضل نسخة من نفسي، وأنا سعيد بالعودة. بالنسبة لكل طفل يلعب كرة القدم، فإن تمثيل بلاده هو حلم يراوده. والأمر يتضاعف بعد العامين الماضيين اللذين لم أتمكن خلالهما من اللعب دائمًا. الطريقة التي أُعامل بها في ألمانيا تعني لي الكثير أيضًا".
تجنب إثارة الجدل حول استبعاد زميله
على الرغم من تركيزه الشخصي على استعادة مكانه، حافظ تير شتيجن على احترافيته عند سؤاله عن تشكيلة كلوب الموسعة التي ضمت 44 لاعبًا، وتحديدًا غياب جوليان براندت. وغاب الجناح عن القائمة رغم تقديمه مستويات رائعة في أمستردام. ورفض الحارس الانجرار إلى خلافات الاختيارات، محافظًا على تركيزه على مساهمته الخاصة مع الإشادة في الوقت ذاته بجودة زميله.
وحافظ تير شتيجن على وجهة نظر دبلوماسية ومتوازنة بشأن خيارات المدرب، حيث أشار قائلاً: "جوليان يقدم أداءً جيدًا، لكن هذا الأمر ليس بيدي. كلوب يراقب جميع اللاعبين عن كثب ويعرف أين يجد جوليان. إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا".
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ساحة اختبار حيوية في دوري الأمم الأوروبية
ستكون فترة التوقف الدولي القادمة هي الاختبار الحقيقي الأول لهذا العصر الجديد لكرة القدم الألمانية. لقد وضع كلوب هيكلًا لمجموعته الكبيرة لتقييم عمق المواهب المتاحة، لكن تير شتيجن يظل النقطة المحورية في "العمود الفقري" الدفاعي الذي يرغب المدرب في تأسيسه. ومع اقتراب مواجهات مرتقبة ضد هولندا، واليونان، وصربيا في الأفق، سيحظى المعار إلى أياكس بالمنصة الفورية لتبرير الثقة التي وضعها فيه مدرب ليفربول السابق، وإثبات أنه الوريث الشرعي لعرش نوير.
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