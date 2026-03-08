ماركو سيلفا يرفض تحمل مسؤولية خروج فولهام المفاجئ من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ساوثهامبتون رغم إجراء تسعة تغييرات على تشكيلة الفريق

في مواجهة جدول مباريات مزدحم، اختار سيلفا إجراء تسعة تغييرات مهمة على التشكيلة التي خسرت مؤخراً أمام وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز. ودافع عن قراره بتغيير التشكيلة قائلاً: "عندما تجري تسعة تغييرات – كان هذا قراري، وسأتحمل مسؤوليته. أنا المدير الفني. نلعب يوم الأحد - الأربعاء - الأحد. إذا قلنا أن هؤلاء اللاعبين ليسوا جيدين بما يكفي للفوز بمباراة الكأس، فعلينا أن ننظر إلى الأمر بطريقة مختلفة". كما رفض إلقاء اللوم على هدف مثير للجدل تم إلغاؤه في الشوط الأول، مؤكداً: "أنا لا أسير في هذا الاتجاه. التحدث عن تلك اللحظة يعني بالنسبة لي البحث عن أعذار".

بالنسبة لسيلفا وفولهام، عززت خيبة الأمل المتأخرة بعد ظهر يوم محبط للغاية. اعترف المدرب صراحة أن أداء الفريق بشكل عام كان أقل بكثير من التوقعات وافتقر إلى الحسم اللازم. لم يبق له سوى قبول الانتقادات الخارجية الشديدة لتغييراته الجذرية في التشكيلة، بينما طالب داخليًا بإعادة تقييم جادة لروح القتال العامة لفريقه وقدرته على الأداء تحت الضغط.