ماركوس راشفورد يوجه رسالة خاصة إلى جي جي غابرييل، حيث يتدرب نجم مانشستر يونايتد الصاعد مع الفريق الأول للـ«شياطين الحمر» وهو في سن الخامسة عشرة
علاقة "الأخ الأصغر"
جاء هذا التفاعل على إنستغرام بعد أن نشر غابرييل صورة له وهو يتدرب إلى جانب نجوم مانشستر يونايتد الكبار. وعلق راشفورد، الذي تخرج من نفس الأكاديمية المرموقة، قائلاً: "الأخ الصغير نجم"، معبراً بذلك عن دعمه للجيل القادم.
وسارع الموهبة البالغة من العمر 15 عاماً بالرد، حيث أرسل رمز قلب ليشكر لاعب المنتخب الإنجليزي على كلماته المشجعة، وهي لفتة تسلط الضوء على الروابط القوية التي لا تزال قائمة داخل عائلة مانشستر يونايتد على الرغم من فترة راشفورد المؤقتة في الدوري الإسباني.
كارريك يدعو إلى التحلي بالصبر
كما تحدث مايكل كاريك، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، عن تطور أداء الشاب خلال مؤتمره الصحفي يوم الجمعة. وقال: «جي جي يقدم أداءً رائعًا حقًا. لدينا لاعبون ممتازون في الأكاديمية، ونحن نحاول إشراك اللاعبين الشباب قدر الإمكان». "جي جي موهبة كبيرة، وهذا أمر واضح للغاية، وقد قدم موسمًا رائعًا مع فريق تحت 18 عامًا. من الواضح أننا نثق به كثيرًا، لكن الصبر مهم، وكذلك إدارة كل ما يترتب على ذلك. الأمر يتعلق باختيار اللحظة المناسبة للارتقاء به واختيار اللحظة المناسبة لتركه في مكانه الحالي".
عقبة الأهلية
على الرغم من مشاركته في تدريبات الفريق الأول، سيتعين على المشجعين الانتظار قبل أن يشاهدوا هذا اللاعب الشاب الموهوب في مباراةرسمية، حيث إن غابرييل غير مؤهل حاليًا للعب مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
تنص قواعد المسابقة على أن اللاعبين المدرجين في قوائم المباريات لا يمكن أن يكونوا من فئة عمرية أقل من تحت 16 عامًا. ويعني هذا العائق التنظيمي أنه بينما يمكن لغابرييل صقل مهاراته ضد لاعبين كبار من الطراز العالمي خلال الأسبوع، فإن ظهوره الرسمي الأول سيظل معلقًا حتى يبلغ الحد الأدنى للسن المطلوب.
ماذا ينتظر مانشستر يونايتد بعد ذلك؟
أما في المستقبل القريب، فسيسعى مانشستر يونايتد إلى العودة بقوة وتعزيز سيطرته على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل اشتداد المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. يستعد الشياطين الحمر لمواجهة تحدٍ كبير عندما يستضيفون أستون فيلا في أولد ترافورد يوم الأحد. ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة حاسمة، حيث يحتل فريق أوناي إيمري المركز الذي يلي مانشستر يونايتد مباشرةً في الترتيب، وهو متحمس لتقليص الفارق في ما يبدو أنه سيكون صراعاً حامياً على المراكز الأربعة الأولى.
