AFP
ماركوس راشفورد يقترب من التوقيع بشكل نهائي مع برشلونة بعد الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب المعار من مانشستر يونايتد في المباراة المهمة ضد أتلتيكو مدريد
دورة تدريبية لـ«ميتروبوليتانو» تغذي الشائعات حول الانتقالات
كان راشفورد نجم المباراة في ملعب «المتروبوليتانو»، حيث ملأ الفراغ الذي خلفه رافينها المصاب وقدم أداءً رائعاً. سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً هدف التعادل بضربة قوية بقدمه اليسرى قبل نهاية الشوط الأول بقليل، بعد تبادل كرات رائع مع داني أولمو. وبعيداً عن الهدف، أظهرت إحصائياته أنه لاعب مندمج تماماً في نظام هانسي فليك، حيث سجل 51 لمسة وخلق ثلاث فرص واضحة لزملائه.
لم يقتصر تأثيره على الثلث الأخير من الملعب، حيث أظهر الإنجليزي اجتهادًا دفاعيًا نادرًا باستعادة الكرة مرتين. قال راشفورد بعد المباراة: "أنا فخور بتمكني من المساعدة بتسجيل هدف قد يكون حاسماً في نتيجة الدوري الإسباني". كانت مساهمته تاريخية أيضاً، حيث سجل الهدف رقم 300 في عهد فليك في برشلونة في جميع المسابقات.
السؤال الذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو
بعد أن سجل 11 هدفاً وصنع 11 تمريرة حاسمة هذا الموسم، أصبح التعاقد الدائم مع راشفورد موضوع نقاش ذي أولوية في مكاتب كامب نو. يمتلك برشلونة حالياً خيار شراء محدد بمبلغ 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني/33 مليون دولار)، وهو رقم يبدو صفقة مربحة بشكل متزايد بالنظر إلى مستواه الحالي. ورغم وجود تقارير متضاربة بشأن المواعيد النهائية، أشار تقرير جديد إلى أن البند لا يزال ساري المفعول حتى نهاية الموسم الحالي. يقال إن العملاق الكتالوني حريص على الاحتفاظ بالمهاجم المتعدد المواهب، لكنه يواجه عقبات مالية معتادة. يبحث مسؤولو النادي عن طرق لإعادة هيكلة الصفقة، ربما من خلال إعارة أخرى مع التزام بالشراء أو خطة سداد متدرجة. ومع ذلك، فإن سجله الحافل بتحقيق الانتصارات في المباريات الكبيرة يجعل من الصعب على الجهاز الفني التفكير في أي بدائل أخرى لمركز الجناح الأيسر.
مانشستر يونايتد يستعد لعمليات بيع جماعية بلا رحمة
في أولد ترافورد، يخطط السير جيم راتكليف وإدارة شركة INEOS لإجراء تعديل جذري في تشكيلة الفريق. وتشير التقارير إلى أن مانشستر يونايتد يهدف إلى جمع مبلغ ضخم قدره 100 مليون جنيه إسترليني (115 مليون يورو/132 مليون دولار) من خلال التخلي عن ثمانية لاعبين هذا الصيف. ويُعد بيع راشفورد بشكل نهائي إلى برشلونة ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يفضل «الشياطين الحمر» إنهاء العلاقة بشكل نهائي والحصول على دفعة نقدية فورية بدلاً من إبرام اتفاق مؤقت آخر.
اختبار دوري أبطال أوروبا ينتظر اللاعب المعار
يتجه التركيز الآن إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يُتوقع أن يحتفظ راشفورد بمكانه في التشكيلة الأساسية. وإذا واصل تقديم أداء متميز على الساحة الأوروبية أمام نفس المنافس، فإن الضغط على رئيس برشلونة جوان لابورتا لإنهاء صفقة الانتقال الدائم سيزداد حدة. ورغم أن برشلونة يراقب أيضًا الجناح السابق عبد العزيز الزولي كبديل أرخص، إلا أن التناغم الفوري بين راشفورد ولامين يامال وبقية خط الهجوم جعله الخيار المفضل.