ماركوس راشفورد يقترب من التوقيع بشكل نهائي مع برشلونة بعد الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب المعار من مانشستر يونايتد في المباراة المهمة ضد أتلتيكو مدريد

كان راشفورد نجم المباراة في ملعب «المتروبوليتانو»، حيث ملأ الفراغ الذي خلفه رافينها المصاب وقدم أداءً رائعاً. سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً هدف التعادل بضربة قوية بقدمه اليسرى قبل نهاية الشوط الأول بقليل، بعد تبادل كرات رائع مع داني أولمو. وبعيداً عن الهدف، أظهرت إحصائياته أنه لاعب مندمج تماماً في نظام هانسي فليك، حيث سجل 51 لمسة وخلق ثلاث فرص واضحة لزملائه.

لم يقتصر تأثيره على الثلث الأخير من الملعب، حيث أظهر الإنجليزي اجتهادًا دفاعيًا نادرًا باستعادة الكرة مرتين. قال راشفورد بعد المباراة: "أنا فخور بتمكني من المساعدة بتسجيل هدف قد يكون حاسماً في نتيجة الدوري الإسباني". كانت مساهمته تاريخية أيضاً، حيث سجل الهدف رقم 300 في عهد فليك في برشلونة في جميع المسابقات.