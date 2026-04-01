ماركوس راشفورد يستعد للعودة إلى مانشستر يونايتد مع انتهاء صلاحية بند الانتقال الدائم في عقده مع برشلونة

فشل نادي برشلونة في تفعيل خيار الشراء المنصوص عليه في اتفاقية إعارة راشفورد، مما يعني أنه لم يعد يمتلك الحق الأحادي الجانب في التعاقد مع المهاجم مقابل مبلغ محدد. وكان أمام العملاق الكتالوني مهلة حتى 31 مارس لإبلاغ مانشستر يونايتد بنيته تفعيل بند الشراء البالغ 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني/35 مليون دولار)، لكن هذا الموعد انقضى دون أي تحرك رسمي من جانب متصدر الدوري الإسباني، وفقًا لما أوردته شبكة «كادينا سير».

تترك هذه الحالة اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في حالة من عدم اليقين بعد ما بدا أنه إعادة إحياء ناجحة لمسيرته في إسبانيا. في حين أن المدير الرياضي ديكو كان قد أكد سابقًا وجود خيار الشراء، فإن عدم تحركه قبل الموعد النهائي يشير إلى أن الضغوط الاقتصادية على النادي هي التي تحدد مرة أخرى استراتيجيته في سوق الانتقالات. يشير التقرير إلى أن برشلونة مهتم بإبرام صفقة إعارة ثانية، لكن مانشستر يونايتد لا يبدي اهتماماً كبيراً بمثل هذا الترتيب، ويفضل إنهاء العلاقة بشكل نهائي وبيعه بشكل دائم هذا الصيف.