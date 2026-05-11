اعترف ماركوس راشفورد بعدم يقينه بشأن مستقبله مع برشلونة، رغم مساهمته في قيادة العملاق الكتالوني لحسم لقب "الليجا" بهدف مذهل في انتصار فريقه بمواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد. وأقر اللاعب المعار من مانشستر يونايتد، والذي استعاد بريقه الكروي في إسبانيا، بأن مصيره على المدى الطويل لم يعد بيده، في ظل اقتراب فترة إعارته المؤقتة في "كامب نو" من نهايتها.
"لست متأكدًا بشأن مستقبلي مع برشلونة".. اعتراف مفاجئ من راشفورد حول هدفه المذهل أمام ريال مدريد!
سحر راشفورد يحسم لقب الليجا
رسّخ راشفورد مكانته في تاريخ برشلونة مساء الأحد، بتسجيله هدف الافتتاح المذهل في الفوز بنتيجة 2-0 على ريال مدريد، وهو الانتصار الذي توّج الفريق رسمياً بلقب الليجا. وأصبح النجم البالغ من العمر 28 عاماً أول إنجليزي منذ 41 عاماً يتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، مخلداً هذه المناسبة ليصبح أول لاعب من "البلوجرانا" يسجل ركلة حرة مباشرة في الكلاسيكو منذ ليونيل ميسي عام 2012.
وفي معرض حديثه عن الانتصار التاريخي وهدفه، كشف راشفورد عن افتقاره المفاجئ للثقة قبل تسديد الركلة الثابتة. حيث صرح للصحفيين في المنطقة المختلطة قائلاً: "لا، لم أكن أنوي التسديد. لم أكن سأسدد... لأنني عندما وضعت الكرة لم أرَ الزوايا بشكل جيد. لم أشعر بالثقة في أنها ستسكن الشباك، لذا كنت أنوي لعب كرة عرضية. ولكن بعد ذلك طلب مني الجميع التسديد، فتحمست قليلاً. من الجيد أنني سددت في النهاية، فقد كان هدفاً رائعاً".
شكوك حول البقاء الدائم في كامب نو
على الرغم من بطولاته على أرض الملعب، لا يزال مستقبل راشفورد يمثل محور حديث رئيسي مع اقتراب انتهاء إعارته التي امتدت لموسم كامل. لقد تألق المهاجم الإنجليزي تحت قيادة هانز فليك، حيث سجل 14 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، إلا أن العقبات المالية قد تقف حائلاً أمام انتقاله بشكل دائم. وتشير التقارير إلى أنه بينما يمتلك برشلونة خيار شراء الدولي الإنجليزي مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، فإن النادي يتردد في تلبية مطالبه المتعلقة براتبه الضخم إلى جانب رسوم الانتقال.
وعند سؤاله بشكل مباشر عما إذا كان سيبقى في كتالونيا الموسم المقبل، قدم راشفورد إجابة غامضة، معترفاً: "لا أعرف. لست ساحراً، لكن لو كنت كذلك، لبقيت. لذا، سنرى ما سيحدث". ومن الواضح أن المهاجم يقدر وقته في إسبانيا، مضيفاً: "الأمر رائع حقاً. لقد جئت إلى هنا لأفوز. لذا هذا... أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب. وهذا لقب آخر أضيفه لسجلي. نعم، هذا الفريق رائع، وسيحققون الكثير من الانتصارات في المستقبل أيضاً. لذا، سيكون من المميز أن أكون جزءاً من ذلك. سنرى".
لا طريق للعودة إلى أولد ترافورد
بينما يدرس برشلونة خياراته، يبدو الوضع في مانشستر يونايتد أكثر حسماً؛ حيث أفادت التقارير أن الإدارة في "أولد ترافورد" قررت ألا مستقبل لخريج الأكاديمية في النادي، بغض النظر عن مستواه في الليجا. ولا تزال العلاقات بين اللاعب وناديه الأصلي متوترة بشدة بعد تجريده من القميص رقم 10 واستبعاده من حسابات الفريق الأول قبل رحيله في الصيف الماضي.
ويحرص يونايتد على التخلص من راتب راشفورد من سجلاته بشكل دائم، خاصة وأن راتبه الأسبوعي من المقرر أن يرتفع إلى 325 ألف جنيه إسترليني عقب نجاح النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا تحت قيادة مايكل كاريك. وحتى إذا فشل برشلونة في تفعيل بند الشراء قبل الموعد النهائي، فمن المتوقع أن يقوم يونايتد بتسويق اللاعب بقوة لأندية أخرى بدلاً من إعادة دمجه في التشكيلة.
كاريك يلتزم الصمت حيال الموقف
رفض المدرب المؤقت ليونايتد، مايكل كاريك، تقديم أي بوادر للصلح مع المهاجم عند سؤاله عن إمكانية عودته. ولم يشارك راشفورد مع "الشياطين الحمر" منذ ديسمبر 2024، ويبدو أن النادي مكتفٍ بالمضي قدماً بخياراته الهجومية الحالية. وكان موقف كاريك العلني يتسم بالمسافة المهنية مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.
وصرّح كاريك مؤخراً: "أعتقد فقط أن هناك قرارات يجب أن تُتخذ في الوقت المناسب بشأن أشياء معينة، ومن الواضح أن ماركوس في هذا الموقف. ولكن في الوقت الحالي، لم يتم تقرير أي شيء. وسيتم ذلك، لأنه لابد من حسمه في مرحلة ما. ولكن في هذه المرحلة، لا يوجد شيء ليقال". ومع اقتراب كأس العالم وتباطؤ برشلونة في إتمام الصفقة، يظل مستقبل راشفورد واحداً من أكثر القصص الفرعية إثارة للاهتمام في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.