"لست متأكدًا بشأن مستقبلي مع برشلونة".. اعتراف مفاجئ من راشفورد حول هدفه المذهل أمام ريال مدريد!

رسّخ راشفورد مكانته في تاريخ برشلونة مساء الأحد، بتسجيله هدف الافتتاح المذهل في الفوز بنتيجة 2-0 على ريال مدريد، وهو الانتصار الذي توّج الفريق رسمياً بلقب الليجا. وأصبح النجم البالغ من العمر 28 عاماً أول إنجليزي منذ 41 عاماً يتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، مخلداً هذه المناسبة ليصبح أول لاعب من "البلوجرانا" يسجل ركلة حرة مباشرة في الكلاسيكو منذ ليونيل ميسي عام 2012.

وفي معرض حديثه عن الانتصار التاريخي وهدفه، كشف راشفورد عن افتقاره المفاجئ للثقة قبل تسديد الركلة الثابتة. حيث صرح للصحفيين في المنطقة المختلطة قائلاً: "لا، لم أكن أنوي التسديد. لم أكن سأسدد... لأنني عندما وضعت الكرة لم أرَ الزوايا بشكل جيد. لم أشعر بالثقة في أنها ستسكن الشباك، لذا كنت أنوي لعب كرة عرضية. ولكن بعد ذلك طلب مني الجميع التسديد، فتحمست قليلاً. من الجيد أنني سددت في النهاية، فقد كان هدفاً رائعاً".