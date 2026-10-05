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"إذا أردت التسجيل فابذل جهدًا فأنا لن أسمح لك!" .. رسالة حاسمة من حارس بنين إلى ليونيل ميسي قبل مباراته الوداعية
بينين ترفض أن تلعب دور المتفرج
في الوقت الذي يستعد فيه عالم كرة القدم لتوديع ميسي في آخر مباراة له على أرضه مع منتخب الألبيسيليستي — عقب قرار الأسطورة الاعتزال من كرة القدم الدولية بعد تسجيله 125 هدفًا في 207 مباراة دولية — أوضح حارس مرمى بنين مارسيل داندجينو أن فريقه لن يمنح خصمه أي فرصة سهلة.
وفي حديثه من بوينس آيرس قبيل المباراة، أقر داندجينو بالطابع التاريخي لهذا الحدث، مع الحفاظ على تركيزه المهني - في الوقت الذي يسعى فيه ميسي للعودة بقوة بعد أن انتهت آخر مشاركة تنافسية له بهزيمة مؤلمة بنتيجة 1-0 أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم.
وقال الحارس: "بالنسبة لي، هذه المباراة ليست كأي مباراة أخرى. أعتقد أنها فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، لأنها المباراة الأخيرة لميسي. إنها مباراة خاصة. نحن هنا من أجل الأرجنتين ومن أجل ميسي، لكن يجب ألا ننسى أننا نمثل بلدنا أيضًا. نحن هنا للدفاع عن بنين. هذه هي كرة القدم: أحد عشر ضد أحد عشر. يمكننا الفوز أو التعادل أو يمكنهم الفوز... نحن لسنا هنا لنكون سائحين في الأرجنتين؛ نحن هنا للعب والمنافسة".
- AFP
لا هدايا سهلة لقائد المنتخب الأرجنتيني
كان الموضوع الرئيسي الذي شغل الأحاديث قبل المباراة الودية هو ما إذا كان الضيوف سيسمحون لميسي بمسار خالٍ نحو شباك الخصم لضمان توديع مثالي. وعندما سُئل عما إذا كان سيفكر في السماح للفائز بـ«الكرة الذهبية» ثماني مرات بتسجيل ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة لإكمال القصة، قدم داندجينو ردًا متحديًا في حواره مع صحيفة "ماركا": "لا، لا. أنا حارس مرمى، ودوري هو صد التسديدات. حتى لو كانت المباراة في الدقيقة الأخيرة وحدثت ركلة جزاء، وإذا سددها ميسي، سأحاول إيقافها. الأمر بهذه البساطة: هذه هي كرة القدم".
وتابع الحارس شرحه بأن عظمة ميسي تجعل تقديم الهدايا أمراً غير ضروري في الواقع: "نعم، نحن هنا للاحتفال بميسي، لكن لم يخبرنا أحد أنه يتعين علينا أن نمنحه هدفاً. وبمعرفتي بميسي، لا داعي لتقديم أي هدايا له. إذا أراد التسجيل، فسيتعين عليه بذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك".
من الواضح أن اللاعب الدولي البنيني يرى أن الطريقة الأكثر احترامًا لتكريم الأيقونة الأرجنتينية هي معاملته كخصم قوي حتى صافرة النهاية.
الإعجاب بأسطورة على أرض الملعب
ورغم اشتعال روح المنافسة، لم يخفِ داندجينو إعجابه بلاعب كان يتابعه طوال مسيرته. ووصف فرصة مشاركة الملعب مع لاعب برشلونة السابق — الذي قاد منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم 2022 إلى جانب لقبين متتاليين في كأس أمريكا الجنوبية — بأنها فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر.
كما تطرق داندجينو إلى التنافس المحتمل على القميص الأسطوري رقم 10 بمجرد انتهاء المباراة. ومازح قائلاً إن كل لاعب في منتخب بنين يرغب في الحصول على قميص: "إذا سألت أي لاعب في فريقي، فستجد أنهم جميعاً يريدون قميصه. لذلك سيكون من الرائع لو صنعوا الكثير من القمصان وأعطوا قميصًا لكل لاعب. لأنه إذا تمكن واحد منا فقط من الذهاب وطلب القميص، فلا أعتقد أن الأمر سيكون سهلاً: فكلنا نريد واحدًا!".
- Getty Images Sport
داندجينو يدلي برأيه في الجدل حول «أعظم لاعب على الإطلاق»
وعندما سُئل عما إذا كان يعتبر النجم الأرجنتيني أعظم لاعب في التاريخ، سارع داندجينو إلى وضعه في مصاف أساطير كرة القدم، معربًا في الوقت نفسه عن تقديره الكبير للصراع الذي شكل علامة فارقة في عصره.
وقال الحارس البالغ من العمر 28 عامًا: "لقد نشأنا ونحن نشاهد ميسي وكريستيانو. لقد علّمنا كلاهما الكثير عن كرة القدم. وهما يتنافسان منذ وقت طويل جدًّا".
وأضاف: "بالنسبة لي، ليو هو أحد أفضل اللاعبين في هذه الرياضة. أحد الملوك".
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