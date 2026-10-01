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Real Madrid TrainingGetty Images Sport
Muhammad Zaki و علي سمير
ترجمه

"جئت لآخذ مكانه".. مارسيلو يكشف رد الفعل المفاجئ من روبرتو كارلوس على وصوله لريال مدريد

ريال مدريد
مارسيلو
روبرتو كارلوس
الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا
البرازيل

أسطورة الميرينجي لم يتوقع هذا الأمر

كشف أسطورة ريال مدريد مارسيلو عن تفاصيل أيامه الأولى في برنابيو، مستعرضًا الترحيب الاستثنائي الذي حظي به من سلفه روبرتو كارلوس.

وعلى الرغم من وصوله إلى العاصمة الإسبانية بهدف صريح يتمثل في تعويض المدافع المخضرم، وجد مارسيلو في مواطنه معلّمًا ومرشدًا لا منافسًا.

  • مهمة شاقة في العاصمة الإسبانية

    وصل مارسيلو إلى مدريد وهو مراهق في عام 2007، حاملاً على عاتقه عبئاً هائلاً يتمثل في خلافة نجمٍ عالمي. وكان على الظهير الأيسر الشاب أن يملأ في نهاية المطاف الفراغ الذي خلّفه بطل طفولته، الذي سيطر على الرواق في البرنابيو لسنوات.

    كان من الممكن أن يُشعل هذا الانتقال منافسة شرسة، إذ كان البرازيليان مرشحين للتنافس على المركز ذاته تماماً فوق أرض الملعب. لكن المدافع المخضرم احتضن الشاب على الفور، مما سهّل عليه التأقلم مع الكرة الأوروبية، وشكّل له دعماً حيوياً خلال الموسم الوحيد الذي جمعهما معاً.


  • Brazilian defender Marcelo Vieira (L), RAFP

    'جئت لآخذ مكانه!'

    وتحدَّث مارسيلو عبر برنامج Campo de Estrellas على قناة ريال مدريد، مُفصِّلاً التجربة الاستثنائية التي عاشها عند لقائه بمثله الأعلى، قائلاً: "تصل إلى مكان ما، فيرحِّب بك قدوتك بحرارة وهو يعلم أنك تلعب في المركز نفسه، وأنني كنت قادماً لأكون 'خليفة روبرتو كارلوس'".

    وحرص الظهير الأسطوري بسرعة على أن يكون لدى زميله الجديد وسيلة اتصال مباشرة لأي مشكلة قد تواجهه. وتذكَّر مارسيلو ما قاله له مواطنه: "مارسيلو، خُذ رقمي ودوِّنه. اتصل بي إذا احتجت أي شيء".

    وامتدَّ ذلك الدفء إلى ما هو أبعد بكثير من ملعب التدريب، إذ وفَّر استقراراً بالغ الأهمية للمحيطين باللاعب الشاب. وأوضح مارسيلو: "لقد عاملني، وعامل زوجتي، وشقيق زوجتي، وجدي، وكأننا من عائلته. ليس من الطبيعي أن يعاملك أحدهم بهذا القدر من الحسن بينما هو قادم ليحل مكانك. فمن الناحية النظرية، كنت قادماً لأحل محله، ومع ذلك ساعدني كثيراً".


  • عملية إنقاذ في أعياد الميلاد

    وقد تجلّت تلك الرعاية الأبوية على أفضل وجه خلال أول عطلة شتوية لمارسيلو في إسبانيا. فمع وجود نافذة زمنية قصيرة لا تتجاوز خمسة أيام حالت دون السفر عائداً إلى أمريكا الجنوبية، كان المدافع الشاب يواجه فترة أعياد يسودها الوحدة قبل أن يتلقى دعوة غير متوقعة.

    وتذكّر مارسيلو قائلاً: «لم أتصل به قط، لكنه هو من اتصل بي. في أحد أعياد الميلاد قال لي: اسمع، ليس لدينا وقت للذهاب إلى البرازيل في عيد الميلاد لأنها خمسة أيام فقط، تعال إلى منزلي».

    «أعرف مدى أهمية عيد الميلاد بالنسبة للعائلات. وبعيداً عن البرازيل، كنت بحاجة إلى أن يكون لي بيت وأن أشعر وكأنه بيتي».


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  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRID-TROPHYAFP

    ترسيخ إرث لا يُضاهى

    مضى مارسيلو ليحقق بشكل قاطع ما كان يبشّر به في بداياته، إذ رسّخ مكانته كأحد عظماء العصر الحديث في سانتياجو برنابيو. وفي نهاية المطاف، جمع حصيلة مذهلة من الألقاب شملت خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وستة ألقاب في الدوري الإسباني، تاركًا بصمة دائمة في كرة القدم الأوروبية.

    ورغم أن لقب كأس العالم ظل بعيدًا عن متناوله على نحو بات معروفًا، عقب الخروج المذلّ للبرازيل عام 2014، فإن مكانته على صعيد الأندية تبقى راسخة لا تُمسّ. والآن، وهو يستعيد ذكريات أيام لعبه بعد اعتزاله، يُذكر مارسيلو عند الجميع جنبًا إلى جنب مع مثله الأعلى في قائمة أعظم مدافعي ريال مدريد.

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