"فضح كذبة التجديد للنصر" .. إعلان السد عن صفقة بروزوفيتش يعيد الجدل حول مغادرة العالمي!

ويطمح السد لاستغلال خبرة بروزوفيتش الكروية، حيث مثّل النصر على مدار 3 مواسم، ورحل متوجًا بلقب دوري روشن السعودي، في موسم 2025-2026.
بروزوفيتش الذي حصد بطولة الدوري الإيطالي مع إنتر، ولقب الدوري الكرواتي ثلاث مرات مع دينامو زغرب، كان ضمن فئة نجوم العالم، المنتقلين إلى دوري روشن، في موسم الميركاتو التاريخي في صيف 2023، حينما غادر قلعة النيراتزوري، لارتداء قميص "فارس نجد"، مقابل 15.7 مليون يورو.
وبعد 124 مباراة رسمية، بقميص النصر، في مختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 23 تمريرة حاسمة، قرر بروزوفيتش اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته، بالانتقال إلى السد القطري لموسم واحد.
وبحسب ما أسفرت عنه قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة "2026-2027"، فإن السد سيواجه جميع أندية السعودية المشاركة في البطولة القارية، خلال مرحلة الدوري.
* 13 أكتوبر: السد يواجه الهلال على ملعب جاسم بن حمد، في الجولة الثانية.
* 26 أكتوبر: السد يواجه القادسية على ملعب الأمير محمد فهد، في الجولة الثالثة.
* 2 نوفمبر: السد يواجه الأهلي على ملعب جاسم بن حمد، في الجولة الرابعة.
* 24 نوفمبر: السد يواجه النصر على ملعب الأول بارك، في الجولة الخامسة.
* 15 فبراير: السد يواجه النصر على ملعب جاسم بن حمد، في الجولة الثامنة.