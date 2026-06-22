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Lionel Messi Argentina GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

في نفس المدينة: "قطعوا ساق مارادونا" لكنهم فشلوا معك يا البولجا!.. ليونيل ميسي يكتب تاريخًا "أبيض وأسود" ضد النمسا

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
كأس العالم
الأرجنتين ضد النمسا
الأرجنتين
النمسا

ميسي الأسطورة الحية في عالم الساحرة المستديرة..

على إيقاع سيمفونية كروية لا يتقن عزفها إلا هو؛ واصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كتابة فصول ملحمته المونديالية، ليؤكد للعالم أنه الأفضل في التاريخ.

وفي ليلة اتسمت بالإثارة والندية؛ ظهر ميسي ليقود منتخب الأرجنتين للفوز (2-0) ضد النمسا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ثنائية الأرجنتين جاءت بواسطة ميسي، في الدقيقتين 38 و90+5؛ ليتصدر التانجو "المجموعة العاشرة" المونديالية، التي تضم كل من النمسا والجزائر والأردن أيضًا.

وبهذه النتيجة.. وصل المنتخب الأرجنتيني إلى نقطته السادسة من مباراتين، وبفارق 3 نقاط عن النمسا "الوصيفة"؛ بينما يتواجد الأردن والجزائر في "قاع الترتيب"، بدون نقاط من مباراة واحدة - حتى الآن -.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور ميسي ضد النمسا..

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    برقمين جديدين.. ليونيل ميسي يواصل كتابة تاريخه المونديالي

    واصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كتابة التاريخ؛ وذلك خلال مواجهة منتخب بلاده ضد النمسا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    ميسي حقق رقمين تاريخيين، بعد ثنائيته في الشباك النمساوية، مساء اليوم الإثنين؛ على النحو التالي:

    * أولًا: أصبح الهداف التاريخي "منفردًا"؛ لبطولة كأس العالم.

    * ثانيًا: أصبح الأكثر تسجيلًا في مباريات متتالية؛ ببطولة كأس العالم.

    ووصل ميسي إلى هدفه "الثامن عشر"، عبر تاريخ مشاركاته بالمونديال؛ متجاوزًا رقم المهاجم الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه، صاحب الأهداف الستة عشر.

    أيضًا.. أصبح الأسطورة الأرجنتينية "ثالث لاعب" عبر تاريخ كأس العالم، يُسجل في 6 مباريات متتالية بالبطولة؛ بعد الفرنسي جاست فونتين، والبرازيلي جيرزينيو.

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  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    التاريخ الأسود.. هُناك جانب سلبي أيضًا يا ليونيل ميسي

    رغم كتابته التاريخ "إيجابيًا"؛ إلا أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بصم على "رقم سلبي" أيضًا، خلال مواجهة منتخب بلاده ضد النمسا.

    وأهدر ميسي "ركلة جزائية" ضد النمسا؛ لتكون الثالثة في بطولات كأس العالم، وهو رقم سلبي تاريخي.

    نعم.. ميسي أهدر 3 "ركلات جزائية"، عبر تاريخه بالمونديال؛ وذلك على النحو التالي:

    * الركلة الأولى: ضد منتخب آيسلندا في كأس العالم 2018.

    * الركلة الثانية: ضد منتخب بولندا في كأس العالم 2022.

    * الركلة الثالثة: ضد منتخب النمسا في كأس العالم 2026.

    وأساسًا.. ميسي هو أول لاعب في التاريخ؛ يسدد 7 "ركلات جزائية" في بطولة كأس العالم، مسجلًا 4 منهم.

  • Argentina Fans 2022Getty Images

    وسط عبارات الحب.. لوحة مونديالية جديدة من ليونيل ميسي

    بعيدًا عن أرقامه التاريخية؛ فقد قدّم لنا الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي "لوحة مونديالية جديدة"، ضد منتخب النمسا.

    ميسي لم يقدّم نفس المستوى الخرافي، الذي كان عليه ضد منتخب الجزائر، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ ولكنه رغم ذلك كان الأفضل في المباراة، على النحو التالي:

    * أولًا: التحرك في كل مكان فوق أرضية الملعب؛ سواء الجناح أو العمق.

    * ثانيًا: العودة إلى الخلف لاستلام الكرات؛ وبالتالي بناء اللعب وفتح المساحات لزملائه.

    * ثالثًا: بعض اللمحات الفنية التي تخطف الآهات؛ بمراوغة الخصم والتمريرات المبهرة.

    وبصفةٍ عامة.. المجهود الذي قدّمه ميسي، فوق أرضية ملعب "دالاس"، لم يشعرنا أنه يقترب من عمر الـ39 سنة؛ بل وكأنه في العشرينيات فقط لا غير.

    ونظرًا لكل ما قدّمه ولا يزال يقدمه هذا اللاعب الأسطوري؛ كان من الطبيعي أن نجد عبارات "الحب والإشادة" مكتوبة على جسد أحد مشجعي النمسا، وفي لوحة رفعتها عجوز أرجنتينية في المدرجات.

  • Diego Maradona 1994 FIFA World Cup FinalsHulton Archive

    "قطعوا ساق مارادونا" ولكنهم فشلوا معك يا ليونيل ميسي!

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن عرض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي "الرائع"، ضد منتخب النمسا الأول لكرة القدم، في مدينة دالاس الأمريكية؛ هي "رسالة انتقام" للأيقونة الخالدة في عالم الساحرة المستديرة، مواطنه الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

    مارادونا تواجد في دالاس مع منتخب بلاده الأرجنتين، على هامش بطولة كأس العالم 1994؛ حيث صُدِر قرار وقتها بإيقافه، بتهمة وجود مادة "الإيفيدرين" المحظورة في دمه.

    وكان المنتخب الأرجنتيني، قد حقق الانتصار ضد اليونان ونيجيريا، قبل أن ينهار عقب إيقاف مارادونا؛ وذلك بالخسارة ضد بلغاريا ثم رومانيا، وتوديع البطولة العالمية من ثمن النهائي.

    وصرح مارادونا آنذاك؛ قائلًا جملته الشهيرة: "لقد قطعوا ساقيّ"، حيث كانت هذه نهايته الدولية مع منتخب الأرجنتين رسميًا.

    ومرت السنوات.. حتى عادت الأرجنتين إلى دالاس الأمريكية، على هامش بطولة كأس العالم 2026؛ ليسجل ميسي ثنائية، قاد بهما منتخب بلاده للفوز (2-0) ضد النمسا.

    أي أن الأقدار شاءت أن يكون مسجل الهدفين، ومحطم الجدار النمساوي في مدينة دالاس بالذات؛ هو ليونيل ميسي، "الخليفة الشرعي" لمارادونا في عالم الساحرة المستديرة.

    وحاولت دفاعات النمسا وحارس المرمى أليكساندر شلاجر، التصدي لـ"طوفان" ميسي، طوال الـ90 دقيقة من عمر المباراة؛ ولكنهم فشلوا في النهاية.

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