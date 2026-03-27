ماذا يحدث إذا انتهت مباراة البوسنة وإيطاليا بالتعادل بعد 90 دقيقة؟ هل ستُجرى أشواط إضافية أم ركلات الترجيح؟ ماذا تنص عليه اللوائح؟

إما التأهل أو الإقصاء، إيطاليا تخوض مباراة مصيرية. يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، يواجه المنتخب الإيطالي البوسنة والهرسك في نهائي تصفيات كأس العالم، وهي الخطوة الأخيرة للعودة إلى المشاركة في البطولة التي غاب عنها منتخبنا منذ عام 2014، بعد أن غاب عن النسختين التاليتين (روسيا 2018، قطر 2022).

سيخوض فريق رينو غاتوزو المباراة في زينيكا، على أرض الخصم، من أجل حجز مكان في المجموعة ب من البطولة العالمية، إلى جانب كندا وسويسرا وقطر.

ولكن ماذا يحدث إذا انتهت مباراة البوسنة وإيطاليا بالتعادل في الدقيقة 90؟ هل نذهب إلى الوقت الإضافي أم مباشرة إلى ركلات الترجيح؟ إليكم ما تنص عليه اللوائح.