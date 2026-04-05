ماذا حدث لماركو بيجا؟ كيف تسير أمور لاعب يوفنتوس السابق في هولندا مع فريق توينتي؟

عندما تعاقدت يوفنتوس معه في صيف 2016 متفوقةً على منافستها ميلان، كانت مقتنعةً بأنها حصلت على موهبة كبيرة، وربما كان الأمر كذلك بالفعل. لاعب متميز، لكنه ضعيف بدنيًا: جاءت أول إصابة خطيرة بعد عام واحد، عندما تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى خلال مباراة ودية بين إستونيا وكرواتيا، مما أجبره على التغيب عن الملاعب لمدة سبعة أشهر تقريبًا. كان ذلك بداية النهاية. ومنذ ذلك الحين، توالت سلسلة من الإعارات بين شالكه وفيورنتينا وأندرلخت وجنوة وتورينو وإمبولي في محاولة لإيجاد مكان مناسب له ليعود من جديد. لكن بيجا لم يسجل سوى بضع مشاركات هنا وهناك دون أن يعود أبدًا إلى المستوى الذي سحر الجميع به مع دينامو زغرب. في عام 2023، عاد إلى كرواتيا للعب مع رييكا، ثم عاد مرة أخرى إلى دينامو زغرب، والآن يلعب مع توينتي. من أجل بداية جديدة، هي الأحدث في سلسلة بداياته.