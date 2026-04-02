ماذا حدث لـ تشيدو أوبي؟ مدرب أكاديمية مانشستر يونايتد يشرح سبب غياب النجم الصاعد عن الفريق الأول بعد انتقاد «غير مبرر ومضر» من روبن أموريم
تقييم أموريم المثير للجدل لنجوم الشباب
توترت الأجواء المحيطة بأكاديمية مانشستر يونايتد بسبب التصريحات التي أدلى بها أموريم في ديسمبر. ودافع المدرب السابق للفريق الأول عن قراره بإعطاء الأولوية للاعبين ذوي الخبرة، حيث قدم تقييماً صريحاً لأبرز المواهب الشابة في النادي. وقال أموريم: "[هاري] أماس يعاني في دوري الدرجة الثانية. تشيدو لا يلعب دائمًا أساسيًا في فريق تحت 21 عامًا"، في تصريح اعتبره الكثيرون في كارينجتون "غير ضروري ومضر" بتنمية المواهب الشابة في النادي، وفقًا لتقرير نشرته بي بي سي.
وبحسب ما ورد، أعرب أوبي وزميله الشاب أماس عن إحباطهما من خلال نشر تحديثات على مواقع التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على إنجازاتهما الفردية، ثم حذفها سريعاً.
الجهاز الفني يدافع عن التقدم الذي أحرزه أوبي
وفي أول تصريح له منذ عودته إلى النادي لتولي قيادة فريق تحت 21 عامًا في إطار التعديلات التي أحدثها وصول مايكل كاريك، نفى آدم لورانس الفكرة التي تقول إن أوبي قد تراجع مستواه. وأكد لورانس: "تشيدو يتمتع بقدرات وإمكانيات حقيقية وهو في وضع جيد للغاية". "كان قرارًا مدروسًا في بداية الموسم أن يركز تشيدو على تطوير مستواه في بيئة الأكاديمية. كان النادي محقًا في ما فعله خلال فترة الانتقالات التي انتهت للتو، بأن يبقى تشيدو في النادي".
أقر لورانس بأن العودة إلى كرة القدم في الأكاديمية بعد تجربة اللعب مع الفريق الأول ليست سهلة أبدًا. "تشيدو يحب كرة القدم. بطبيعة الحال، بالنسبة لأي لاعب، عندما تكون قد خضت تجربة اللعب مع الفريق الأول ثم لم تعد موجودًا فيه بنفس القدر، سيكون لذلك تأثير"، اعترف. "سيكون هناك قدر من خيبة الأمل أو الإحباط. إنه يستحق الثناء لتعامله مع الأمر بالطريقة الصحيحة".
التغلب على انتكاسة إصابة مقلقة
في الوقت الذي بدا فيه استدعاءه للمنتخب الأول أمراً محتملاً، تعرض أوبي لضربة قوية أوقفت زخمه. خلال مباراة ضد فريق تشيلسي تحت 21 عاماً في وقت سابق من هذا الشهر، اضطر الشاب إلى مغادرة الملعب بسبب إصابة مقلقة في الرأس بعد ثوانٍ معدودة من دخوله. وقع الحادث أمام أعين المدرب المؤقت كاريك، الذي كان يشاهد المباراة من المدرجات بينما كان المهاجم يخضع لفحوصات الارتجاج.
وأكد لورانس أن أوبي تعافى تمامًا من الارتجاج، مضيفًا: "كانت تلك نكسة لأنه في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع التي سبقت ذلك، كان يبدو في حالة جيدة جدًا - تشيدو في أفضل حالاته". قبل الإصابة، أظهر المهاجم مستواه الرائع بتسجيله أربعة أهداف ضد ليستر سيتي، مذكّرًا الجميع بالسبب الذي جعله مطلوبًا بشدة عندما انتقل من أكاديمية أرسنال.
برنامج محدد للنمو المستقبلي
اتخذ مسؤولو مانشستر يونايتد موقفاً حازماً خلال فترة الانتقالات في يناير، حيث رفضوا جميع العروض التي وردت لاستعارة اللاعب الدولي الدنماركي تحت 21 عاماً، بعد أن قرر النادي الإبقاء عليه ضمن صفوفه للتركيز على تطويره الشامل. ويعتقد لورانس أن هذه الاستقرار يؤتي ثماره، قائلاً: "لقد استفاد من الروتين والوتيرة وبرنامج التدريب الثابت. فهو يتدرب مع نفس الأشخاص ومجموعات مماثلة من اللاعبين".
مع اقتراب الموسم من ذروته، سيكون أوبي عنصراً محورياً في صفوف الشباب في كأس الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 21 عاماً وكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب. يواصل طاقم الأكاديمية فرض معايير عالية على المهاجم لضمان استعداده جسدياً ونفسياً للانتقال إلى المستوى التالي. واختتم لورانس قائلاً: "نحن ندفع تشيدو إلى الأمام ونطرح عليه التحديات. وفي النهاية، سيحدد مستوى تقدمه وأدائه ما سيحدث في الصيف".