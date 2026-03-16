انتقد المدرب السابق إدوارد جاير فريق بوروسيا دورتموند بشدة بسبب أدائه في مباراة الإياب من الدور الفاصل بدوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا بيرغامو. فقد أهدر بوروسيا دورتموند تقدمه 2-0 في المواجهة الثانية مع الفريق الإيطالي. وفي آخر لحظات المباراة، أدى خطأ من الحارس غريغور كوبيل إلى ركلة جزاء، سجلها أتالانتا لتنتهي المباراة بنتيجة 4-1. وفي الأسبوع الماضي، لم يكن للفريق الإيطالي أي فرصة في مباراة الذهاب من دور الـ16 ضد بايرن ميونيخ، حيث خسر بنتيجة 1-6 في نفس الملعب.
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"ماذا حدث لدورتموند؟": مدرب أسطوري ينتقد فريق بوروسيا دورتموند
أجرى جاير في مجلة «كيكر» مقارنة شاملة بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ - وكما كان متوقعًا، لم تكن النتيجة في صالح الفريق الأصفر والأسود.
وعلق المدرب السابق لفريق إنيرجي كوتبوس على فوز ميونيخ بنتيجة 6-1 قائلاً: "الشيء الوحيد المفاجئ هو وضوح النتيجة، ولا بد أن نتساءل عما كان يحدث مع بوروسيا دورتموند في الجولة السابقة، حتى خسروا بنتيجة 1-4 في نفس الملعب."
إدوارد جاير: "الفارق في المستوى في الدوري الألماني هائل"
من وجهة نظره، فإن المباراتين اللتين أقيمتا في بيرغامو، واللتين حققتا نتائج متفاوتة للفريقين الألمانيين، لا تسمحان إلا باستنتاج واحد: "بعد نادي بايرن ميونيخ، الذي يمثلنا بشكل إيجابي للغاية على الصعيد الدولي منذ سنوات، فإن فارق المستوى في الدوري الألماني هائل"، كتب جاير.
في الدوري الألماني، يتصدر فريق بايرن ميونيخ بقيادة المدرب فينسنت كومباني الترتيب بفارق كبير بعد 26 جولة: حيث يبلغ الفارق عن دورتموند، الذي يحتل المركز الثاني حالياً، تسع نقاط. حصد فريق ميونيخ 12 من أصل 13 لقبًا في الدوري الألماني: فقط باير ليفركوزن تمكن من حسم اللقب في موسم 2023/24. أما دورتموند، فقد فاز باللقب آخر مرة في عامي 2012 و2013 تحت قيادة المدرب يورغن كلوب.
مباريات الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:
غالطة سراي ليفربول 1:0 نيوكاسل برشلونة 1:1 أتلتيكو مدريد توتنهام 5:2 أتالانتا بايرن ميونيخ 1:6 ليفركوزن أرسنال 1:1 ريال مدريد مانشستر سيتي 3:0 بودو/غليمت سبورتينغ 3:0 باريس سان جيرمان تشيلسي 5:2
أسئلة الأكثر شيوعًا
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".