مادونا تحل اللغز! المغنية الشهيرة ترد على الرسالة المفتوحة التي وجهها رئيس نادي سيلتا فيغو بحثًا عن القميص الشهير

تسارعت وتيرة البحث عندما نشرت ماريان مورينو، رئيسة نادي سيلتا فيغو، رسالة مفتوحة في 4 مارس. أقر النادي هذا الأسبوع أنه كان يحاول بهدوء العثور على القميص الأيقوني لسنوات، ولكن دون جدوى، ولذلك قرر أن الطريقة الوحيدة للعثور على دليل عن مكانه هي مناشدة الجماهير والفنانة نفسها بشكل مباشر. قبل مباراة الجمعة مساءً ضد ريال مدريد، بأداء مثير للإعجاب لإحدى أغانيها.

كتب مورينو: "بمرور الوقت، أصبحنا نفهم بشكل أفضل ما كنتِ تمثلينه في ذلك الوقت: التشكيك في الأعراف السائدة والوقوف في وجه أولئك الذين يحاولون أن يمليوا عليكِ ما يمكنكِ فعله وما لا يمكنكِ فعله. في نادينا، نعترف بأننا نتبنى هذا النهج في التفكير. لهذا السبب، ما زلنا نأمل في العثور على القميص الذي كنتِ ترتدينه.

هل هي بحوزتك؟ إذا كنت تعرف مكانها، أو إذا كنت ترغب في الانضمام إلينا في البحث عنها، يرجى الاتصال بنا عبر رسالة خاصة".