"أنا ولا يوجد بعدي" .. ماجد عبدالله يخرج عن حياديته بالحديث عن الأفضل في تاريخ الكرة السعودية

يعد ماجد عبد الله أسطورة كروية لا تنسى، سواءً مع النصر أو المنتخب السعودي، حيث لعب بقميص الأصفر خلال الفترة بين 1977 و1998، وقاده للفوز بأول لقب في تاريخه بالدوري الممتاز، فضلًا عن الفوز بكأس الملك، والبطولة الخليجية، وكأس الكؤوس الآسيوية، فضلًا عن السوبر الآسيوي، كما توج بلقب هداف الدوري 6 مرات، ليتربع على عرش الهدافين التاريخيين للمسابقة منذ انطلاقها، برصيد 189 هدف.

ومع المنتخب السعودي، تمكن ماجد عبد الله من قيادة الأخضر للتتويج بلقبي كأس آسيا 1984 و1988، فضلًا عن التأهل لدورة الألعاب الأولمبية لأول مرة في دورة لوس أنجلوس 84، كما شارك في مونديال 1994.



