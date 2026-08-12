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Franck Kessie Majed Al-Fahmi Ahli GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

عندما يكون "الصمت نجاة" .. ماجد الفهمي استعان بفرانك كيسييه في "الكذبة الأوضح" فسكب البنزين على نار جمهور الأهلي!

فقرات ومقالات
الأهلي
ماتياس يايسله
دوري روشن السعودي

لماذا لم تكن إجابات ماجد الفهمي شافية بالنسبة لجمهور الأهلي؟

قل ما شئت عن جماهيرية الرباعي الكبير في السعودية سواء الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، فملف "صاحب الشعبية الأكبر" سيبقى محلًا للجدل والشد والجذب أبد الدهر .. هذا ليس من شأننا، بقدر ما هو باب للتلاسن الجماهيري أكثر من أي شيء آخر.

لكن دعنا – عزيزي القارئ – نتفق في البداية على شيء واضح للعيان في الثلاث سنوات الأخيرة، وإن كان كثيرون ينكرونه، لكن هذا هو الواقع وهذا ما يفرضه عليه..

"جمهور الأهلي هو الأكثر تأثيرًا على قرارات ناديه" .. نعم! لقد أثبت هذا عندما نظم "وقفة اعتراضية" أمام مقر النادي قبل عامين، عندما وصل لعمله أن الإدارة تخطط للإطاحة بالمدرب الألماني ماتياس يايسله، وقدمت له كامل الدعم وسط كم الأزمات التي عصفت بالنادي على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، حتى أجبر شركة النادي على إصدار بيان رسمي تنفي خلاله إقالة المدرب. والنتيجة؟ التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة موسمين متتاليين، لأول مرة في تاريخ قلعة الكؤوس.

لذا إن غضب هذا الجمهور على إدارة الأهلي أن تقف وكلها آذان صاغية، خاصةً وأن الانتقادات طوال الفترة الماضية كانت مقتصرة على المدير الرياضي روي بيدرو، ورئيس اللجنة التنفيذية السابق ورئيس النادي حاليًا أحمد الشنقيطي، والآن تطال "الأهلاوي المخلص" ماجد الفهمي!



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  • توقيت ممتاز .. وإجابات تحتاج لإجابات

    بالأمس، خرج علينا ماجد الفهمي؛ المتحدث الرسمي باسم شركة النادي الأهلي، عبر حلقة برنامج "دورينا غير"، للحديث عن عدة ملفات شائكة خاصة بالفريق الأول لكرة القدم، في محاولة لوضع النقاط على الحروف قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2026-27، الذي سيبدأ رسميًا غدًا الخميس.

    والحقيقة أن الفهمي لم يترك أي ملف إلا وتحدث عنه؛ سواء غياب علي مجرشي، فسخ عقد المدرب الألماني ماتياس يايسله، الاستغناء عن الثنائي الجناح الجزائري رياض محرز ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، حقيقة التفكير في رحيل إدوارد ميندي، وصولًا لحالة الغضب من المدير الرياضي روي بيدرو.

    لكن رغم ذلك تبع هذا الظهور غضب قطاع من جمهور الراقي من ماجد الفهمي، وهو أحد أبرز الوجوه الأهلاوية في الوسط الرياضي الإعلامي، حتى دون توليه أي منصب رسمي داخل قلعة الكؤوس، فالتشكيك بإخلاصه للراقي مرفوض من الجميع حتى من الغاضبين منه حاليًا.



    إلا أنه في الوقت ذاته، فالجمهور محق في غضبه، دعني أخبرك عن الأسباب..


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  • رحيل ماتياس يايسله "مفاجأة" .. وماذا عن عرض الأهلي؟

    في بداية حديثه، كشف الفهمي كواليس رحيل المدير الفني السابق ماتياس يايسله بعد دفع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع قلعة الكؤوس .. مختصر تلك الكواليس بحسب تصريحات المتحدث الرسمي هو: "كل شيء كان على ما يرام، وفجأة بعد نهاية معسكر الإعداد فاجأنا يايسله بطلب الرحيل، حتى وضعنا في صراع مع الوقت للتعاقد مع خليفته"!



    حسنًا! لكن ماذا عن ما قبل طلب يايسله الرحيل؟، لماذا لم يرد الفهمي عما قيل من قبل بعض الإعلاميين عن "الشروط المستفزة" في عرض الأهلي الجديد على الألماني لتمديد عقده؟

    المتحدث الرسمي لم يذكر أي كلمة واحدة تخص مفاوضات التجديد مع صاحب الـ38 عامًا، رغم أن الحديث في هذا الشأن استمر لأشهر، وسط تأكيد من عدة أطراف بأن المدرب يشعر بعدم التقدير في هذا الملف.

    بل نقل عضو اللجنة التنفيذية السابق بالأهلي عبدالعزيز العنقري رسالة على لسان الألماني قائلًا: "كنت أتمنى الاستمرار مع الراقي لأنه مشروعي الخاص، لكني لم ألق التقدير والاحترام الكافيان، وأتمنى من الجماهير أن تتفهم موقفي".

    كذلك أكد العنقري أن روي بيدرو أخطر يايسله في بداية معسكر الإعداد فقدان إدارة النادي الثقة به، وتعليق مفاوضات تجديد عقده، بل ومنعه من الاجتماع بأي لاعب قبل التعاقد معه.

    لكن الفهمي قرر تجاهل توضيح تفاصيل العرض الذي قُدم ليايسله واتهاماته للإدارة بالتقصير في حقه بحسب ما يزعم العنقري، واكتفى بتقديمه في صورة "مَن غدر" فجأة دون أي مقدمات!

    هي لعبة طرفين يتبادلان الاتهامات، والجمهور في المنتصف يزيد غضبًا، فحتى ماتياس نفسه لم يجرؤ على الخروج لمصارحة جمهور الراقي بنفسه.


  • تحميل الراحل كل شيء .. روي بيدرو بريء؟

    بالانتقال لنقطة أخرى أغضبت جمهور الأهلي في حديث ماجد الفهمي؛ فهي اللغة التي اختارها لتتسيد الحوار ألا وهي "تقديم يايسله ككبش فداء لكل أزمة كبيرة وصغيرة بالنادي"!

    عندما سئل الفهمي عن الغضب من المدير الرياضي روي بيدرو ودوره في التعاقدات، كان جوابه بشكل قاطع: " كافة الراحلين والصفقات الجديدة تمت بناءً على طلبات يايسله، كان هو صاحب القرار الأول ومن يملك حق الاعتراض أمام المدير الرياضي وإدارة النادي، حتى وإن حدثت بعض النقاشات، فالمدرب هو المسؤول الأول والأخير، وروي بيدرو يلبي فقط الاحتياجات".



    إجابة لا تحتاج لتفنيد، لكنها همشت كافة مسؤولي النادي بما فيهم روي بيدرو، وقدمت ماتياس يايسله "كبش فداء" أمام الغضب الجماهيري الجم تجاه تحركات النادي في الميركاتو الصيفي الجاري.

    لا نريد تكذيب ما قاله ماجد الفهمي في هذا الشأن، لكنه ليس دقيق 100%، وفرانك كيسييه الدليل..


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  • Franck Kessie Ahli Matthias Jaissle GOAL ONLYGOAL AR

    كيسييه "الكذبة الواضحة"

    "رحيل فرانك كيسييه لم يكن أسباب مالية، إنما بقرار فني من ماتياس يايسله" .. تصريح قاله ماجد الفهمي في حواره بالأمس مع "دورينا غير"، لكنه مردود عليه ببساطة!

    الجميع يعلم منذ صيف 2025 أن لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه يريد الرحيل عن الأهلي، للعودة إلى أوروبا، لكن المقابل المادي لشراء عقده كان حائلًا دون ذلك، حتى أتته الفرصة بنهاية عقده للرحيل مجانًا.

    عدة أطراف في أوروبا أكدت ذلك، على رأسهم دانييلي برادي؛ المدير الرياضي لفيورنتينا، الذي صرح علنًا لموقع "tuttomercatoweb": "كانت هناك محادثات مع كيسييه، وكان يُريد العودة إلى أوروبا، ولكن لم تكن الظروف مناسبة لتحقيق هذا الأمر".

    أما إن سألتني عن دافع ماجد الفهمي من وراء تحميل يايسله مسؤولية رحيل كيسييه، دون الحديث نهائيًا عن أن تلك الخطوة هي رغبة اللاعب نفسه في المقام الأول، فلن يكون سوى "رفع الحرج" عن إدارة النادي التي تفاوض الإيفواري حاليًا للعودة لصفوف الفريق من جديد، بالتزامن مع فشلها في التعاقد مع من هو أفضل، في ظل العوائق المالية.


  • Riyad MahrezSocial gfx/ Goal Arabia

    رياض محرز .. عندما تعجز الكلمات عن الوصف

    أما بشأن فسخ عقد الجناح الجزائري رياض محرز، فليس هناك ما ينفي أن رحيله لم يكن بناءً على رغبة ماتياس يايسله، لذا فلا مجال لتكذيب ماجد الفهمي في هذا الشأن.

    لكن مشكلة جمهور الأهلي لم تكن في رحيل محارب الصحراء بقدر ما كانت في الطريقة التي اختارتها الإدارة لإعلامه بالقرار!

    إبان منافسات كأس العالم 2026، وبينما يتعرض محرز لانتقادات بالفعل في بلاده على إثر تراجع مستواه، تقرر إدارة الأهلي فسخ عقده في التوقيت ذاته وبشكل مفاجئ للاعب ووكيله.

    معذورة الإدارة كونها كانت مرتبطة بمدة معينة مسموح لها بفسخ العقد بها وتخطيها تعني أنها ستتكبد بعض الخسائر المالية، لكن لماذا لم تكرم من قاد الفريق لتحقيق اللقب القاري عامين متتاليين وأحد قادة الفريق؟، بل رحل محرز بطريقة وكأنه لم يمر يومًا من بوابات قلعة الكؤوس!

    ماجد الفهمي في تصريحاته حتى لم يتدارك هذا الخطأ، رغم أن الجماهير انتقد الإدارة عليه، واكتفى بالإشارة أنه رحيله كان فنيًا فقط وليس لأسباب مالية.


  • عندما يكون الصمت نجاة

    الحقيقة أن ظهور ماجد الفهمي في هذا التوقيت بمثل هذه التصريحات هو المثال الأبرز لمقولة "عندما يكون الصمت من ذهب"، فلم يحصد من ورائه سوى زيادة غضب الجمهور، والإشادات لم تكن سوى من بعض الإعلاميين.

    الأكيد أن لا أحد يشكك في انتماء ماجد الفهمي لكيان الأهلي وليس لأشخاص، وتصريحاته ما هي محاولة لتهدئة الأجواء حول الموجودين بالفعل في مناصبهم، لفرض الاستقرار حول فريق تفصله ساعات عن انطلاق موسمه الجديد، حتى وإن لم يكن موفقًا في الأخير.

    ومن حسن حظه الفهمي أن الأهلي سيبدأ مشواره في دوري روشن 2026-27 بعد ساعات – غدًا الخميس – والملعب سيبقى هو الحكم في معركته الحالية مع قطاع من الجماهير، فإما الفوز أمام الدرعية في الغد أو أن حملة الهجوم ستستمر!


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