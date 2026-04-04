"قمت بتشغيل موسيقى دوري الأبطال" .. نجم فرنسا الموهوب يروي تفاصيل رفضه عرض الهلال!

كشف ماتيس ديتوربيه مهاجم نادي تروا الفرنسي، عن تلقيه عرضًا من الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مشيرًا إلى رفضه لهذه الفكرة بسبب رغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

الهلال كان يبحث عن لاعب هجومي شاب تحت السن خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وفي النهاية تعاقد مع محمد قاد ميتي من رين الفرنسي مقابل 30 مليون يورو و3 ملايين أخرى كإضافات.