ماتيتش: "غادرت روما فقط بسبب عدم احترام الإدارة"

نيمانيا ماتيتش، لاعب خط الوسط الصربي المولود عام 1988، والذي يلعب حالياً في صفوف ساسولو، والنجم السابق لفرق مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وروما، يتحدث بصراحة في مقابلة مع صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، ونورد هنا أبرز ما جاء فيها.

لقد لعبت في العديد من الفرق. هل هناك فريق تشعر أنه أقرب إليك؟

"أحمل معي شيئًا من كل تجربة، وكل مدينة، وكل نادٍ. قضيت خمس سنوات في مانشستر يونايتد، ومن الطبيعي أن أفكر في ذلك الفريق أكثر من غيره، لكن جميعها مهمة بالنسبة لي".

روما أيضًا، إذن

"أحب مشجعي الجيالوروسي. وهم يستحقون أكثر من ذلك بكثير. الملعب دائمًا ممتلئ، وتشعر بشغفهم. يجب أن تتاح لهم الفرصة للمنافسة على اللقب كل عام، لكن هذا لم يحدث منذ وقت طويل. وكأن هناك شيئًا ما يمنع الفريق من النمو. لقد رحلت فقط بسبب عدم احترام الإدارة التي وعدتني بأشياء لم تتحقق. كان هناك الكثير من التأجيلات عند تجديد العقد. كانت مسألة مبدأ، لم أعد صبيًا صغيرًا. في روما كانوا يفكرون فقط في العقود السنوية، فاخترت مشاريع أخرى".