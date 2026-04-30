تحريض سعودي لماتياس يايسله: صناعة ألمانية رائعة على طريقة يورجن كلوب.. لكن لا تنسوا إنه "نصف فاشل مع الأهلي"!

منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها قدماه الأراضي السعودية، في صيف عام 2023؛ ظهر أن المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله لم يأتِ لمجرد تدريب فريق ما، وإنما لبناء "هوية كروية".

نعم.. يايسله نجح في انتشال عملاق جدة الأهلي من الانهيار؛ وأعاده إلى المُنافسة على البطولات والتتويج بها، بعد سنواتٍ من الغياب.

إلا أنه كما يُقال "الحلو لا يكتمل"؛ حيث كان لهذا المدير الفني الألماني الشاب بعض الهفوات، التي أهدرت على الفريق الأهلاوي الكثير من البطولات الاخرى.

وحتى مع هذه الهفوات القاتلة، نجح يايسله بصفةٍ عامة في لفت أنظار منافسي الأهلي قبل محبيه؛ وذلك بطريقة عمله، التي لا خلاف عليها أبدًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بين عبقرية البناء وسقطات التنفيذ عند يايسله..