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Matthias JaissleGetty Images
محمود خالد

"الصفقة على وشك الانتهاء" .. ماتياس يايسله مرشح أول لفريق في الدوري الإنجليزي بعد خلافه مع الأهلي!

ماتياس يايسله
الأهلي
نيوكاسل يونايتد
دوري روشن السعودي
الدوري الإنجليزي الممتاز

هل انتهت رحلة الألماني مع بطل آسيا؟

يبدو أن أيام الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، داخل قلعة الراقي، باتت معدودة، في ظل عدم التوصل إلى صيغة لتجديد عقده، فضلًا عن ترشيحه لتدريب أحد الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع أعتاب دخوله العام الأخير في عقده، فإن ماتياس يايسله، صاحب الـ38 عامًا، ارتبط اسمه بعدة أندية أوروبية ترغب في الاستفادة من خدماته، بعدما حقق إنجازات تاريخية مع الأهلي، بقيادته للفوز بلقبين متتاليين في دوري أبطال آسيا للنخبة.

  • matthias-jaissle(C)Getty Images

    يايسله مرشح لتدريب نيوكاسل

    وفجّر الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، مفاجأة، بالكشف عن اعتبار ماتياس يايسله هو المرشح الأول لخلافة إيدي هاو في تدريب نيوكاسل يونايتد، خلال الموسم الجديد، حيث تجرى مفاوضات متقدمة معه، والصفقة على وشك الانتهاء.

    وكان نيوكاسل، قد أنهى الموسم الماضي "2025-2026"، في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 49 نقطة، ليخسر فرصة التأهل إلى أي بطولة أوروبية، خلال الموسم الجديد.

    وقرر إيدي هاو، الاستقالة من منصبه، كمدرب رئيس لـ"الماجبايز"، بعد ما يقرب من خمس سنوات، ليتم وضع ماتياس يايسله على رأس الترشيحات لتولي المنصب بدلًا منه.

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  • خلاف مع الأهلي

    وبالتزامن مع أنباء ترشيح يايسله لتدريب نيوكاسل، خرج الإعلامي الرياضي محمد البكيري، بكواليس جديدة حول خلاف بين الألماني، والإدارة التنفيذية برئاسة أحمد الشنقيطي، في ظل المفاوضات من أجل تجديد عقده حتى صيف 2029.

    وكان يايسله قد رفض عرضًا مبدئيًا من الأهلي بشأن تجديد عقده، رغم ترحيبه بالأمر في بدايته، بسبب وجود شرط جزائي في العقد الجديد، حيث يتضمن رواتب "6" شهور في السنة الأولى، ورواتب "3" شهور في السنة الثانية، وبدون أي مبلغ مالي في السنة الثالثة.

    الجديد ذكره البكيري بأن الشنقيطي اشترط تجديد عقد يايسله لمدة 3 مواسم أخرى بخلاف السنة، بنفس الرواتب والمميزات، بشرط تحقيق بطولتين كبريتين للأهلي، وهو الأمر الذي وافق عليه ماتياس، مقابل قيام الإدارة التنفيذية بتلبية طلباته بشأن نوعية المحترفين الذين يتم التعاقد معهم في الفترة الصيفية، وهو ما تم رفضه.

    وخرج يايسله من الاجتماع، بحالة استياء وفقدان الثقة في الشنقيطي، بداعي أن الرئيس التنفيذي قد أسهب في وعوده للمدرب قبل نهاية الموسم الماضي، بإحضار محترفين أفضل من رياض محرز وفرانك كيسييه، اللذين تم توجيه الشكر إليهما.

    ورغم ذلك، إلا أن المدرب الألماني فوجئ بتبريرات اختيار الإدارة لأسماء أقل في مركز المحور، يتم التفاوض معهم في الوقت الحالي، ولا يتناسبون مع طريقه لعبه، فضلًا عن التعاقد مع المحترف البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، الذي يراه يايسله أقل من إمكانيات محرز وأكثر كلفة مالية.

    بخلاف ذلك، لم يخفِ يايسله استياءه من الأجواء المشحونة التي اقتحمت غرفة ملابس اللاعبين، على إثر تدخلات المدير الرياضي، البرتغالي روي بيدرو، مؤخرًا.

  • رئيس الأهلي الجديد

    وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن شركة النادي الأهلي، تتجه نحو تكليف أحمد الشنقيطي، بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي، في الفترة المُقبلة، بعد قبول استقالة خالد الغامدي، الذي يعتزم بدوره الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

    وبحسب ذلك، فإن الشنقيطي، رئيس اللجنة التنفيذية ممثلًا عن صندوق الاستثمارات العامة، سيتولى إدارة الأهلي خلال الأشهر الثلاثة المُقبلة، بشكل مؤقت، لحين استكمال الإجراءات الخاصة باختيار رئيس جديد لمجلس الإدارة، وفق الأنظمة واللوائح.

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  • Saleh Abu al-Shamat AhliGetty

    ما ينتظر الأهلي في موسم 2026-2027

    وتسود حالة من الاضطرابات داخل أجواء الأهلي، رغم إبرامه عددًا من التعاقدات في الفترة الصيفية، بضم صانع الألعاب إدوارد سبيرتسيان والجناح فرانشيسكو ترينكاو، فضلًا عن ضم أبو بكر كينتيه ومشعل المطيري ونايف مسعود.

    يأتي ذلك، في الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لموسم جديد، بدون اثنين من أبرز نجومه في النسخ السابقة، وهما رياض محرز وفرانك كيسييه، فيما يبحث الراقي عن مواصلة إنجازاته، بعد تتويجه مع ماتياس يايسله بلقبين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك الفوز بكأس السوبر السعودي.

    ولا يزال الحلم مطاردًا للأهلي، بالبحث عن لقب الدوري السعودي، الغائب منذ عام 2016، علمًا بأن كتيبة ماتياس يايسله، أنهت الموسم الماضي، في المركز الثالث بجدول المسابقة، برصيد 81 نقطة، بعد تحقيق 25 فوزًا مقابل 6 تعادلات و3 هزائم.

    أيضًا، يتطلع الأهلي لمشاركة فعّالة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال 2026"، للمرة الثانية تواليًا، من أجل تعويض مشاركته السابقة التي خسر فيها لقب كأس (إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ)، بالخسارة أمام بيراميدز المصري.

    ويدخل الأهلي موسم 2026-2027، بالمنافسة على خمسة ألقاب، بين دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، كأس القارات للأندية.

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