"الصفقة على وشك الانتهاء" .. ماتياس يايسله مرشح أول لفريق في الدوري الإنجليزي بعد خلافه مع الأهلي!

وبالتزامن مع أنباء ترشيح يايسله لتدريب نيوكاسل، خرج الإعلامي الرياضي محمد البكيري، بكواليس جديدة حول خلاف بين الألماني، والإدارة التنفيذية برئاسة أحمد الشنقيطي، في ظل المفاوضات من أجل تجديد عقده حتى صيف 2029.

وكان يايسله قد رفض عرضًا مبدئيًا من الأهلي بشأن تجديد عقده، رغم ترحيبه بالأمر في بدايته، بسبب وجود شرط جزائي في العقد الجديد، حيث يتضمن رواتب "6" شهور في السنة الأولى، ورواتب "3" شهور في السنة الثانية، وبدون أي مبلغ مالي في السنة الثالثة.

الجديد ذكره البكيري بأن الشنقيطي اشترط تجديد عقد يايسله لمدة 3 مواسم أخرى بخلاف السنة، بنفس الرواتب والمميزات، بشرط تحقيق بطولتين كبريتين للأهلي، وهو الأمر الذي وافق عليه ماتياس، مقابل قيام الإدارة التنفيذية بتلبية طلباته بشأن نوعية المحترفين الذين يتم التعاقد معهم في الفترة الصيفية، وهو ما تم رفضه.

وخرج يايسله من الاجتماع، بحالة استياء وفقدان الثقة في الشنقيطي، بداعي أن الرئيس التنفيذي قد أسهب في وعوده للمدرب قبل نهاية الموسم الماضي، بإحضار محترفين أفضل من رياض محرز وفرانك كيسييه، اللذين تم توجيه الشكر إليهما.

ورغم ذلك، إلا أن المدرب الألماني فوجئ بتبريرات اختيار الإدارة لأسماء أقل في مركز المحور، يتم التفاوض معهم في الوقت الحالي، ولا يتناسبون مع طريقه لعبه، فضلًا عن التعاقد مع المحترف البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، الذي يراه يايسله أقل من إمكانيات محرز وأكثر كلفة مالية.

بخلاف ذلك، لم يخفِ يايسله استياءه من الأجواء المشحونة التي اقتحمت غرفة ملابس اللاعبين، على إثر تدخلات المدير الرياضي، البرتغالي روي بيدرو، مؤخرًا.