أحمد فرهود

مغامرة ماتياس يايسله في ميلان: لن يجد جمهور "يحميه" من بطش زلاتان إبراهيموفيتش مثل الأهلي.. و"الأب الروحي" وسيلته للنجاح!

في الممرات المظلمة لملعب "سان سيرو"، حيث تفوح رائحة التاريخ وتتقاطع طموحات المستقبل؛ لم يعد السؤال في ميلان يتعلق بـ"من يقود الدفة؟!"، بل بـ"أي عقل سيحكم النادي؟!".

نعم.. هُناك صراع نفوذ الآن داخل العملاق الإيطالي ميلان؛ لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الذي من المقرر أن يخلف المدرب المخضرم ماسيميليانو أليجري.

ومن بين الأسماء المرشحة لقيادة ميلان، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي.

يايلسه كتب التاريخ مع الأهلي؛ عندما قاده لتحقيق اللقب الأول في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، ومن ثم الحفاظ عليه في الموسم التالي.

وإلى جانب النخبة الآسيوية؛ حقق الفريق الأهلاوي لقب السوبر السعودي تحت قيادة المدير الفني الألماني الشاب، مع العودة للمنافسة بقوة على لقب دوري روشن للمحترفين.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد أنباء رغبة ميلان في التعاقد مع يايسله، هذا الصيف..

    ماتياس يايسله لن يجد جمهور الأهلي "درعًا له"!

    المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، تولى القيادة الفنية لعملاق جدة الأهلي صيف عام 2023؛ حيث عانى في موسمه الأول، على الرغم من قيادته الفريق لاحتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا "النخبة".

    هذه المعاناة استمرت مع بدايات الموسم الثاني 2024-2025؛ حيث حدث نقاش ساخن داخل مجلس الإدارة وقتها، بين من يُريد "إقالة" يايسله ومن يتمسك باستمراره.

    ووفقًا للتقارير المحلية آنذاك.. انتهى هذا الناقش الساخن، باستقرار الإدارة على "إقالة" المدير الفني الألماني الشاب؛ حيث أنها كانت على وشك إعلان القرار، لولا انتفاضة الجماهير الأهلاوية التي تمسكت به.

    وأمام الانتفاضة الجماهيرية الكبيرة، تراجعت الإدارة الأهلاوية عن قرارها، وأعلنت استمرار يايسله في منصبه؛ لتبدأ رحلة الإنجازات الكبيرة بعد ذلك، بتحقيق النخبة الآسيوية "مرتين" وكأس السوبر السعودي.

    هذا الانقسام الإداري الذي عاشه ماتياس يايسله، في بداياته مع النادي الأهلي؛ قد يتكرر معه من جديد داخل العملاق الإيطالي ميلان، حال إتمام صفقته رسميًا.

    السبب في ذلك؛ هو أنه يوجد انقسام أساسًا على فكرة التعاقد معه، على النحو التالي:

    - المؤيدون للتعاقد معه: يقود مالك ميلان جيري كاردينالي، هذا المعسكر.

    - المعارضون للتعاقد معه: يقود المستشار الرياضي زلاتان إبراهيموفيتش، هذا المعسكر.

    وحسب ما ذكره الصحفي الرياضي الإيطالي دانييلي لونجو؛ يرغب الأسطورة السويدية إبراهيموفيتش في التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، الذي يقود منتخب الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا.

    لذا.. إذا انتصر المعسكر الذي يريد التعاقد مع يايسله؛ فإن القطاع المعارض قد يترقب أي تعثر للمدير الفني الألماني الشاب خلال الموسم، للمطالبة بإقالته.

    وشخصية إبراهيموفيتش "صدامية" أساسًا، حيث نتذكر صدامه العنيف مع الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق لنادي ميلان؛ وهو ما يهدد يايسله، إذا تمت صفقته بشكلٍ رسمي.

    هُنا.. قد لا يجد ماتياس يايسله جماهير تحميه؛ مثلما فعل عشاق الأهلي معه، مطلع موسم 2024-2025.

    "الأب الروحي" سيساعد ماتياس يايسله في ميلان

    رغم ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يجب أن نقف عند جزئية مهمة في خبر الصحفي الرياضي دانييلي لونجو، بخصوص صفقة العملاق الإيطالي ميلان والمدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله.

    هذه الجزئية تتعلق بتفاوض مالك ميلان جيري كاردينالي، مع الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني الحالي لمنتخب النمسا الأول لكرة القدم؛ وذلك لتولي منصب المدير الرياضي للنادي الإيطالي العملاق.

    وأضاف لونجو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن رانجنيك يفضل التعاقد مع يايسله أو النمساوي أوليفر جلاسنر؛ وذلك لقيادة فريق ميلان الأول لكرة القدم، حال توليه هو منصب المدير الرياضي للنادي.

    وبالتالي نحن سنكون أمام حقيقتين مهمتين للغاية؛ حال تولي رانجنيك الإدارة الرياضية لميلان، ومن ثم تم التعاقد مع يايسله..

    * أولًا: رانجنيك "الأب الروحي" ليايسله؛ لذلك سيُساعده لتحقيق النجاح في ميلان.

    * ثانيًا: يايسله أعلن صراحة في أحد مؤتمرات الأهلي؛ أنه يفضل العمل مع مدير رياضي يتناسب مع أفكاره ويفهم ما يريده.

    ورانجنيك عندما كان يتولى القيادة الفنية لنادي هوفنهايم الألماني؛ هو من تعاقد مع يايسله كـ"لاعب"، قادمًا من صفوف الفريق المحلي الآخر شتوتجارت.

    حتى عندما تعرض يايسله لإصابات عديدة في الركبة، أجبرته على الاعتزال كـ"لاعب" في سن السادسة والعشرين؛ كان رانجنيك من أوائل الأشخاص الذين قدموا له النصيحة، لدخول عالم التدريب.

    ليس هذا فقط؛ بل أن رانجنيك قرر أثناء توليه منصب المدير الرياضي العالمي لشركة "رد بول"، التعاقد مع يايسله لتدريب الفئات السنية لنادي سالزبورج النمساوي.

    كل ذلك يؤكد "الكيمياء" الكبيرة بن هذا الثنائي الألماني؛ وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تحقيقهما النجاح معًا، داخل العملاق الإيطالي ميلان.

    هل يتناسب أسلوب ماتياس يايسله مع الكرة الإيطالية؟

    الآن.. لننتقل إلى جزئية مهمة أخرى؛ وهي مدى تناسب أسلوب المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، مع العملاق الإيطالي ميلان.

    البعض شكك في قدرات يايسله، على التأقلم مع كرة القدم الإيطالية؛ إلا أن المدير الفني الشاب صرح سابقًا، أنه يتمتع بمرونة تكتيكية تمكنه من النجاح مع أي مدرسة.

    وبالفعل.. أثبت يايسله هذه المرونة، خلال فترة عمله مع النادي الأهلي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الاعتماد على أسلوب الضغط العالي واللعب الشرس؛ وهي طريقته التدريبية الرئيسية.

    * ثانيًا: اللجوء إلى الهجوم أو حتى الدفاع المتأخر؛ حسب سير مجريات المباراة نفسها.

    أي أن المدير الفني الألماني الشاب يعتمد على أسلوب الضغط العالي كـ"أساس"؛ ولكنه ينوع بين الهجوم والدفاع، على حسب كل مباراة.

    وما يحتاجه يايسله فقط، هو أن يتأقلم نجوم فريقه مع أفكاره؛ وذلك يحتاج إلى بعض الوقت، حيث يجب على إدارة ميلان الصبر عليه أولًا.

    فترة الأهلي أثبتت نجاح ماتياس يايسله.. ولكن!

    أخيرًا.. من الممكن الوقوف عند 3 نقاط سريعة، قد نُشاهدها في العملاق الإيطالي ميلان، حال التعاقد مع المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: سيطرة أكبر على غرفة الملابس.

    * ثانيًا: تطوير أداء بعض اللاعبين.

    * ثالثًا: بناء فريق يجمع بين الشباب والخبرة.

    وأثبت يايسله قدرة كبيرة على إدارة النجوم، وذلك خلال فترة عمله مع النادي الأهلي؛ حيث لم يتردد في فرض عقوبات على لاعبيه، حال التأخُر عن التدريبات أو المحاضرات الفنية.

    ورغم شدته داخل غرفة الملابس؛ إلا أن المدير الفني الألماني نجح في اكتساب "حب" نجوم الأهلي أيضًا، الذين ساندوه في الصعوبات قبل النجاحات.

    أيضًا.. رأينا خلال فترة يايسله مع الأهلي، أنه تمكن من تطوير أداء الكثير من اللاعبين؛ حيث لم يكن ذلك بين ليلة وضحاها، وإنما احتاج إلى بعض الوقت.

    وفي النهاية؛ خلق ماتياس يايسله فريقًا قويًا للأهلي يجمع بين الشباب والخبرة، سيطر على بطولة دوري أبطال آسيا "النخبة" آخر عامين.

    لكن.. تبقى نقطعة ضعف يايسله، هي عدم التعامل الجيد مع المسابقات طويلة النفس؛ حيث يفقد فريقه بعض النقاط المهمة في مرحلة ما من الموسم، عكس البطولات المجمعة أو القصيرة.

    وبمسابقة شرسة مثل الدوري الإيطالي؛ لن يكون يايسله لديه رفاهية إهدار النقاط السهلة، لأن ذلك سيكلفه غاليًا للغاية.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة مصير صفقة ميلان ويايسله، ومدى إمكانية تلبية شروطه "المالية والرياضية" لتحقيق النجاح.