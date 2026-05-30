مغامرة ماتياس يايسله في ميلان: لن يجد جمهور "يحميه" من بطش زلاتان إبراهيموفيتش مثل الأهلي.. و"الأب الروحي" وسيلته للنجاح!

في الممرات المظلمة لملعب "سان سيرو"، حيث تفوح رائحة التاريخ وتتقاطع طموحات المستقبل؛ لم يعد السؤال في ميلان يتعلق بـ"من يقود الدفة؟!"، بل بـ"أي عقل سيحكم النادي؟!".

نعم.. هُناك صراع نفوذ الآن داخل العملاق الإيطالي ميلان؛ لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الذي من المقرر أن يخلف المدرب المخضرم ماسيميليانو أليجري.

ومن بين الأسماء المرشحة لقيادة ميلان، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي.

يايلسه كتب التاريخ مع الأهلي؛ عندما قاده لتحقيق اللقب الأول في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، ومن ثم الحفاظ عليه في الموسم التالي.

وإلى جانب النخبة الآسيوية؛ حقق الفريق الأهلاوي لقب السوبر السعودي تحت قيادة المدير الفني الألماني الشاب، مع العودة للمنافسة بقوة على لقب دوري روشن للمحترفين.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد أنباء رغبة ميلان في التعاقد مع يايسله، هذا الصيف..