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Matthias Jaissle Jorge JesusGoal AR
علي سمير

يايسله "المغمور" إلى البريميرليج وجيسوس خطف الوظيفة الأهم .. دوري روشن أسكت المشككين وكذب اتهامات "خط النهاية"

فقرات ومقالات
مقال رأي
الهلال
النصر
الأهلي
الاتحاد
ماتياس يايسله
زلاتكو داليتش
رودي جارسيا
يوسف العربي
جورج جيسوس

المدرب الألماني نحو رحلة مميزة في الملاعب الإنجليزية

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لطالما تعرض دوري روشن السعودي للتشكيك، حتى بعد الطفرة الهائلة التي مرت بها المسابقة، وجلبت كريستيانو رونالدو وغيره إلى المسابقة نجمًا تلو الآخر.

وعلى الرغم من الدرجة العالية من التنافسية في البطولة، والصراع الشرس بين "الهلال والنصر والأهلي والاتحاد"، مع دخول القادسية لمزاحمتهم، إلا أن التشكيكات لا تزال مستمرة.

"بطولة ضعيفة، مستويات متواضعة خارج مربع الكبار، نجوم ولكن في آواخر مسيرتهم ومجموعة من المدربين جاءت من أجل المال فقط"، كلها اتهامات تتسم بالكثير من السطحية مصدرها الأكبر هو قارة أوروبا، المكان الذي يحتكر كل ما هو مهم في كرة القدم.

ولكن يأتي رحيل ماتياس يايسله من الأهلي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ليُكذب هذه الاتهامات، ويؤكد أن دوري روشن أثبت نفسه كمكان مستفيد ومنتج أيضًا للمواهب على مستوى المدربين واللاعبين!

  • Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport

    من هنا بدأ يايسله

    المدرب الألماني الشاب يعتبر النموذج الأهم على أن دوري روشن ليس دائمًا خط النهاية للمدربين واللاعبين، أو مرحلة تتوقف فيها مسيرتهم عن التطور، بل أحيانًا يكون محطة للانطلاق.

    يايسله كان معروفًا داخل ألمانيا والنمسا كموهبة تدريبية هامة، من خلال تجاربه في أكاديمية ريد بول سالزبورج وأول رحلة له كمدير فني مع ليفيرينج، ومنه إلى سالزبورج النمساوي في يوليو 2021.

    مدرب الأهلي السابق كان أول مدرب يقود سالزبورج إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، ليقتنصه الأهلي في يوليو 2023 والباقي مجرد تاريخ!

    البعض اعتقد أنها نهاية يايسله، لماذا رحل عن سالزبورج وهو على طريق يورجن كلوب ويوليان ناجلسمان وتوماس توخيل ويذهب إلى السعودية؟

    ليكون الرد هو تثبيت أقدامه على المستوى العالمي والآسيوي مع الأهلي، حيث فاز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين، وحصل معه على كأس السوبر السعودي.

    تزامنًا مع نهاية الموسم الماضي، ارتبط يايسله بتشيلسي، وهي رسالة بأن الجميع يتابع دوري روشن، وما قدمه يايسله مع الأهلي لا يمكن الاستهانة أو التقليل منه بأي شكل من الأشكال.

    وعندما قرر نيوكاسل يونايتد التخلي عن إيدي هاو، تم وقوع الاختيار على يايسله، بسبب الإنجازات المبهرة التي حققها مع الأهلي، وأسلوبه الممتع طوال رحلته مع الراقي، الذي سيحاول نقله في أقوى دوري بالعالم وهو الإنجليزي.

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  • Zlatko Dalic Croatia 2026Getty Images

    "المونديالي داليتش" وتجربته السعودية

    المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش سبق أن قام بالتدريب في السعودية من خلال الفيصلي منذ 2010 إلى 2012، وبعدها عمل لمدة عام واحد في شباب الهلال تحت 23 سنة.

    وفي عام 2013 قام بتدريب الهلال في تجربة قصيرة قبل الذهاب إلى العين الإماراتي، وهناك كانت واحدة من أنجح محطاته على الإطلاق، بتحقيق الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2016 قبل تدريب منتخب كرواتيا.

    وبعدها أبهر داليتش الجميع بتحقيق وصافة كأس العالم 2018، والحصول على المركز الثالث في مونديال 2022، بالإضافة إلى وصافة دوري الأمم الأوروبية في 2023.

    وبعد إنهاء رحلته التي استمرت لحوالي 9 سنوات مع منتخب كرواتيا، عقب الخروج المبكر من كأس العالم 2026 أمام البرتغال، لا شك أن السعودية كانت مرحلة لا تُنسى بمسيرة المدرب "المونديالي" المعروف.

  • Nuno Espirito SantoGetty Images

    نونو سانتو .. من يرحل يمكنه العودة

    في العديد من النماذج السابقة، من يرحل عن الدوري الإنجليزي لا يعود إليه أبدًا، ولكن هذا الأمر لا ينطبق أبدًا على البرتغالي نونو سانتو.

    المدرب المخضرم خاض عدة تجارب ببداية مسيرته مع فالنسيا وبورتو وريو آفي، ولكن المحطة الأنجح له كانت وولفرهامبتون، حيث عمل مع الفريق من 2017 إلى 2021.

    سانتو قاد الفريق للفوز بدوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" وصعد إلى البريميرليج، واحتل المركز السابع بالبطولة مرتين، وكان صداعًا في رأس كبار المسابقة سواء آرسنال أو ليفربول أو مانشستر سيتي.

    تجربته مع وولفز شجعت توتنهام على التعاقد معه، ولكن تجربته هناك لم تستمر طويلًا، ورحل بعد 17 مباراة فقط، وهنا قرر التوجه إلى السعودية لقيادة الاتحاد، وقيل إن مسيرته في أوروبا انتهت.

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    المدرب البرتغالي أعاد الاتحاد إلى التتويج بالبطولات من جديد، وفاز معه بدوري روشن في موسم 2022/2023، والمفاجأة أنه عاد فورًا البريميرلييج من بوابة نوتنجهام فورست في 2023.

    مسيرته كانت مميزة مع نوتنجهام، حيث انتشل الفريق من معاناته، وقاده للظهور في المسابقات الأوروبية لأول مرة منذ موسم 1995/1996، لكنه رحل بسبب خلافات مع رئيس النادي، لينتقل إلى وست هام الذي هبط معه إلى دوري الدرجة الأولى.

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  • FBL-POR-PRESSERAFP

    جيسوس والوظيفة الأهم

    مدرب النصر السابق يمتلك مسيرة حافلة في الملاعب، والأغلبية كانت تعرفه قبل قدومه إلى السعودية، ولكن لا شك أن دوري روشن كان محطته نحو الوظيفة التي يتمناها أي مدرب من أبناء بلاده، وهو منصب المدير الفني للمنتخب البرتغالي.

    جيسوس خاض عدة تجارب مختلفة في البرتغال منذ أول رحلة له مع أمورا إف سي في 1990، وعمل مع الهلال لفترة قصيرة في موسم 2018/2019، انتهت في شهر يناير، لينتقل إلى فلامنجو البرازيلي، ليحقق لقب الدوري وكوبا ليبرتادوريس في موسم تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

    بعدها عاد إلى بنفيكا وقام بتدريب فنربخشه التركي، ليذهب إلى الهلال في فترة ثانية من 2023 إلى 2025، وتوج بالدوري السعودي وكأسي الملك والسوبر.

    وفي الموسم الماضي، نجح جيسوس في قيادة النصر لكسر نحس البطولات الكبرى، ليحصد معه لقب دوري روشن، قبل تولي مهمة تدريب المنتخب البرتغالي عقب الخروج من كأس العالم 2026.

  • Rudi GarciaGetty Images

    جارسيا والعمل مع رونالدو

    تجارب رودي جارسيا البارزة ليست عديدة، وتعتبر المحطة الأهم في رحلته التدريبية مع نادي ليل الفرنسي، حيث قاده منذ 2008 وحتى 2013، وقدم خلالها كرة قدم مبهرة وفاز بثنائية محلية.

    بعدها اتجه إلى روما في إيطاليا وحل وصيفًا في بطولة الدوري مرتين، وحقق بعض "الانتصارات الصغيرة" والمحاولات على استحياء لتحقيق أي شيء مع ليون ومارسيليا، قبل الوصول إلى النصر في موسم 2022 /2023.

    وكانت هذه التجربة هي الأولى له في السعودية، حيث ساهم في منافسة الفريق على لقب الدوري، وعمل مع كريستيانو رونالدو، ولكن مسيرته لم تتوقف بعد رحيله.

    جارسيا عمل كمدرب لنابولي حامل لقب الدوري الإيطالي بتلك الفترة، لكنه أقيل بعد بضعة أشهر، قبل تولي قيادة المنتخب البلجيكي إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، وبعدها انتهى عقده، وسط غموض حول خطوته القادمة.

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    العربي ورحلة قصيرة مع الهلال

    وبعيدًا عن المدربين، هناك المهاجم المغربي المخضرم يوسف العربي، صاحب الرحلة الاحترافية المميزة التي بدأت مع نادي "كان" الفرنسي الذي لعب بفريقه الأول، وسجل 17 هدفًا في الدوري في موسم 2010/2011.

    بعدها توجه اللاعب إلى السعودية، ولعب بصفوف الهلال وسجل 16 هدفًا بجميع المسابقات، وكانت هذه مجرد محطة لانطلاق مسيرته بشكل أكبر وانفجارها في مكان آخر.

    العربي انضم لغرناطة الإسباني، ولعب معه 4 مواسم، سجل خلالهم 45 هدفًا في جميع البطولات، وكان من أفضل اللاعبين في الليجا بتلك الحقبة.

    وخاض بعدها عدة تجارب مع الدحيل القطري وأولمبياكوس اليوناني وأبويل نيقوسيا القبرصي، وصولًا بنانت الفرنسي وفريقه الحالي ماركو اليوناني.