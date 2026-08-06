يايسله "المغمور" إلى البريميرليج وجيسوس خطف الوظيفة الأهم .. دوري روشن أسكت المشككين وكذب اتهامات "خط النهاية"

لطالما تعرض دوري روشن السعودي للتشكيك، حتى بعد الطفرة الهائلة التي مرت بها المسابقة، وجلبت كريستيانو رونالدو وغيره إلى المسابقة نجمًا تلو الآخر.

وعلى الرغم من الدرجة العالية من التنافسية في البطولة، والصراع الشرس بين "الهلال والنصر والأهلي والاتحاد"، مع دخول القادسية لمزاحمتهم، إلا أن التشكيكات لا تزال مستمرة.

"بطولة ضعيفة، مستويات متواضعة خارج مربع الكبار، نجوم ولكن في آواخر مسيرتهم ومجموعة من المدربين جاءت من أجل المال فقط"، كلها اتهامات تتسم بالكثير من السطحية مصدرها الأكبر هو قارة أوروبا، المكان الذي يحتكر كل ما هو مهم في كرة القدم.

ولكن يأتي رحيل ماتياس يايسله من الأهلي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ليُكذب هذه الاتهامات، ويؤكد أن دوري روشن أثبت نفسه كمكان مستفيد ومنتج أيضًا للمواهب على مستوى المدربين واللاعبين!