هروب في القمة: ضربة جديدة تهدد الأهلي بالانهيار .. يايسله يغدر بالجماهير ولكن عذرًا إنه الدوري الإنجليزي!

الكل يتغير من حوله، وهو من يبقى ثابتًا، ذلك هو المدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي عرف معه الأهلي طريق الاستقرار، منذ تدريبه في صيف 2023، في الوقت الذي كانت فيه أندية دوري روشن، تتعاقب على تغيير مدربيها باستمرار، ولكن كما يُقال، يبدو أن "شهر العسل" بين يايسله والأهلي قد انتهى، أو في طريقه للنهاية.

عندما قرر الأهلي، أن يُسند الإدارة الفنية إلى ماتياس يايسله، بعد عودته إلى دوري المحترفين السعودي، كان السؤال الذي يتردد على ألسنة الكثيرين، من ذلك المدرب الشاب، الذي يكبر نجوم الفريق ببضع سنوات فقط، بل إنه أصغر من نجوم آخرين في المشروع السعودي، مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

ولكن، بمرور الأيام، رسّخ المدرب القادم من سالزبورج النمساوي، أهم عنصر في نجاح أي منظومة، وهو "الاستقرار"، رغم أن فترته أيضًا، لم تخلُ من الكثير من الجدل.

والآن، والحديث بات بشأن اقترابه من الدوري الإنجليزي، بات الوضع في نظر يايسله، أقرب إلى القفز من سفينة، لن نقول بالطبع "غارقة"، فيكفي أن الأهلي اختتم الموسم متوجًا بلقبي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي، ولكن في ظل الوضع الحالي، لنقل إلى يايسله يبحث عن الوقت الأمثل من أجل رحيله عن قلعة الراقي.

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كيف يفكر ماتياس يايسله؟ لنبحث معًا فيما يدور في رأس المدرب الألماني..