"هناك أشخاص يقفون وراء ما يُقال عن رحيله" .. مصدر مقرب من ماتياس يايسله: سيغادر الأهلي في حالة واحدة فقط

صاحب الـ38 عامًا حقق مؤخرًا لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مع الأهلي للعام الثاني على التوالي، وللمرة الثانية في تاريخ النادي بشكل عام.

منذ ذلك الحين، زعمت بعض التقارير الصحفية تلقيه عدة عروض سواء من الدوري الإنجليزي أو نظيره الألماني بل زعم الصحفي الرياضي فلوريان بلاتنبيرج أن يايسله مستعد للرحيل عن الراقي بنهاية الموسم الجاري.

وخلال الأيام الماضية، نفى مصدر أهلاوي في تصريحات مع موقع "365Scores": "لا مجال لرحيل يايسله عن الأهلي في الصيف الحالي.. عقد المدير الفني الألماني مستمر معنا حتى 2028".

والآن مصدر مقرب من ماتياس يايسله ينفي الرحيل في تصريحاته لـ"العربية.نت"..