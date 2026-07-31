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Matthias Jaissle Ahli 2024Getty
محمود خالد

تتعلق بالهلال والنصر .. رواية جديدة تنزع وجه ماتياس يايسله "الملائكي" أمام جمهور الأهلي!

ماتياس يايسله
الأهلي
نيوكاسل يونايتد
الهلال
النصر
دوري روشن السعودي

كواليس جديدة في قصة رحيل يايسله الصادمة..

لا تزال قصة رحيل الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بمثابة "الزلزال" الذي هزّ الوسط الرياضي السعودي، بعدما كان المدرب الشاب صاحب الـ38 عامًا، رمز الاستقرار بين الأندية الكبار، والذي قاد الراقي لحصد لقبين في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبينما كان الحديث حول مطالبة اللجنة التنفيذية بالنادي الأهلي، بالإبقاء على يايسله بأي طريقة من أجل ضمان استقرار الفريق، خاصة وأنه قاده خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد، وسط تعثر المفاوضات حول تجديد عقده، قرر ماتياس "مفاجأة" الجميع، برحيله إلى نيوكاسل يونايتد، من أجل خلافة إيدي هاو الذي استقال من منصبه.

الحديث بشأن رحيل يايسله المفاجئ، لا يزال يعجّ بالمزيد من الروايات، بين رد قاطع من إدارة الهلال حول حقيقة وجود "مؤامرة"، من أجل هز استقرار الأهلي أو انتزاع توقيع يايسله مستقبلًا، ورسالة من المدرب الألماني ذاته إلى الجماهير، إلا أن هناك رواية جديدة، ربما تزيل الوجه الملائكي الذي أراد يايسله أن يرسمه على وجهه لجماهير الراقي، بعد رحيله المفاجئ.

  • رسالة يايسله ونفي الهلال

    وكان عبد العزيز العنقري، رئيس الأهلي السابق، قد كشف عبر مساحة على منصة (إكس)، عن رسالة من ماتياس يايسله، طلب منه أن ينقلها على لسانه إلى الجماهير.

    وقال العنقري، على لسان ماتياس حسب زعمه، "يايسله قال لي إنه كان يتمنى الاستمرار مع الأهلي لأنه مشروعه الخاص، لكنه لم يلقى التقدير والاحترام الكافيان، وتمنى من الجماهير أن تتفهم موقفه".

    وأضاف أن والدة ماتياس يايسله كانت تبكي بجواره خلال هذا الحديث، حيث طلب الألماني منه نقل هذه الرسالة الأخيرة لعشاق الفريق.

    من ناحية أخرى، نقل الإعلامي سلطان الحارثي، على لسان مصدر مسؤول، ردًا بشأن ما ذكر حول وجود مؤامرة من الهلال، معلقًا بأن الزعيم لم يسبق له التحدث مع يايسله، أو فتح خط المفاوضات معه أو وكيل أعماله، من أجل الرحيل إلى عملاق الرياض، خلال الفترة الماضية.

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  • Matthias JaissleGetty

    "يايسله عرض نفسه على الهلال والنصر"

    في المقابل، نقلت إذاعة العربية FM، رواية أخرى تتعلق بكواليس رحيل ماتياس يايسله عن الأهلي، بأن المدرب الألماني بات راغبًا في الرحيل عن قلعة الراقي، منذ التتويج الثاني بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وكانت تطلعاته نحو العودة إلى أوروبا.

    وبحسب تلك الرواية، فإن ماتياس يايسله هو من عرض نفسه على ناديي الهلال والنصر، كما فاوض وفدًا من نادي ميلان الإيطالي، أثناء تواجده مع الأهلي في المعسكر الخارجي، وأن اللجنة التنفيذية كانت على علم برغبة الألماني في الرحيل، إلا أنها تمسكت باستمراره من أجل الحفاظ على استقرار الأهلي.

    وما زاد من الشعر بيتًا، أن يايسله هو من كان يضع العراقيل أمام اللجنة التنفيذية بالأهلي، من أجل تجديد عقده، في الوقت الذي كانت فيه الإدارة تفاوضه للتمديد لثلاثة مواسم مُقبلة، فضلًا عن كونها قد فاتحت يايسله في أمر التجديد قبل عام من انتهاء عقده.

    رواية جديدة تشير بأصابع الاتهام إلى يايسله، خاصة مع التأكيد على كونه في مرحلة من التفاوض، كان يضع شروطًا تعجيزية جديدة، حيث اشترط على الإدارة عدم إنهاء عقده لأي سبب خلال السنوات الثلاث في العقد الجديد، أو يحصل على كامل مستحقاته في تلك السنوات، بإجمالي 170 مليون ريال، وهو الأمر الذي رفضته الإدارة، ما ساهم في تعثر الصفقة.

  • بدلاء ماتياس يايسله

    وذكرت صحيفة "الرياضية" بأن الأهلي وضع 3 أسماء رئيسة، كبديل للألماني ماتياس يايسله، وهم الإسباني تشافي هيرنانديز، والثنائي البرتغالي نونو سانتو وفيتور بيريرا.

    وارتبطت أسماء أخرى باهتمام الأهلي، قبل أن يردوا بالرفض، على غرار يوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، وكذلك آرني سلوت، مدرب ليفربول السابق، الذي يرغب في البقاء في أوروبا، فضلًا عن نفي أنباء التفاوض مع أنطونيو كونتي.

    وكان المستشار القانوني أحمد الشيخي، قد أكد أن الأهلي يحق له اتخاذ إجراءات قانونية ضد نيوكاسل أمام الفيفا، بعد الرحيل المفاجئ ليايسله، وأن هذا الأمر حدث بالفعل في حالات كثيرة، إحداها مع أحد الأندية في دوري روشن، حيث انتقل مدربه فجأة إلى أوروبا، وبعد إخطارات قانونية، تم توقيع تسوية مكنت النادي السعودي من الحصول على تعويضات وتنازلات مباشرة.

    ومن المقرر أن يدفع نيوكاسل، مبلغ 11 مليون يورو، تعويضًا للأهلي بعد الرحيل المفاجئ لماتياس يايسله، الذي سيوقع عقدًا حتى يونيو 2026، وسيتم تقديمه رسميًا، السبت.

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    ماذا قدم يايسله مع الأهلي؟

    وقدم ماتياس يايسله مسيرة تاريخية مع الأهلي، على مدار ثلاثة مواسم، حيث قاد الراقي في 138 مباراة، حقق خلالها الفوز في 92 مباراة، مقابل 21 تعادلًا و25 هزيمة، كما توج الفريق تحت قيادته، بأول لقب قاري في تاريخه؛ حيث حصد لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، مرتين متتاليتين، فضلًا عن كأس السوبر السعودي.

    وجاء رحيل يايسله عن الأهلي، بمثابة الصدمة، بعدما تبع رحيل اثنين من أبرز نجوم الراقي، وهما رياض محرز وفرانك كيسييه، في ظل تبقي أقل من أسبوعين على بدء الموسم الجديد "2026-2027"، الذي يشهد مشاركة عملاق جدة في خمس بطولات مختلفة، ما بين دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، كأس القارات للأندية "إنتر كونتينينتال 2026".