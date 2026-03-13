Al Ahli SFC v Al Fateh - Saudi Pro League
محمود خالد

"لهذا استبدلت محرز": يايسله يلمح بأخطاء التحكيم بعد خسارة الأهلي .. ومدرب القادسية يرد عليه: لا أقبل!

ماذا قال يايسله ورودجرز عن ريمونتادا القادسية في الأهلي؟

وسط تعبيره عن الإحباط، أشار الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لوجود قرارات تحكيمية أثرت على مجريات المباراة.

وللمرة الأولى منذ ديسمبر 2020، يتقدم الأهلي بهدفين ثم يخسر بثلاثية، كما حدث في قمة القادسية الذي انتصر أخيرًا على كتيبة يايسله، هذا الموسم، في كلاسيكو الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

    ماذا حدث في قمة الجولة 26؟

    وتقدم الأهلي بثنائية إيفان توني وفالنتين أتانجانا في الدقيقتين 27 و42، فيما رد القادسية بثلاثية عن طريق مصعب الجوير وتركي العمار وإبراهيم محنشي، في الدقائق 63 و90+2 و90+8.

    وتلقى الأهلي خسارته الثانية في دوري روشن، هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 62 نقطة، في وصافة ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين عن النصر المتصدر، بينما رفع القادسية رصيده إلى 60 نقطة، في المركز الرابع.

    ونجح القادسية في الثأر من الأهلي، بعد ثلاث مباريات سجل فيها الراقي انتصارًا كبيرًا على فارس الشرقية بنتيجة (5-1) في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ثم الفوز عليه (2-1)، في الدور الأول من دوري روشن، كما تمكن رفاق رياض محرز من إقصاء الفريق القدساوي، من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد مباراة ماراثونية شهدت التعادل (3-3)، وتأهل عملاق جدة بركلات الترجيح.

    وكانت مباراة الكأس، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث تمت إقالة المدير الفني ميشيل جونزاليس، ليتم تعيين بريندان روجرز، الذي قاد القادسية للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم على مدار 17 مباراة متتالية، لأول مرة في تاريخ النادي في دوري المحترفين السعودي.

    يايسله يكشف سر استبدال محرز

    واعترف ماتياس يايسله، بأن النتيجة محبطة للغاية، بعدما كان الأهلي متقدمًا حتى الدقائق الأخيرة، فيما تلقى سؤالًا بشأن ما إذا شعر اللاعبون بثقة زائدة تجاه التقدم بهدفين، ليعلق "كان بإمكاننا أن نسجل الهدف الثالث ونقتل المباراة، لكننا أهدرنا العديد من الفرص، إنه درس مؤلم، لم يكن مطلوبًا هذا التراجع الذي شهدناه في الشوط الثاني.

    وحول استبدال رياض محرز في الدقيقة 79، قال يايسله إنه كان يرغب في منحه بعض الراحة؛ كون الفريق كان يسير بصورة إيجابية نحو الفوز بالنقاط الثلاث، مضيفًا أن الخسارة لم تتعلق بخروج محرز فقط، بل في فقدان التركيز في الفترات الصعبة، ناهيك عن بعض الجوانب التحكيمية التي أثرت على سير المباراة.

    وأبدى يايسله أمنيته بأن يستعيد الأهلي توازنه سريعًا، قبل مباراة القمة أمام الهلال، الأربعاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    بريندان رودجرز: لا أقبل!

    في المقابل، أعرب بريندان رودجرز، المدير الفني للقادسية، عن سعادته بهذا الانتصار، مضيفًا أنها المرة الأولى التي يتعرض فيها الفريق لمثل تلك الصعوبات، ولكنه أثبت بأنه قادر على العودة، وأمام فريق كبير بحجم الأهلي، كما وصف الأمر بأنه يدعو للفخر باللاعبين وكل من يعمل في الفريق.

    ورفض رودجرز ما وُصف بـ"تلميح" يايسله بشأن تأثر الأهلي بأخطاء تحكيمية، قائلًا إنه لا يقبل بتقليل مدرب الأهلي أو غيره من فوز فريقه، وما قدمه من جهد لتحقيق النقاط، بل وذكر بريندان بأن فريقه تأثر أيضًا ببعض الجوانب التحكيمية بشكل أكثر وضوحًا، ولاعبو الأهلي كانوا أذكياء في استغلال جوانب معينة في الحكم.

    وحول سر العودة في المباراة، قال رودجرز إنه تحدث مع اللاعبين بين الشوطين، بعد التأخر بهدفين، وحثهم على تقديم كل ما لديهم، والتركيز من الناحية الدفاعية، مع التحرك وبذل جهد كبير، والجرى أكثر من المعهود في المباريات السابقة، مضيفًا أن اللاعبين دخول بعزيمة أكبر، والجميع شاهد ما يملكونه من شجاعة.

    وتابع رودجرز بأن ما حدث في مباراة الأهلي، بمثابة درس للجميع في القادسية، بألا يضعوا أنفسهم في موقف صعب أمام فريق قوي، فيما أثبت "فارس الشرقية"، بأنه قادر على إسعاد أنصاره والبقاء صامدًا وناجحًا.

  • لقطات تحكيمية أثارت الجدل

    وأثار علي مجرشي، ظهير الأهلي، جدلًا كبيرًا في الشوط الأول بتدخل عنيف على قدم نجم القادسية بونسو باه، فيما لم يشهر الحكم أي بطاقة ضد اللاعب، فيما علًق الخبير التحكيمي محمد كمال ريشة، بأن مجرشي كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء.

    وفي الشوط الثاني، ظهرت لقطتان جدليتان، بشأن تدخل قوي من مدافع القادسية جهاد ذكري، على ويندرسون جالينو، وكذلك إعاقة علي مجرشي من قِبل بونسو باه داخل منطقة الجزاء.

    وذكر ريشة، عبر صحيفة "الرياضية" بأن حالة تدخل جهاد ذكري لا تستحق سوى بطاقة صفراء، لأن القوة المستخدمة محدودة ولا تهدف للإيذاء، كما أن لقطة إعاقة علي مجرشي الذي اصطدمت رأسه بقدم نجم القادسية، لا تستحق ركلة جزاء كما أقر الحكم بالفعل.

    وعقب نهاية المباراة، دخل ثنائي الأهلي والقادسية، إيفان توني وخوليان كينيونيس، في اشتباك استدعى تدخل عدد من اللاعبين، فيما قرر الحكم عدم إشهار أي بطاقة للثنائي، فيما ذكر الخبير التحكيمي خليل جلال، عبر قنوات "ثمانية"، بأن اللقطة لا تستوجب الطرد، كونها تندرج تحت بند "السلوك غير الرياضي".

    في المقابل، أحد الخبير التحكيمي سمير عثمان، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، بأن المباراة شهدت 3 لاعبين كانوا يستحقون بطاقة حمراء، سواءً علي مجرشي وجهاد ذكري بالطرد المباشر، أو محمد أبو الشامات للإنذار الثاني.

    وقال عثمان، إن تدخل علي مجرشي يعد استخدامًا للقوة الزائدة، وكان بإمكانه إلحاق إصابة قوية بكسر في مفصل لاعب القادسية باه، في الدقيقة 13، كما أيده الخبير التحكيمي محمد فودة، خاصة وأن تقنية الفيديو لم تستدع الحكم لرؤية الواقعة.

    وعن الدقيقة 46، وتدخل جهاد ذكري على جالينو بقوة زائدة، بقدم مرفوعة على ساق لاعب الأهلي، ما يؤكد ضرورة طرد مدافع القادسية، وهو الأمر الذي اتفق معه محمد فودة.

    ونوّه عثمان بأن محمد أبو الشامات أيضًا استحق بطاقة حمراء، للإنذار الثاني، في الدقيقة 67، للتدخل بتهور على جالينو، دون كرة.

    وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد كشف عن طاقم تحكيم بيروفي لإدارة مباراة القادسية والأهلي، بقيادة كيفن أورتيجا، ويعاونه خيسوس سانشيز وستيفن أتوك، وعبد الله الخربوش حكمًا رابعًا، فيما يدير أوجستو مينيديز تقنية الفيديو، ويعاونه عمر الجمل.

