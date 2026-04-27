Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro League
محمود خالد

بسيناريو بنزيما .. "كبير الرياض" حاول التعاقد مع يايسله قبل انتقاله إلى الأهلي!

يايسله وافق على هذا النادي قبل الأهلي..

أصبح الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محل إشادة من الجميع، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه مع الراقي، بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية على التوالي.

المدرب الألماني الشاب، الذي تعرض للكثير من حملات التشكيك، خلال فترته مع الأهلي، بين اتهامات بعدم فرض شخصيته في غرفة الملابس، وأنباء حول الاتفاق مع ماسيميليانو أليجري، قبل توقف المفاوضات، استطاع أن يضع رايته بقوة في ملاعب المملكة، بعدما قاد الراقي للنجمة الآسيوية الثانية، لتصبح البطولة الثالثة له مع عملاق جدة، بعد السوبر السعودي.

    يايسله كان مطلوبًا من هذا النادي

    وفي هذا السياق، فجر تركي الغامدي، المتحدث الرسمي السابق بنادي الشباب، مفاجأة، بقوله إن نادي الشباب فاوض المدرب ماتياس يايسله، وكان يرغب في التعاقد معه، قبل انتقاله إلى الأهلي، في صيف 2023.

    وأوضح تركي الغامدي، عبر برنامج "المنتصف"، أن نادي الشباب دخل في مفاوضات مع يايسله، إبان تدريبه لفريق سالزبورج، والمدرب الألماني وافق بالفعل على الصفقة، إلا أن القيمة المالية التي طلبها، كانت أعلى من الميزانية المرصودة للتعاقد مع مدرب جديد، وفق إمكانيات النادي.

    وأضاف الغامدي أن يايسله طلب الحصول على 6.5 ملايين يورو، فيما كانت ميزانية الشباب، وفق برنامج الاستدامة، تبلغ 5 ملايين يورو.

    سيناريو مشابه لبنزيما

    ما ذُكر حول مفاوضات الشباب مع يايسله، ومن ثم رحيله إلى الأهلي، يعيد إلى الأذهان، سيناريو النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي كان قريبًا من قلعة الليث، أيضًا، قبل أن يتغير مساره إلى الاتحاد، رغم أن نقطة الخلاف بين القصتين كانت "الأمور المادية".

    وتحدث خالد البلطان، رئيس نادي الشباب الأسبق، في حوار عبر فضائية "العربية"، بشأن التفاصيل حول المفاوضات مع كريم بنزيما، قبل انتقاله إلى الاتحاد، من أجل ارتداء قميص "شيخ الأندية"، مضيفًا أنه نجح في إقناع حامل الكرة الذهبية في 2022، بالمشروع السعودي، بمجهود فردي منه.

    وأوضح "لم أفاوض قبل بداية المشروع السعودي، ولكن بعد بداية المشروع وتأسيس لجنة الاستقطاب، كنت أقترب من مغادرة الشباب، فقفزت مباشرة إلى أفضل لاعب في العالم، نجم بالون دور، كريم بنزيما الذي كان بإمكانه اللعب لأي مكان في العالم، نجحت في الوصول إليه، وتحدثت معه ومع أخيه بمجهود فردي تمامًا، وبعد استئذان من وزارة الرياضة".

    وأضاف البلطان "الأمر كان دربًا من الخيال، ولكني تواصلت وأرسلت رسائل بريد إليكتروني، وأقنعت بنزيما بالمشروع السعودي ونلت موافقته كاملة، كما زارني أخوه ووكيله إلى منزلي، قبل أن يتفاوض معه الاتحاد".

  • لماذا انتقل مسار بنزيما إلى الاتحاد؟

    وأضاف البلطان أنه كان يهدف لحل جميع مشكلات الشباب "التاريخية" في صفقة كريم بنزيما الذي كان سيغير خريطة النادي بالكامل، كما كان يطمح لمضاعفة جماهيرية "الليث" والدخل والرعايات.

    وتابع "جاءني أخوه وقمت باستضافته في الرياض لمدة يومين، وتحدثنا مع اللاعب نفسه، وأنهينا معظم التفاصيل، حتى الأرقام، وقبلها كان هناك مقابلات (زووم)، وعدة اجتماعات من إسبانيا وفرنسا، وتحدث مع الوزارة، وجاءني سعد اللذيذ (المشرف العام السابق على برنامج الاستقطاب)، ورأى شقيق بنزيما، وتم التوافق".

    في المقابل، تحدث البلطان عن تغيير مسار بنزيما - بشكل مفاجئ -، قائلًا إن الوزارة أبلغته بأنه ذاهب إلى الاتحاد، مضيفًا أنه شعر بالفرح، بشكل وطني، بأنه تمكن من إقناعه بالمشروع السعودي، حتى وإن رحل للاتحاد بعد ذلك.

    ماذا قدم ماتياس يايسله مع الأهلي؟

    وتعاقد الأهلي مع ماتياس يايسله، عقب عودته إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أزمة الهبوط التاريخي للدرجة الأولى.

    وقاد يايسله الأهلي في 132 مباراة رسمية، حقق خلالها 87 فوزًا مقابل 21 تعادلًا و24 هزيمة، كما تمكن من تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين"، الأولى بعد الفوز على كاواساكي فرونتال الياباني في النهائي بنتيجة (2-0)، والثانية بعد تخطي عقبة ماتشيدا زيلفيا الياباني في المباراة الختامية، بهدف دون مقابل.

    وتمكن يايسله أيضًا، من قيادة الأهلي لتحقيق لقب كأس السوبر السعودي 2025، في هونج كونج، رغم أن مشاركته جاءت بـ"ترشيح" من اتحاد الكرة، أعقاب انسحاب الهلال من البطولة، فيما حقق الراقي اللقب، بفوزه على النصر بركلات الترجيح.

  • وماذا بعد؟

    بعد الانتهاء من المنافسة الآسيوية، يتجه الأهلي لاستئناف مبارياته في دوري روشن السعودي، حيث يلتقي بالنصر في 29 من أبريل الجاري، على استاد الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة الـ30.

    ويتصدر العالمي جدول ترتيب دوري روشن برصيد 76 نقطة، فيما يحل الراقي في المركز الثالث بـ66 نقطة، لكن الفريق الجداوي خاض مباراة أقل.

