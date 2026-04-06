قد يكون هدف بوليتانو قد أقصى ميلان نهائياً من سباق اللقب. فاز نابولي 1-0 على ملعب مارادونا أمام فريق ماسيميليانو أليجري،حيث كان هدف لاعب إنتر السابق حاسماً، بعد أن دخل الملعب قبل ربع ساعة من نهاية المباراة بديلاً لسبينازولا، وبعد بضع دقائق كان في المكان المناسب داخل منطقة جزاء الخصم، حيث سدد الكرة بقدمه اليمنى على الطاير ليحسم المباراة. وبفضل هذه النقاط الثلاث، تجاوز فريق أنطونيو كونتي ميلان ليتقدم بفارق نقطتين عن الروسونيري و7 نقاط عن إنتر المتصدر الذي سجل أمس خمسة أهداف في مرمى روما.
ماتري بعد مباراة نابولي وميلان: "أليسون سانتوس غير مجرى المباراة، وهكذا فاز بها كونتي"
تحليل المصفوفة
أثناء تحليل فوز نابولي في استوديوهات DAZN، علق المهاجم السابق أليساندرو ماتري على هذا الفوز قائلاً: "أضفى دخول أليسون سانتوس حماساً كبيراً على بقية الفريق، لكن بشكل عام أعتقد أن اللاعبين الذين دخلوا الملعب أظهروا الموقف الصحيح، وفي النهاية اللاعبون هم دائماً من يصنعون الفارق". هذه هي الفوز الخامس على التوالي لنابولي بعد انتصاراته على فيرونا وتورينو وليتشي وكالياري، وهي سلسلة من الانتصارات التي سمحت للأزوري باستعادة المركز الثاني، وتزامنت مع عودة بعض اللاعبين الأساسيين.