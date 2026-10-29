ماتانتونو ضد أتالانتا | ضجيج فتى فيورنتينا المُدلل بلا طحين .. ولا يكفي إطلاقًا للوصول إلى أُذني جوزيه مورينيو!

عانى فيورنتينا خلال الشوط الأول من صعوبة التعامل مع الضغط الهجومي لأتالانتا، الذي استغل تحركات شارل دي كيتيلاري لافتتاح التسجيل في الدقيقة 41، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

لكن المشهد تغير بعد الاستراحة، إذ تحسن أداء فيورنتينا بفضل التحرك بصورة أكثر مباشرة نحو مرمى المنافس، مع استغلال المساحات خلف الأظهرة المتقدمة. وأسهم ألفارو خيمينيز في صناعة هدف التعادل الذي سجله آليو نجي في الدقيقة 53، قبل أن يمنح جواو ماريو أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 61.

ورغم التحول الإيجابي في أداء فيورنتينا، لم يتمكن الفريق من الحفاظ على تقدمه، بعدما سجل نيكولا زاليفسكي هدف التعادل لأتالانتا في الدقيقة 74.

وعكست الإحصائيات الأفضلية الهجومية لفيورنتينا، الذي سدد 26 كرة مقابل 10 تسديدات لأتالانتا، كما بلغت أهدافه المتوقعة 1.46 مقابل 1.14 للفريق الضيف، ومع ذلك، لم تكن السيطرة الهجومية كافية لحسم المباراة، في ظل افتقاد اللمسة الأخيرة والقدرة على حماية التقدم.