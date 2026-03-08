Goal.com
علي رفعت

أسوأ أوقات التدوير: ليون يفرط في فرصة تاريخية.. وإندريك ضحية سياسة فونسيكا الخاطئة!

إندريك شارك من دكة البدلاء ولكن!

سقط فريق أولمبيك ليون في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه نادي باريس ضمن منافسات الدوري الفرنسي ليواصل الفريق سلسلة نتائجه السلبية في الآونة الأخيرة بصورة تثير قلق المشجعين. 

جاء هدف التعادل القاتل في الدقيقة 96 عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح القائد كورينتين توليسو لينقذ فريقه من خسارة محققة بعد تأخره بهدف مباغت. 

هذا التعادل المخيب للآمال أثار موجة عارمة من التساؤلات حول القرارات الفنية للمدرب باولو فونسيكا وتحديدًا سياسة التدوير التي أبعدت المهاجم البرازيلي الشاب إندريك عن التشكيل الأساسي ومعه القائد توليسو وعدة عناصر أخرى في وقت حرج للغاية من عمر المنافسة المحلية في مواجهة أمام خصم عنيد خارج ملعبه.

  • ضياع الحلم والنزيف المستمر

    عاش جمهور ليون خيبة أمل كبيرة بعد إهدار فرصة ذهبية للاقتراب من قمة الترتيب والمنافسة بقوة، بالنظر إلى مسيرة الفريق في الجولات الثلاث الماضية نجد أن ليون حصد نقطة يتيمة من أصل تسع نقاط ممكنة بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين ثم هذا التعادل الأخير المفاجئ.

    توقف رصيد الفريق عند 46 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع متساويًا مع فريق مارسيليا ومبتعدًا عن القمة، لو تمكن الفريق من استغلال هذه المباريات وتحقيق الانتصارات لكان الفارق مع المتصدر قد تقلص إلى ثلاث نقاط فقط مما كان سيضع ليون في قلب المنافسة الحقيقية على لقب الدوري بدلًا من الصراع المجهد للحفاظ على مركز مؤهل للبطولات القارية الموسم المقبل.

  • تدوير فونسيكا يضرب استقرار الفريق

    في ظل هذا النزيف المستمر للنقاط جاء قرار المدرب باولو فونسيكا بإبقاء نجم هجومه البرازيلي إندريك على مقاعد البدلاء ليمثل صدمة فنية غير مفهومة للجماهير والمتابعين. 

    نعم إندريك تراجع عما كان عليه منذ جاء في يناير، والفريق لديه مواجهة هامة أمام سيلتا فيجو في الدوري الأوروبي في منتصف الأسبوع، ونعم سياسة التدوير تعتبر أداة هامة للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين على مدار الموسم الطويل ولكن استخدامها يتطلب قراءة دقيقة لموقف الفريق في جدول الترتيب العام.

    عندما يمر الفريق بأزمة نتائج ويفقد النقاط تباعًا يكون التوجه السليم هو الدفع بالقوة الضاربة منذ الدقيقة الأولى لضمان تحقيق الفوز واستعادة الثقة المفقودة. 

    إبعاد لاعب بحجم وتأثير إندريك ومعه توليسو وتأخير الدفع بالبرازيلي حتى الدقيقة 65 من عمر اللقاء أثبت أن فونسيكا أخطأ التقدير تمامًا وجعل نجمه الشاب ضحية لقرارات فنية متخبطة كلفت الفريق غاليًا.

  • إندريك يحاول دون جدوى

    بمجرد نزول إندريك إلى أرض الملعب بديلًا لزميله آدم كارابيتش حاول البرازيلي الشاب تنشيط الخط الأمامي وصناعة الفارق لتدارك التأخر في النتيجة وتسجيل التعادل.

    شهدت الدقائق المتبقية من اللقاء تحركات نشطة ومستمرة للمهاجم حيث سدد كرة مباغتة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 82 لكنها علت العارضة بسنتيمترات.

    كما حاول اختراق دفاعات الخصم بمهارة فردية عالية في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع إلا أن التكتل الدفاعي المكثف حال دون اكتمال هجماته الخطيرة. 

    وفي اللحظات الأخيرة وتحديدًا في الدقيقة 98 أطلق تسديدة قوية على الطائر مرت فوق المرمى لتنتهي معها آمال الفريق في خطف نقاط المباراة الثلاث الصعبة.

  • لغز ركلات الجزاء وغياب البرازيلي

    شهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء لقطة حاسمة ومثيرة عندما حصل ليون على ركلة جزاء انبرى لها القائد كورينتين توليسو وسجلها بنجاح وثبات. 

    هذا الموقف يعيد فتح النقاش حول هوية المسدد الأول لركلات الجزاء في صفوف الفريق، فرغم أن إندريك سجل ركلة جزاء سابقة ومهمة في بطولة الدوري ضد فريق ميتز إلا أن تلك المباراة التنافسية شهدت ظروفًا استثنائية حيث كان توليسو قد غادر الملعب مطلع الشوط الثاني وكان البرازيلي يبحث بشغف عن هدفه الثالث لإكمال الثلاثية الشخصية في شباك الخصم.

    أما في المواقف الحاسمة والمعتادة يبقى توليسو المخضرم هو الخيار الأول لتسديد الركلات كما حدث سابقًا في مسابقة الكأس وكما تكرر اليوم لإنقاذ الفريق من الهزيمة المؤكدة.

  • بيت القصيد

    التفريط في النقاط السهلة وسوء إدارة التشكيل الأساسي هما أقصر الطرق لخسارة البطولات وتحطيم آمال المشجعين. 

    يجب على باولو فونسيكا أن يدرك سريعًا أن المباريات الحاسمة لا تتحمل رفاهية التدوير العشوائي أو إراحة النجوم الأساسيين في أوقات التعثر والتخبط. 

    إندريك أثبت مرارًا قدرته على أن يكون السلاح الأبرز والأكثر فاعلية في خط هجوم ليون وتهميش دوره في مباريات مصيرية يعد خطأ تكتيكيًا لا يغتفر أبدًا. 

    استعادة مسار الانتصارات يتطلب الاعتماد الفوري على أفضل العناصر المتاحة وتثبيت التشكيل وتحديدًا في الخط الأمامي لضمان عدم ضياع المزيد من الفرص التاريخية التي قد لا تتكرر أبدًا في الأمتار الأخيرة من سباق الدوري المشتعل.

