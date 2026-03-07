ليونيل ميسي وزملاؤه يدافع عنهم مدرب إنتر ميامي خافيير ماسكيرانو بعد زيارة البيت الأبيض المثيرة للجدل ولقائهم مع دونالد ترامب

بينما ركز النقاد على الجانب السياسي، أكد ماسكيرانو أن جدول السفر المزدحم - بما في ذلك أول خمس مباريات خارج أرضه في جميع المسابقات في بداية الموسم - كان في الواقع أداة لتقوية الترابط بين أعضاء الفريق. وهو يعتقد أن الوقت الذي قضاه الفريق بعيدًا عن فلوريدا قد عزز العزيمة الجماعية لكل من اللاعبين المخضرمين والشباب.

وأضاف: "نحن ناضجون بما يكفي لفهم أن الأمرين لا علاقة بينهما. كنا نعلم أن بداية الموسم ستكون معقدة بسبب خوض أول خمس مباريات خارج أرضنا. تم التخطيط لزيارة البيت الأبيض منذ شهر ونصف إلى شهرين. ربما أعاقت رحلة بورتوريكو الأمر قليلاً لأنها كان من المفترض أن تكون في فترة ما قبل الموسم، لكن كان علينا الوفاء بالتزامنا، لكن الحقيقة هي أنه باستثناء يوم أمس، الذي لا علاقة له بالجانب الرياضي، فإن الباقي هو سفر.

"أختار أن أرى الرحلات بشكل إيجابي لأن اللاعبين يكونون معًا أكثر؛ يمكننا مشاركة المزيد من الأشياء التي لا نستطيع القيام بها في الحياة اليومية في ميامي. هذا يساعدنا على خلق جو جيد داخل الفريق، وفي نهاية المطاف، إذا استطعنا الاستفادة من ذلك، فسيكون ذلك جيدًا جدًا. نحن نعلم أن الأسبوعين الماضيين ليسا وحدهما، بل الأسبوعين المقبلين سيكونان على نفس المنوال مع الكثير من السفر، باستثناء مباراة الإياب ضد ناشفيل في دوري أبطال كونكا، لكننا نحاول أن نخوض كل مباراة على حدة. غدًا فرصة رائعة لمواصلة النمو كفريق والبناء على النتيجة الجيدة التي حققناها في أورلاندو ومواصلة حصد النقاط في الموسم".