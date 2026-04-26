ماذا فعل الأمريكان في قدم البرغوث؟ .. "الحلم الأولمبي" يعاند ليونيل ميسي أمام نيو إنجلاند وجسده يخذله

للمرة الرابعة في موسم 2026، يخرج إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني بنقطة التعادل، حيث فشل في الانتصار على أرضه فجر اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – أمام نيو إنجلاند (1-1)، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الأمريكي.

هذا التعادل هو الثالث على التوالي على أرض إنتر ميامي منذ افتتاح ملعبه نو ستاديوم، بعد أوستن (2-2)، ونيويورك (2-2).

هدف المباراة الأول سجله الضيوف في الدقيقة 56 هم طريق كارليس خيل، قبل أن يدرك جيرمان بيرتيرامي التعادل لإنتر ميامي في الدقيقة 76.





بهذا التعادل ارتفع رصيد رفاق ليو للنقطة 19 في المركز الثاني بجدول الترتيب، متأخرين بثلاث نقاط عن ناشفيل، لكن الأخير لعب مباراة أقل. أما نيو إنجلاند فيحل رابعًا بـ16 نقطة.

وللتعمق أكثر في ليلة ليونيل ميسي خصيصًا أمام نيو إنجلاند، دعونا نستطرد في السطور التالية..