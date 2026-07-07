كشف ليونيل ميسي؛ قائد منتخب الأرجنتين، سر انهماره في البكاء عقب نهاية مواجهة مصر، يوم أمس الثلاثاء، ضمن دور الـ16 من كأس العالم 2026.
"لقد خذلت زملائي" .. ليونيل ميسي يكشف سر بكائه عقب نهاية مواجهة مصر والأرجنتين
الأرجنتين تعبر لدور ربع النهائي
ودع المنتخب المصري كأس العالم 2026 أمس الثلاثاء، بالهزيمة أمام نظيره الأرجنتيني بثلاثية مقابل هدفين، على استاد أتلانتا، ضمن دور الـ16، إذ حقق التانجو الريمونتادا في آخر عشر دقائق من الوقت الأصلي للمباراة.
الثنائية المصرية جاءت في الدقيقتين 15 و67 عن طريق رأسية ياسر إبراهيم وتسديدة مصطفى زيكو داخل منطقة الـ18.
أما الثلاثية الأرجنتينية فجاءت في الدقائق 79، 83 و2+90 عن طريق كريستيان روميرو، ليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز.
بكاء ليونيل ميسي
للمرة الثانية في النسخة الحالية من كأس العالم 2026، ينهمر ميسي بالبكاء، في مشهد أثار عاطفة عشاقه حول العالم..
المرة الأولى كانت في الجولة الأولى أمام الجزائر بعد إحرازه الهدف الأول في المباراة التي شهدت تسجيله لـ"هاتريك"، وحينها أوضح ليو أن السبب هو مرض والده خلال الفترة الحالية.
أما المرة الثانية فكانت الليلة عقب الفوز أمام الفراعنة، حيث بكى البرغوث بحرقة وحاول زملاؤه تهدئته، فما السبب؟
"خذلت زملائي"
القائد الأرجنتيني أوضح أن سبب بكائه عقب الفوز أمام مصر، يرجع للضغط الكبير الذي شعر به بعد إهداره ضربة جزاء في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، إذ تألق الحارس مصطفى شوبير في التصدي له.
حول هذا، قال ليو: "الحقيقة أنها كانت لحظة لتنفيس الضغط الذي شعرت به، تنفيس لي ولزملائي، لأنني شعرت بغضب كبير بعد إهدار ضربة الجزاء ومن الطريقة التي سددتها بها، شعرت أنني خذلت زملائي في لحظة مهمة".
وأضاف: "لحسن حظي كان القدر يخبئ لي لحظة أخرى مميزة وتمكنت من تسجيل هدف التعادل، لذا بكيت عندما جمعت بين شعور الضغط والفرحة الكبيرة".
وماذا بعد؟
بعد الفوز أمام مصر، من المقرر أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني في ربع النهائي بالفائز من مواجهة كولومبيا وسويسرا.
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