"الأفضل بلا شك" .. ليونيل ميسي يعلن لامين يامال "وريثه" في عرش برشلونة!

لم يترك أسطورة برشلونة، ميسي، أي مجال للشك لدى المشجعين بشأن من يعتبره أفضل موهبة في عالم كرة القدم اليوم، حيث أشار إلى يامال باعتباره الأفضل في جيله، وقد شهد الجناح البالغ من العمر 18 عامًا، صعودًا سريعًا في كامب نو، حتى أنه تولى ارتداء القميص الأسطوري رقم 10 الذي كان ميسي قد جعله رمزًا له خلال فترة لعبه التاريخية في كاتالونيا.

وفي حديثه خلال فعالية نظمتها شركة أديداس هذا الأسبوع، أشاد الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، بخريج أكاديمية لا ماسيا. وقال ميسي: "هناك جيل جديد من لاعبي كرة القدم المتميزين الذين أمامهم سنوات عديدة من المستقبل، ولكن إذا كان عليّ اختيار لاعب واحد بسبب عمره، وما حققه حتى الآن، والمستقبل الذي قد ينتظره، فهو لامين. لا شك في أنه الأفضل بالنسبة لي".