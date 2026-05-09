أبدى النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رأيه بشكل حاسم، بشأن خليفته الطبيعي، عندما علق على الصعود المذهل في مسيرة لامين يامال، حيث يعتقد الفائز بـ"الكرة الذهبية" ثماني مرات، بأن خريج أكاديمية "لا ماسيا" يلعب بالفعل بمستوى يجعله يتفوق على بقية لاعبي كرة القدم في العالم.
"الأفضل بلا شك" .. ليونيل ميسي يعلن لامين يامال "وريثه" في عرش برشلونة!
ميسي يتوج ملكًا جديدًا
لم يترك أسطورة برشلونة، ميسي، أي مجال للشك لدى المشجعين بشأن من يعتبره أفضل موهبة في عالم كرة القدم اليوم، حيث أشار إلى يامال باعتباره الأفضل في جيله، وقد شهد الجناح البالغ من العمر 18 عامًا، صعودًا سريعًا في كامب نو، حتى أنه تولى ارتداء القميص الأسطوري رقم 10 الذي كان ميسي قد جعله رمزًا له خلال فترة لعبه التاريخية في كاتالونيا.
وفي حديثه خلال فعالية نظمتها شركة أديداس هذا الأسبوع، أشاد الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، بخريج أكاديمية لا ماسيا. وقال ميسي: "هناك جيل جديد من لاعبي كرة القدم المتميزين الذين أمامهم سنوات عديدة من المستقبل، ولكن إذا كان عليّ اختيار لاعب واحد بسبب عمره، وما حققه حتى الآن، والمستقبل الذي قد ينتظره، فهو لامين. لا شك في أنه الأفضل بالنسبة لي".
- AFP
الوريث الطبيعي للعرش
لطالما قورن يامال بالأسطورة الأرجنتينية بفضل سيطرته المذهلة على الكرة ورؤيته الثاقبة ودقة قدمه اليسرى. وبعد احتلاله المركز الثاني في سباق جائزة الكرة الذهبية الموسم الماضي، عزز هذا المراهق مكانته كأحد أخطر المهاجمين في أوروبا. وقد دفعت قدرته على التغلب على المدافعين في المواجهات الفردية إلى إجراء مقارنات مستمرة بينه وبين ميسي الشاب الذي برز تحت قيادة فرانك ريكارد.
وبحصوله على القميص رقم 10، تقبل يامال الضغط الذي يرافق كونه واجهة عصر "ما بعد ميسي" في برشلونة. ويشير أداؤه إلى أنه قادر تمامًا على تحمل عبء التوقعات، حيث يقود هجوم البلوغرانا على الصعيدين المحلي والأوروبي رغم أنه لا يزال في مرحلة مبكرة من مسيرته.
السعي وراء الألقاب رغم الإصابة
على الرغم من الثناء الحار الذي وجهه إليه أعظم لاعب في تاريخ النادي، يواجه يامال حاليًا فترة من الغياب عن الملاعب، حيث يعاني الجناح من إصابة في أوتار الركبة أوقفت زخمه مؤقتًا، لكنه يظل شخصية أساسية في تشكيلة فريق هانزي فليك في سعيه نحو حصد المزيد من الألقاب.
يستعد يامال حاليًا للفوز بلقبه الثالث في الدوري الإسباني هذا الموسم، وهو إنجاز رائع للاعب الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره إلا مؤخرًا، فيما يعمل الطاقم الطبي للنادي على ضمان استعداده التام للمشاركة في كأس العالم المقبلة.
- Getty Images Sport
أحلام كأس العالم تلوح في الأفق
بمجرد انتهاء الموسم المحلي، سيصبح يامال محور اهتمام إسبانيا وهي تستعد لخوض منافسات كأس العالم في يونيو. وبعد أن أثبت قدراته على الساحة الدولية خلال بطولة يورو 2024، ستتجه أنظار العالم نحو نجم برشلونة المذهل لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من تكرار إنجاز ميسي في قيادة منتخب بلاده نحو المجد العالمي.