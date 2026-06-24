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أحمد فرهود

عقاب ولقطة العمر: ليونيل ميسي يسبح في "بحر الإعلام" بكأس العالم 2026.. وهل استغلت شاكيرا الموقف؟

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
الأرجنتين
كأس العالم

ليونيل ميسي اسم يغري الجميع..

بين صخب الملاعب وهوس المنصات الرقمية، تحوّلت بطولة كأس العالم 2026 إلى مسرح لا يهدأ؛ حيث لا تتوقف الإثارة عند صافرة الحكم، أو خروج الجماهير من المدرجات.

وبالطبع.. لم يمر ظهور الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في هذه النسخة المونديالية، مرور الكرام كالعادة؛ بل أصبح مادة دسمة لـ"بحر الإعلام"، من يوم إلى آخر.

كما دخلت المطربة العالمية شاكيرا على الخط؛ وذلك برسالة إلى ميسي - الذي أكمل عامه التاسع والثلاثين اليوم -، أشعلت بها منصات التواصل الاجتماعي.

كل ذلك؛ يأتي في وقت يتألق فيه الأسطورة الأرجنتينية مع منتخب بلاده، بتسجيله 5 أهداف في مباراتين ببطولة كأس العالم 2026.

نعم.. ميسي سجل 3 أهداف "هاتريك" ضد الجزائر، في افتتاح مباريات الأرجنتين بالمونديال؛ قبل أن يحرز ثنائية أمام منتخب النمسا، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتتواجد الأرجنتين في "المجموعة العاشرة" ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا على أراضيها؛ إلى جانب منتخبات النمسا، الجزائر والأردن.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف يسبح ميسي في "بحر الإعلام" ببطولة كأس العالم 2026، وهل استغلت شاكيرا الموقف أم لا..

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    عقاب شديد.. مقدمة برامج أرجنتينية "تتنحى" بسبب والد ميسي!

    خلال الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ سجل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 3 أهداف "هاتريك"، في شباك الجزائر.

    وبعد هدفه الأول في هذه المباراة؛ شاهد العالم ميسي وهو يبكي، ليقول اللاعب عن ذلك: "لقد عانيتُ من ظروف شخصية عصيبة".

    "إذًا.. ما هي الظروف الشخصية التي مر بها البولجا؟!"؛ الإجابة تتمثّل هُنا في معاناة والده خورخي ميسي، من وعكة صحية.

    لكن المثير في الأمر، أن هُناك من زعم بـ"وفاة" والد ميسي، إثر هذه الوعكة الصحية؛ وتحديدًا مقدّمة البرامج الأرجنتينية فلورنسيا بينيا، التي أعلنت هذا الخبر غير الصحيح.

    بينيا تعرضت لـ"عقابٍ شديد"، بعد هذا الخطأ الفادح المُتعلق بوالد ميسي؛ لتضطر إلى التنحي عن عملها الإعلامي، بشكلٍ رسمي.

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  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    لقطة العمر.. ميسي "يحتفل" مع صحفي أرجنتيني بهدفه ضد النمسا

    من العقاب إلى لقطة العمر؛ فهُناك مشهد خطف الأنظار في مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره النمسا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    نعم.. ميسي احتفل بشكلٍ جنوني، بعد هدفه الثاني في هذه المباراة؛ إلا أن ما لفت الأنظار بقوة هو مصافحته لشخصٍ ما، كان يقف بالقرب منه على حدود الملعب.

    الجميع تساءل وقتها: "من هذا الرجل؟!"؛ لتأتي الإجابة أنه خواكين برونو، مراسل شبكة "TYC Sports" الأجنتينية.

    برونو احتفل بهدف ميسي، كأي مشجع أرجنتيني عاشق؛ وهو الأمر الذي لاحظه "البولجا"، ليركض نحوه ويمد يده له.

    هذا المشهد الذي لم يستمر سوى ثوانٍ معدودة، تحوّل إلى "لقطة العمر" بالنسبة لهذا المراسل الصحفي؛ الذي أكد أن يده لا تزال ترتجف حتى الآن، من شدة المفاجأة.

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    استغلال الموقف.. حديث صحفي عن ميسي أمام كريستيانو رونالدو

    لا يُمكن ذكر اسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، دون التطرق إلى صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو، والعكس صحيح بالطبع؛ فهذا الثنائي تنافسا على "الأفضل عالميًا"، لأكثر من 15 سنة.

    وتستمر المنافسة التاريخية بين ميسي ورونالدو، في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    وتعرض رونالدو لانتقادات عنيفة، بعد تعادل منتخب بلاده البرتغال (1-1) مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ بينما تحصل ميسي على إشادات كبيرة، بعد ثلاثيته ضد الجزائر.

    وفي الجولة الثانية.. سجل ميسي هدفين ضد منتخب النمسا، ليرد رونالدو عليه بـ"ثنائية" هو الآخر أمام أوزباكستان؛ الأمر الذي حاول بعض المراسلين والصحفيين استغلاله، في الساعات الماضية.

    وعندما كان رونالدو يتحدث عن سعادته بالفوز على أوزباكستان، وضرورة العمل الجماعي في منتخب بلاده؛ قام صحفي يدعى إدغار روسادو بالقول أمام الأسطورة البرتغالية: "بالأمس.. ميسي سجل هدفين".

    هُنا.. أحرج كريستيانو رونالدو هذا الصحفي، بتوجيه نظره بعيدًا عنه ثم القول: "هيا هيا السؤال التالي"؛ مع التشديد على أنه رد بهدفيه، على كل من ظن أنه اعتزل وانتهى.

    أي أن الصحفي أراد استغلال اسم ميسي، للحصول على تصريح مدوي من رونالدو؛ وهو ما تجنبه صاروخ ماديرا بالفعل، بمطالبته بالسؤال التالي.

  • Shakira waves(C)Getty Images

    رسالة فخر.. هل تعمدت شاكيرا استغلال اسم ليونيل ميسي لغرض ما؟!

    أخيرًا.. سننتقل من "بحر الإعلام" إلى منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث أثارت المطربة العالمية شاكيرا الكثير من الجدل، برسالتها إلى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    شاكيرا حضرت في مدرجات الملعب، لمشاهدة مباراة الأرجنتين والنمسا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    وكالعادة.. تألق ميسي في هذه المباراة، وتحت أنظار شاكيرا بالذات؛ وذلك بتسجيله هدفي الأرجنتين ضد النمسا، وقيادته منتخب بلاده للتأهُل إلى دور الـ32.

    وبعد المباراة؛ نشرت شاكيرا رسالة إلى ميسي عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، قالت فيها: "فخورة جدًا بك يا ليو، وبكل ما تحققه لعائلتك ولوطنك وللمجتمع اللاتيني بأكمله.. التزامك وتفانيك يُشكلان مصدر إلهام للكثيرين، واصل التألُق".

    Shakira InstagramInstagram

    واعتبر البعض أن كلمات شاكيرا لميسي، خاصة عندما ذكرت "العائلة"؛ بأنها بمثابة رسالة إلى شريكها السابق جيرارد بيكي، مدافع العملاق الكتالوني برشلونة ومنتخب إسبانيا "المعتزل".

    والجميع يعلم الخلافات بين ميسي وبيكي، التي اندلعت في أواخر عهديهما مع برشلونة؛ حيث اتهم "البولجا" المدافع الإسباني، بتحريض الإدارة على عدم تجديد عقده في 2021.

    كما أن هُناك خلافات شخصية بين شاكيرا وبيكيه، اللذين انفصلا عن بعضهما عام 2022؛ بعد علاقة طويلة، أسفرت عن طفلين "ميلان 13 عامًا وساشا 11 سنة".

    لذا.. زعم البعض أن شاكيرا استغلت اسم ميسي، لتوجيه رسالة مُبطنة إلى بيكيه؛ رغم أنه يجب عدم نسيان حقيقة مهمة للغاية، وهي أن هذه المطربة العالمية تعرف "البولجا" منذ سنواتٍ طويلة.

    ليس هذا فقط؛ بل أن شاكيرا كثيرًا ما وجهت رسائل إلى ميسي، قبل مباراة الأرجنتين والنمسا في بطولة كأس العالم 2026.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كلمة أخيرة.. استغلال اسم ميسي عرض مستمر بـ"قصد أو دون قصد"!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن "الصحافة" تستغل اسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كالعادة، في بطولة كأس العالم 2026.

    استغلال اسم ميسي قد يأتي بـ"شكلٍ سلبي" أو مقصود، مثلما حدث في خبر وفاة والده الكاذب أو السؤال الموجه إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ بينما قد يكون "عفويًا" وغير مخطط له في أحيانٍ أخرى، كما شاهدنا مع الصحفي الذي صافحه "البولجا" بمباراة النمسا.

    أما بخصوص الرسائل الموجهة إلى ليو، سواء من المطربة العالمية شاكيرا أو غيرها من الأشخاص؛ فيُمكن تحليلها بأكثر من شكل، على النحو التالي:

    * أولًا: رسائل عفوية؛ وذلك حبًا وتقديرًا لأسطورة بحجم ميسي.

    * ثانيًا: كلمات مخطط لها؛ وذلك لتوجيه رسالة مبطنة إلى أشخاص ما.

    بمعنى.. نحن لا نستطيع الحكم بشكلٍ قطعي، ولكل شخص حرية تفسير هذه الرسائل؛ لكن تبقى الحقيقة هي أن ليو كان ولا يزال شاغلًا للعالم أجمع، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

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