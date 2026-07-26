فيديو | دعمًا لاستثمار عائلته .. الظهور الأول لليونيل ميسي بعد خسارة كأس العالم 2026 في مباراة بالأرجنتين

يقضي ميسي حالياً وقته مع عائلته بالقرب من مسقط رأسه في روزاريو، وهو يتعامل مع خيبة الأمل المريرة التي تسببت فيها خسارة الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026.

لكن نجم إنتر ميامي ظهر يوم السبت لحضور مباراة في دوري «بريمايرا سي» لمشاهدة فريق «ليونيس إف سي» — وهو نادٍ تديره عائلة ميسي — وهو يواجه فريق «سنترال كوردوبا» في ملعب أنطونيو دي جياكومو. وكان هذا أول ظهور علني لميسي منذ انتهاء البطولة.

وقد وصل ميسي إلى الملعب مرتديًا سترة سوداء بقلنسوة في محاولة للتخفي، لكنه لم يتمكن من ذلك.

وسرعان ما تعرف المشجعون ووسائل الإعلام المحلية على البطل القومي، حيث التقطت الهواتف المحمولة وكاميرات التلفزيون صورًا له وهو يشاهد المباراة من شرفة خاصة تقع خلف أحد المرميين. وبينما كان الأطفال والمشجعون يهتفون باسمه، رد اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا على الجماهير بابتسامة وتلويح بيده، مما أثار تصفيقًا حارًا من المدرجات.

ولسوء حظ الفريق المضيف، لم يتمكن أعظم لاعب في التاريخ من جلب الحظ الكافي لتحقيق نتيجة إيجابية. فحتى حضور ميسي لم يكن كافيًا لإلهام «ليونيس» لتحقيق الفوز، حيث تعرض الفريق لهزيمة بنتيجة 2-0 أمام سنترال كوردوبا.