الأمر حدث مع رونالدو: كأس الأبطال "خارج السجلات" ولكن .. هل تحسم معركة الكرة الذهبية لميسي؟

هناك حقيقة يجب أن نعترف بها، بأن تتويج أسطورة كروية بأي بطولة ودية يضفي إليها مزيدًا من الشرعية والاعتراف الدولي، حتى وإن لم تكن ذات طابع رسمي، ويكفي الهالة الإعلامية التي تصاحب ذلك التتويج، كما شاهدنا - على سبيل المثال - في فوز كريستيانو رونالدو بلقب البطولة العربية مع النصر، والذي كان له صدى عالمي، بأول بطولة حققها "الدون" في تجربته الجديدة خارج أوروبا، عندما قرر أن يكون واجهة دوري روشن السعودي.
الأمر يشبه قليلًا ما حدث مع رونالدو في كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ من حيث الاعتراف الرسمي بأهدافه الستة في البطولة العربية، مع وصوله إلى 979 هدف، وفي طريقه نحو الألفية، رغم كون البطولة غير معتمدة من قِبل الاتحاد الدولي "فيفا"، إلا أنها تتخذ صفة الرسمية في المملكة، بحسب مشروع توثيق الكرة السعودية.
وإذا تحدثنا عن ليونيل ميسي، وفوزه بكأس الأبطال، فإنه من شأنه أن يضفي مزيدًا من الهالة للبطولة، إلا أنها لا تؤثر بدورها على سباق الكرة الذهبية، إلا إذا تم استغلال الأمر من ناحية إعلامية، وذلك لسببين..
* لأن الكرة الذهبية 2026 ستمنح بناء على نتائج الموسم خلال الفترة بين 3 أغسطس 2025 و19 يوليو 2026.
* لأنها بطولة غير معترف بها من الاتحاد الدولي، إذا ما أجزمنا باعتبارها من إنجازات ميسي في النسخة المُقبلة.
ولكن كيف تضفي على حظوظ ميسي إعلاميًا؟ الإجابة فيما صرّح به ديفيد بيكهام، أحد كبار ملاك إنتر ميامي، بعد الفوز بالكأس، حينما قال إنه بالنظر لما فعله ليونيل ميسي هذه الليلة، وكذلك ما قدمه في نهائيات كأس العالم، فإنه يثبت بأن ترشحه للكرة الذهبية لم يكن على سبيل الحظ، بل إنه أيضًا يستحق الفوز بالبالون دور.
ورغم وجود مرشحين بقوة للمنافسة على الكرة الذهبية، مثل لامين يامال وكيليان مبابي وعثمان ديمبيلي وجود بيلينجهام، إلا أن ما قدمه ميسي، صاحب الـ39 عامًا، الذي قاد الأرجنتين إلى نهائي المونديال، بتسجيله 8 أهداف وصناعة 4 تمريرات حاسمة، يعد كفيلًا بالتواجد في سباق الجائزة الكبرى في عالم كرة القدم.