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محمود خالد

الأمر حدث مع رونالدو: كأس الأبطال "خارج السجلات" ولكن .. هل تحسم معركة الكرة الذهبية لميسي؟

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
إنتر ميامي
النصر
كروز آزول
كأس البطولة

هل كأس الأبطال اللقب رقم 49 لميسي؟

وعادت ابتسامة ليونيل ميسي، بعد فترة صعبة ذاق فيها مرارة فقدان الأب خورخي، الذي رحل عن عالمنا في أغسطس، وخسارة نهائي كأس العالم 2026، لينسى آلامه بتحقيق بطولة جديدة مع إنتر ميامي، حيث قاده للقب كأس الأبطال لأول مرة في تاريخه.

ميسي لا يزال يكتب التاريخ مع إنتر ميامي، حيث سجل هدفًا في شباك كروز أزول المكسيكي، وصنع تمريرة حاسمة إلى كاسيميرو، ليقود "هيرونز" لحسم اللقب بنتيجة (2-0).

وعلى الفور، خرجت الحسابات الرسمية والجماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي، للإشادة بنجاح ميسي في إضافة بطولة جديدة، إلى خزائنه، معلنة تتويج ليونيل بالبطولة رقم "49" في مسيرته الكروية الزاخرة بالإنجازات التاريخية لواحد من أهم أساطير كرة القدم. ولكن، ما هي بطولة كأس الأبطال؟ وهل تستحق أن يُقال عنها البطولة التي تفصل ميسي عن لقبه الخمسين؟

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  • imago-sport-1083410399.jpgIcon Sportswire

    ما هي كأس الأبطال؟

    كأس الأبطال أو "Campeones Cup"، هي بطولة سنوية، تجمع بين حامل اللقب في الدوريين الأمريكي MLS، والمكسيكي، وقد انطلقت عام 2018، فيما ألغيت نسخة 2020 بسبب جائحة كوفيد 19.

    بطولة أشبه بمباراة كأس السوبر، في نظامها القديم، تجمع بين بطلي الدوريين، ومع الوصول لنسخة 2026، فقد شهدت تقاسم أندية دوري MLS والمكسيكي، لـ4 بطولات لكل منهما، فيما يُعد تيجريس أونال، الأكثر فوزًا باللقب، حيث حصد البطولة مرتين.

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  • هل هذه بطولة رسمية؟

    ومع تداول قائمة بطولات ليونيل ميسي، والإذعان بأنه حصد اللقب رقم 49 في مسيرته الكروية، يأتي السؤال هنا "هل تعد كأس الأبطال بطولة رسمية؟".

    الإجابة: محليًا نعم، حيث أنها معترف بها فقط من الدوريين الأمريكي والمكسيكي، إلا أنها ليست مدرجة كبطولة رسمية من قِبل الاتحاد الدولي "فيفا" أو اتحاد أمريكا الشمالية "الكونكاكاف".

    إذن ماذا يختلف بينها وبين بطولة كأس الدوريات (التي سبق وأن توج بها ميسي أيضًا مع إنتر ميامي)؟ الإجابة في النقاط التالية..

    * كأس الدوريات معتمدة رسميًا من قِبل اتحاد الكونكاكاف.

    * كلتا البطولتين تجمعان بين أندية الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ولكن الفارق أن كأس الدوريات تعد بطولة شاملة، تجمع بين 36 فريقًا، وتشمل نظام خروج المغلوب حتى النهائي، بينما كأس الأبطال، تقام من مباراة واحدة، تجمع بين بطلي الدوريين.

    * كأس الدوريات توفر مقاعد تأهيلية في بطولة دوري أبطال الكونكاكاف، ولكن الفائز بكأس الأبطال، لا يتأهل لأي بطولة قارية.

    ما نستخلصه من ذلك، بأن مباراة كأس الأبطال، بنظرة دولية، هي بطولة ودية سنوية، كان هدفها في المقام الأول هو توسيع الشراكة بين دوريي MLS وLIGA MX.

  • إعلان مكسيكي .. "إنها بطولة رسمية"

    ورغم ذلك، إلا أن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم ورابطة الدوري في البلاد، أكدا أنها بطولة رسمية، عندما حقق نادي أمريكا اللقب عام 2024، كما تم تهنئة الفريق بأنه وصل إلى لقبه الأربعين في العصر الاحترافي، ولقبه الـ45 بما يشمل "عصر الهواة"، ما يعزز مكانته كأكثر الأندية فوزًا في تاريخ الكرة المكسيكية.

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  • Lionel Messi Ballon d'Or 2023Getty Images

    هل تؤثر على سباق الكرة الذهبية؟

    هناك حقيقة يجب أن نعترف بها، بأن تتويج أسطورة كروية بأي بطولة ودية يضفي إليها مزيدًا من الشرعية والاعتراف الدولي، حتى وإن لم تكن ذات طابع رسمي، ويكفي الهالة الإعلامية التي تصاحب ذلك التتويج، كما شاهدنا - على سبيل المثال - في فوز كريستيانو رونالدو بلقب البطولة العربية مع النصر، والذي كان له صدى عالمي، بأول بطولة حققها "الدون" في تجربته الجديدة خارج أوروبا، عندما قرر أن يكون واجهة دوري روشن السعودي.

    الأمر يشبه قليلًا ما حدث مع رونالدو في كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ من حيث الاعتراف الرسمي بأهدافه الستة في البطولة العربية، مع وصوله إلى 979 هدف، وفي طريقه نحو الألفية، رغم كون البطولة غير معتمدة من قِبل الاتحاد الدولي "فيفا"، إلا أنها تتخذ صفة الرسمية في المملكة، بحسب مشروع توثيق الكرة السعودية.

    وإذا تحدثنا عن ليونيل ميسي، وفوزه بكأس الأبطال، فإنه من شأنه أن يضفي مزيدًا من الهالة للبطولة، إلا أنها لا تؤثر بدورها على سباق الكرة الذهبية، إلا إذا تم استغلال الأمر من ناحية إعلامية، وذلك لسببين..

    * لأن الكرة الذهبية 2026 ستمنح بناء على نتائج الموسم خلال الفترة بين 3 أغسطس 2025 و19 يوليو 2026.

    * لأنها بطولة غير معترف بها من الاتحاد الدولي، إذا ما أجزمنا باعتبارها من إنجازات ميسي في النسخة المُقبلة.

    ولكن كيف تضفي على حظوظ ميسي إعلاميًا؟ الإجابة فيما صرّح به ديفيد بيكهام، أحد كبار ملاك إنتر ميامي، بعد الفوز بالكأس، حينما قال إنه بالنظر لما فعله ليونيل ميسي هذه الليلة، وكذلك ما قدمه في نهائيات كأس العالم، فإنه يثبت بأن ترشحه للكرة الذهبية لم يكن على سبيل الحظ، بل إنه أيضًا يستحق الفوز بالبالون دور.

    ورغم وجود مرشحين بقوة للمنافسة على الكرة الذهبية، مثل لامين يامال وكيليان مبابي وعثمان ديمبيلي وجود بيلينجهام، إلا أن ما قدمه ميسي، صاحب الـ39 عامًا، الذي قاد الأرجنتين إلى نهائي المونديال، بتسجيله 8 أهداف وصناعة 4 تمريرات حاسمة، يعد كفيلًا بالتواجد في سباق الجائزة الكبرى في عالم كرة القدم.

  • كم عدد البطولات التي فاز بها ميسي؟

    في النهاية، ما يمكن استخلاصه من ذلك، هو أن كأس الأبطال، تعد بطولة رسمية باعتراف محلي، إلا أنه على نطاق دولي، فإنها بطولة غير معترف بها من قِبل الفيفا والكونكاكاف.

    وردًا على ما ذُكر بأن كأس الأبطال هي البطولة رقم 49 لميسي، مع إضفاء صفة "الرسمية" لها، فإن ميسي يمتلك أيضًا 25 بطولة أخرى "ودية"، مثل كأس جوان جامبر وفرانتس بيكنباور مع برشلونة، أو كأس موسم الرياض مع باريس سان جيرمان، أو كأس سوبر كلاسيكو، الذي يجمع بين الأرجنتين والبرازيل، أي أنه بحسب الألقاب المعترف بها دوليًا، وغير المعترف بها، فإن ميسي يحمل الكأس رقم 74 في مشواره.