نحو وداع أسطوري .. ليونيل ميسي يقود قائمة المنتخب الأرجنتيني في معسكر سبتمبر

أعلن ليونيل سكالوني تشكيلة المنتخب الأرجنتيني للمباريات الودية الدولية المقبلة التي ينظمها فيفا ضد بوليفيا وبوركينا فاسو وبنين، وهي المباريات الأولى للمنتخب الوطني بعد كأس العالم 2026.

أبرز الأسماء في التشكيلة هو ليونيل ميسي، الذي اعتزل مؤخرًا اللعب الدولي لكنه سيعود إلى وطنه لتوديعه في مباراة ختامية. وأكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) تشيكي تابيا أن القائد الأسطوري سيشارك في مباراة خاصة ضد بنين على ملعب مونومنتال يوم 6 أكتوبر.

وقال تابيا: «بعد الحصول على موافقة ليونيل، سأدعو جميع أبطال العالم الذين شاركوا معه في كأس العالم 2022 في قطر، حتى يتمكنوا، برفقة عائلاتهم، من مرافقته في المباراة التي ستكون لا تُنسى لمشجعي المنتخب الأرجنتيني، لمشاهدة آخر رقصة تانجو لأفضل لاعب في العالم».