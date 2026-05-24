ليونيل ميسي في لاتسيو.. بيدرو يكشف عن محاولة ضم زميله السابق في برشلونة إلى الدوري الإيطالي!
وداع عاطفي يختتم مسيرة لاتسيو الأسطورية
ودّع بيدرو نادي لاتسيو في مشهد عاطفي بعد أن خاض مباراته الأخيرة مع النادي ضد بيزا مساء السبت، حيث اختتم مسيرته بهدف ساهم في تحقيق فوز الفريق بعد أن كان متأخراً في النتيجة.
وفي مقابلة مع القناة الرسمية للنادي على يوتيوب، أكد اللاعب الإسباني أن مغامرته في العاصمة الإيطالية قد انتهت بعد مسيرة رائعة. خلال فترة وجوده في روما، خاض اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا 209 مباراة وسجل 39 هدفًا. ومع ذلك، كانت الموسم صعبًا على الفريق، حيث احتل لاتسيو المركز التاسع في الدوري الإيطالي وفشل تمامًا في التأهل لأي من المسابقات الأوروبية.
محاولات طموحة لضم نجوم عالميين
ورغم تركيزه على الملعب، يعترف بيدرو بأنه لعب دور "المجنّد غير الرسمي"، وكشف عن أن ميسي وديفيد دي خيا وجوردي ألبا هم اللاعبون الذين حاول جلبهم إلى لاتسيو. وقال بيدرو عندما سُئل عما إذا كان قد اقترب يوماً من إقناع زميل سابق بالانضمام: "لقد حاولت دائماً. حتى مع ميسي، من الواضح أن الأمر لم يكن سهلاً (يضحك). ثم جوردي ألبا ودي خيا عندما كانا لاعبين أحراراً. أتذكر أيضًا أنني تحدثت مع ساري عن بارترا. وديفيد لويز. كنت سأحب أن أجعلهم يختبرون شغف جماهيرنا".
مسيرة مهنية مشرقة حافلة بنجاحات لا مثيل لها
يغادر بيدرو كرة القدم الإيطالية حاملاً في جعبته سيرة ذاتية تُعد من أكثر السير الذاتية حافلة بالإنجازات في تاريخ هذه الرياضة. فقد فاز الجناح المخضرم بكأس العالم وبطولة أمم أوروبا مرة واحدة مع المنتخب الإسباني، حيث رفع الكأسين في عامي 2010 و2012 على التوالي. على مستوى الأندية، شهدت حقبة ذهبيته مع برشلونة فوزه بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وخمسة ألقاب في الدوري الإسباني، وكأسين في كأس العالم للأندية. كما حقق نجاحًا هائلاً في إنجلترا مع تشيلسي، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي.
ما هو مستقبل اللاعب الإسباني المخضرم؟
بعد أن اختتم مسيرته الرائعة في إيطاليا، لم يحدد اللاعب المخضرم وجهته المقبلة بعد. ودعا بيدرو إلى الوحدة بين لاعبي لاتسيو وطاقمه الفني وجماهيره في رسالة الوداع التي وجهها. وقال بيدرو: "أول شيء هو استعادة التماسك بين الفريق والجماهير والنادي، بحيث يسير الجميع في اتجاه واحد". "أنا على يقين من أن لاتسيو سيعود في غضون بضع سنوات إلى الفوز بالبطولات والمنافسة على المراكز الأوروبية. وآمل أن أعود يوماً ما للمساعدة".